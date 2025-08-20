অ্যাঙ্কারের সাউন্ডকোর স্লিপ এ 30 ইয়ারবডগুলির মধ্যে এএনসি এবং একটি স্নোর-সনাক্তকরণ অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

দ্য অ্যাঙ্কার সাউন্ডকোর স্লিপ এ 30 ইয়ারবডস এখন কেনার জন্য উপলব্ধ। এগুলি এএনসির সাথে একমাত্র ঘুমের ইয়ারবডগুলির মধ্যে কয়েকটি, যা ব্যস্ত মহানগর অঞ্চলে বাস করে এমন হালকা স্লিপারদের জন্য একটি वरदान হতে পারে। সংস্থাটি বলেছে যে তারা “কার্যকরভাবে শামুক, পোষা শব্দ, অ্যাপ্লায়েন্স হুম এবং বাইরের ট্র্যাফিকের শব্দকে অবরুদ্ধ করে।”
এএনসির বাইরে এখানে অন্যান্য টেকি সংযোজন রয়েছে। অ্যাঙ্কারের মালিকানাধীন কানের খাল অভিযোজন অ্যালগরিদম “গভীর শব্দ হ্রাস” এর জন্য অনন্য কানের আকারগুলিতে সামঞ্জস্য করে। চার্জিং কেসটিতে এমন একটি মাইক্রোফোনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা স্নোরিংয়ের জন্য পরিবেষ্টিত শব্দগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং বিশ্লেষণ করে। একবার শামুকগুলি সনাক্ত হয়ে গেলে, এটি নির্দিষ্ট শব্দের মুখোশ দেওয়ার জন্য এএনসিকে অনুকূল করে। এটি কিছু সম্পর্ক বাঁচাতে পারে।
ইয়ারবডগুলি প্রতিটি কানে বাইনোরাল ফ্রিকোয়েন্সিও সরবরাহ করতে পারে, যা সংস্থাটি বলেছে “শিথিলকরণ এবং বিশ্রামের ঘুমের প্রচারের জন্য আপনার ব্রেইনওয়েভগুলিকে শান্ত করার নিদর্শনগুলির সাথে সিঙ্ক করতে সহায়তা করে।” ব্যবহারকারীরা সাউন্ডকোর অ্যাপের মাধ্যমে এই সিস্টেমগুলির যে কোনওটিতে সামঞ্জস্য করতে পারেন, যা লোককে অ্যালার্ম সেট করতে, ঘুমের অনুস্মারক তৈরি করতে এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে দেয়।
ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করার সময় প্রত্যেকেই ক্লানকি ইয়ারবডগুলি পরিচালনা করতে পারে না, তাই সংস্থাটি এই সর্বশেষ প্রকাশের সাথে আরাম বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। স্লিপ এ 30 ইয়ারবডগুলির মধ্যে একটি সিলিকন বহির্মুখী, সংক্ষিপ্ত অগ্রভাগ এবং একটি পাতলা প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিকাশকারীরা “হাজার হাজার কানের খাল” এর 3 ডি মানচিত্র তৈরি করেছে যাতে এটি বেশিরভাগ ব্যবহারকারীকে আরামে ফিট করে তা নিশ্চিত করতে।
আমরা এখনও এগুলি চেষ্টা করার সুযোগ পাইনি, তবে এখনও পর্যন্ত পর্যালোচনাগুলি বেশিরভাগ ইতিবাচক। আমি জরুরী পরিস্থিতিতে ঘুমের সময় সমস্ত পরিবেষ্টিত শব্দকে মাস্ক করার বিষয়ে কিছুটা সতর্ক, তবে সম্ভবত এটি কেবল আমিই। যে কোনও ইভেন্টে, সাউন্ডকোর স্লিপ এ 30 ইয়ারবডগুলি এখনই দুটি রঙিন পথে পাওয়া যায়।