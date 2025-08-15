অ্যাঙ্কর এলিমেন্টের এইচআরইএফ সম্পর্কে কয়েকটি জিনিস আপনি জানেন না

আমি “পুনরায় শেখার” জিনিস পছন্দ করি যা আমি ভেবেছিলাম আমি জানি। এইচটিএমএল সেই সুযোগগুলিতে পূর্ণ (পয়েন্ট কেসআজকের মতো) যেহেতু আপনি সাধারণত ওয়েব বিকাশ সম্পর্কে শিখতে শুরু করেন। এবং সেই প্রথম দিনগুলিতে, আপনি কী জানেন না তা আপনি জানেন না।
সুতরাং, ধন্যবাদ জিম নীলসন জন্য আমাকে ইউআরএল নিদর্শনগুলিকে অন্য চেহারা দেওয়ার কারণ দিচ্ছে। আপনার বেল্টের নীচে এই নিদর্শনগুলি ইতিমধ্যে থাকলেও ইউআরএল সুপারপোভার্সকে মর্যাদাবান করা সহজ।
নিদর্শন:
<a href=""> <!-- Scrolls to the top of a document -->
<a href="#"> <!-- Reloads the current page, preserving the search string but removing the hash string (if present). -->
<a href="https://css-tricks.com/a-few-things-about-the-anchor-elements-href-you-might-not-have-known/."> <!-- Reloads the current page, removing both the search and hash strings -->
<a href="https://css-tricks.com/a-few-things-about-the-anchor-elements-href-you-might-not-have-known/?"> <!-- Reloads the current page, removing both the search and hash strings (keeps `?`) -->
<a href="data:"> <!-- Link to data URLs, like text fragments -->
<a href="video.mp4#t=10,20"> <!-- Links to specific parts of a media file -->
তবে নিজেকে একটি অনুগ্রহ করুন এবং জিমের সম্পূর্ণ পোস্টটি পড়ুন। তিনি স্পেসিফিকেশন এবং স্ট্রেস পরীক্ষার বিভিন্ন কনফিগারেশনগুলি উল্লেখ করে আগাছাগুলিতে আরও বেশি পথ পান। মানে, এটি সোনার:
তবে আমি লিখছি কারণ
#topশীর্ষে স্ক্রোলও করবে যদি এর সাথে অন্য কোনও উপাদান নেই
id="top"নথিতে। আমি জানতাম না।
আমি না।
