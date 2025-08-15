You are Here
অ্যাজেল ডেল ভিলারকে মাদক পাচারের সাথে যুক্ত প্রবর্তকের সাথে লিঙ্কের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 4 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে – এল ফিনান্সিয়েরো

ডেল রেকর্ডসের প্রতিষ্ঠাতা সংগীত প্রযোজক এবং ব্যবসায়ী আঙ্গেল ডেল ভিলারকে সাজা দেওয়া হয়েছিল 48 মাস (4 বছর) কারাগারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী ড্রাগ পাচারের ক্ষতি আইন লঙ্ঘন করুন (কিংপিন আইন)। সিদ্ধান্তটি বিচারক জারি করেছিলেন ম্যাম এউসি-মনসা ফ্রিম্পংএকজন জুরি তাকে মেক্সিকান কার্টেলগুলির সাথে যুক্ত একজন প্রচারকের সাথে সহযোগিতা করার জন্য দায়বদ্ধ বলে মনে করেন।

বাক্যটিতেও জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 2 মিলিয়ন ডলার ডেল ভিলার এবং একটি অনুমোদনের জন্য 1.8 মিলিয়ন ডলার আপনার কোম্পানির কাছে ডেল এন্টারটেইনমেন্টযা অবশ্যই মেনে চলতে হবে প্রবেশন তিন বছর। যদিও ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিস একটি 78 -মাসের সাজা অনুরোধ করেছে, আদালত একটি সামান্য জরিমানার পক্ষে বেছে নিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত প্রবর্তক জেসেস পেরেজ আলভারের সাথে সম্পর্ক।

কেসটি ভিলার এবং এর মধ্যে ব্যবসায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জেসেস পেরেজ আলভারমেক্সিকান প্রচারক দ্বারা নির্দেশিত মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ 2018 সালে অপরাধী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করার অভিযোগে ড্রাগ ইনফ্রাফিক টাকা ধুয়ে ফেলুন y সংগীতের মাধ্যমে অবৈধ ক্রিয়াকলাপকে মহিমান্বিত করুন

প্রসিকিউটর অফিস অনুসারে, ভিলার এবং এর তত্কালীন আর্থিক পরিচালক, লুকা স্কেলিসিতারা সিল থেকে একজন শিল্পীর জন্য মেক্সিকোতে বেশ কয়েকটি কনসার্টের আয়োজন করেছিল, কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে 200 হাজার ডলারযদিও তারা জানত যে পেরেজ আলভের অনুমোদিত তালিকায় ছিল।

বিচারে জেরার্ডো অর্টিজ সাক্ষ্য

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিচার চলাকালীন গায়ক জেরার্ডো অর্টিজ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ডেল রেকর্ডসের অফিসগুলিতে পেরেজ আলভেরকে দেখেছিলেন এবং তিনি তাঁর আয়োজিত ইভেন্টগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন। ভিলারের প্রতিরক্ষা যুক্তি দিয়েছিল যে এই ব্যবসায়ী অনুমোদিত প্রমোটারের সাথে কাজ করার জন্য একজন প্রাক্তন কর্মচারী দ্বারা চালিত হয়েছিল, তবে জুরি সেই সংস্করণটি গ্রহণ করেনি।

রেকর্ডগুলির: আন্তর্জাতিক সাফল্য থেকে বিচারিক কেলেঙ্কারী পর্যন্ত

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, রেকর্ডগুলির এটি মেক্সিকান আঞ্চলিক সংগীত শিল্পীদের প্ররোচনায় মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সশস্ত্র লিঙ্কবিশ্বব্যাপী সাফল্যের জন্য দায়ী “সে একা নাচ” পরবর্তী কলম ওজনy লেনিন রামিরেজ। তবে ২ 27 শে মার্চের রায় – যিনি তাকে দোষী ঘোষণা করেছিলেন কিংপিন আইন লঙ্ঘনের জন্য 10 টি অবস্থান এবং একটি ষড়যন্ত্রের জন্য– এটি লেবেলের খ্যাতির জন্য একটি গুরুতর আঘাতের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভিলারের আইনজীবীরা ঘোষণা করেছিলেন যে তারা সাজা উল্টে এবং ব্যবসায়ীটির নাম পরিষ্কার করার অভিপ্রায় নিয়ে একটি আবেদন উপস্থাপন করবেন।

