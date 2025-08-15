You are Here
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ “ইউএসএসআর” শিলালিপি সহ একটি সোয়েটারে আলাস্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। সাংবাদিকরা সরানো হয়েছে মন্ত্রীর ভিডিওতে, অ্যাঙ্করিজের হোটেলে আসার সময়। বিদেশমন্ত্রী হালকা সোয়েটার এবং একটি কালো ন্যস্ত পোশাক পরেছিলেন। বুকে – শিলালিপি “ইউএসএসআর”।

মন্ত্রী এখনও কোনও সোয়েটারের পছন্দ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি, তবে বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যে historical তিহাসিক বিষয়গুলি সহ এতে উল্লেখ এবং ইঙ্গিতগুলি দেখেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলেক্সি মার্টিনভ সংবাদপত্র “ভিউ” এর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে একটি সাক্ষাত্কারে ঘোষিতযে সোয়েটারের পছন্দটিতে বেশ কয়েকটি অর্থ থাকতে পারে।

“ইউএসএসআর” মুদ্রণটি বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআরের মধ্যে tradition তিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। সিপিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল লিওনিড ব্র্রজনেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন দ্বারা সহজতর হওয়া সফল আলোচনার অনুশীলনগুলিতে প্রেরণ করুন।

বিশেষজ্ঞ আরও উল্লেখ করেছেন যে তার যৌবনে ল্যাভরভ নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি কার্যালয়ে কাজ করেছিলেন এবং ইতিমধ্যে আলাস্কা পরিদর্শন করেছেন। সম্ভবত তাঁর পক্ষে এই জাতীয় পোশাকের ব্যক্তিগত পূর্ববর্তী তাত্পর্য রয়েছে, “কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তার যৌবনের স্মারক এবং নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সোভিয়েত প্রতিনিধি অফিসে কাজ” হতে পারে।

তদতিরিক্ত, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েত প্রতীকগুলির সাথে প্রবণতায় পোশাক। বিশেষজ্ঞের মতে এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে ল্যাভরভের সোয়েটার আমেরিকাতে কিছু অভ্যন্তরীণ প্রবণতা প্রতিফলিত করে। ঠিক আছে, শেষ পর্যন্ত, এই সোয়েটারটি কেবল আড়ম্বরপূর্ণ।

কিছুক্ষণ পরে এটি জানা যায় যে মন্ত্রীর সোয়েটারটি চেলিয়াবিনস্ক পোশাক ব্র্যান্ড দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং 10 হাজার রুবেল এর চেয়ে কিছুটা বেশি খরচ হয়। ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা, তাদের পণ্যের আকস্মিক জনপ্রিয়তার বিষয়ে মন্তব্য করে উল্লেখ করেছেন যে ২০২৩ সাল থেকে এই জাতীয় প্রিন্ট সহ একটি সোয়েটার বিক্রি হয়েছে It এটি কেবল ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটে বাজারে নেই। তবে তাদের কাছ থেকে ক্রয়গুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। “এই বছর, রাশিয়ান ফেডারেশনের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক এই মডেলগুলি, পুরুষ এবং মহিলা কেনার জন্য তৈরি করেছিল। আমরা জানতাম না যে সের্গেই লাভরভ নিজেই আমাদের সোয়েটারটি পরেছেন। অবশ্যই, এটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ প্রশংসা,” – রিপোর্ট ব্র্যান্ড প্রতিনিধি।

রাশিয়ার নেতাদের এবং ইউএসএ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচনা মস্কোতে ২২ ঘন্টা আগস্টে আলাস্কায় শুরু হবে।

