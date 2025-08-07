অ্যাঙ্কারের 10 কে কিউ 2 চৌম্বকীয় পাওয়ার ব্যাংক $ 60 এ নেমে আসে

ওয়্যারলেস চার্জিং বিকল্প সহ একটি পাওয়ার ব্যাংক হ’ল সাধারণত যে কেউ চলতে থাকে তার জন্য খুব সহজ ডিভাইস। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ক্ষেত্রেও সম্ভবত পুরোপুরি চার্জ করা মূল্যবান। অ্যাঙ্কার আমাদের কয়েকটি প্রিয় পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে, এবং একটি কিউ 2 চার্জিং ফাংশন এবং 10,000 এমএএইচ ক্ষমতা সহ একটি বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে। আপনি পারেন এটি 60 ডলারে স্ন্যাপ করুন।
এটি $ 80 এর তালিকার দামে 25 শতাংশ ছাড়। এটি 2025 সালে এখন পর্যন্ত এই মডেলের জন্য সর্বনিম্ন দাম। পাওয়ার ব্যাংক বর্তমানে এই দামের জন্য চারটি রঙে উপলব্ধ: কালো, সবুজ, গোলাপী এবং সাদা।
আঙ্কারের একটি পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক যা কিউআই 2 এবং ম্যাগস্যাফ চার্জিংকে সমর্থন করে তার এ পর্যন্ত 2025 এর সর্বনিম্ন দামে নেমে এসেছে।
এই নির্দিষ্ট মডেলটি সেরা পাওয়ার ব্যাংকগুলির আমাদের রাউন্ডআপে শীর্ষ বাছাই হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত নয়। অ্যাঙ্কার চার্জিং গিয়ারটি বেশিরভাগ অংশের জন্য শক্ত, যদিও সংস্থাটি সম্প্রতি কিছু পুরানো মডেলের জন্য পুনরুদ্ধার জারি করেছে।
যাই হোক না কেন, এই ম্যাগগো পাওয়ার ব্যাংক 15 ডাব্লু ওয়্যারলেস চার্জিং সরবরাহ করে যা আইফোন 16 প্রো এর ব্যাটারি শূন্য থেকে 25 মিনিটের মধ্যে তার ক্ষমতার 30 শতাংশে শীর্ষে রাখতে পারে, অ্যাঙ্কারের মতে। আপনি যখন পাওয়ার ব্যাংকে এবং আইফোন 16 প্রো-তে কোনও ইউএসবি-সি কেবল প্লাগ করেন, ব্র্যান্ডটি দাবি করে যে আপনি ফোনটি তার ব্যাটারি ক্ষমতার 50 শতাংশে 26 মিনিটের মধ্যে চার্জ করতে পারেন।
এটিতে আইফোন 16 1.75 বার চার্জ করার জন্য পর্যাপ্ত রস রয়েছে, একটি আইফোন 16 প্রো 1.71 বার এবং একটি আইফোন 16 প্রো সর্বোচ্চ 1.33 বার, প্রতি অ্যাঙ্কারে। আপনি প্রায় 2.5 ঘন্টার মধ্যে পাওয়ার ব্যাংকের ব্যাটারি পুরোপুরি চার্জ করতে পারেন।
