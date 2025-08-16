অ্যাঞ্জেলা ‘টু হোমস’ রায়নারকে জাতীয় সুরক্ষা আইন ব্যবহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে তিনি গ্রেস-ও-ফেসভারের বাড়িতে তিনটি বাথরুম রয়েছে তা আড়াল করার জন্য

অ্যাঞ্জেলা রায়নারের বিরুদ্ধে তার করদাতা-অর্থায়নে অনুদানযুক্ত গ্রেস-ও-ফেসভারের বাড়িতে তিনটি বাথরুমের পছন্দ রয়েছে এই সত্যটি ছদ্মবেশে জাতীয় সুরক্ষা আইন ব্যবহার করার অভিযোগ করা হয়েছে।
উপ -প্রধানমন্ত্রীর কর্মকর্তারা অ্যাডমিরাল্টি হাউসে তার লন্ডনের বাসভবনে সুরক্ষার জন্য এবং পরিচালন কারণে ‘শয়নকক্ষের সংখ্যা সম্পর্কে সংসদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
যাইহোক, কনজারভেটিভরা তথ্য আইনের স্বাধীনতার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন যে তিনি তিনটি শয়নকক্ষ এবং তিনটি বাথরুমের ব্যবহার উপভোগ করেছেন।
এমএস রায়নার অ্যাডমিরাল্টি হাউসে দ্বিতীয় বাড়িতে তার নিজস্ব কাউন্সিল ট্যাক্স সারচার্জ প্রদান করছেন কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই প্রকাশটি টোরিরা বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ।
এই সংবাদপত্রটি প্রকাশের পরে তিনি গত বছর ‘টু হোমস রেনার’ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন যে তিনি তার বিয়ের প্রথম দিকে দুটি ডান থেকে কেনা কাউন্সিলের সম্পত্তিগুলির মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দাবি করা হয়েছিল যে তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে থাকার সময় তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।
মিসেস রায়নার কোনও অন্যায় কাজ থেকে সাফ হয়ে গেছে।
তিনি বর্তমানে কাউন্সিল ট্যাক্স দিচ্ছেন তা জানা যায়নি।
এমপিএসের ব্যয়ের রেকর্ডগুলি দেখায় যে তিনি যখন সরকারে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মিসেস রায়নার তার অ্যাশটন-আন্ডার-লিন নির্বাচনী হোমকে তার ‘প্রাথমিক বাসস্থান’ হিসাবে মনোনীত করেছিলেন এবং লন্ডনের একটি ফ্ল্যাট তিনি তার দ্বিতীয় হিসাবে ভাড়া নিতে ব্যবহার করেছিলেন।
ছায়া মন্ত্রিপরিষদের অফিসের মন্ত্রী মাইক উড (চিত্রযুক্ত) বলেছেন: ‘এটি এমন একটি কেলেঙ্কারী যা রায়নার জনসাধারণকে নিজের কাছে তিনটি বাথরুম রয়েছে তা জানতে জনসাধারণকে রোধ করার জন্য জাতীয় সুরক্ষা আইন ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন’
এটি তাকে কমন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আবাসন ব্যয়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে করদাতার কাছ থেকে ফ্ল্যাটে £ 1,621 কাউন্সিল ট্যাক্স বিলের দাবি করার অনুমতি দিয়েছে।
তবে, তার স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বিতীয় বাড়িতে অতিরিক্ত 100 শতাংশ কাউন্সিল ট্যাক্স চার্জ আদায় শুরু করার চার মাস আগে অ্যাডমিরাল্টি হাউসে চলে এসে, যদি অ্যাশটন-আন্ডার-লিন সম্পত্তিটি এখনও তার প্রাথমিক বাসভবন হয় তবে তার অনুগ্রহ-ও-পছন্দের বাড়ির জন্য £ 2,034 কাউন্সিল ট্যাক্স বিল-এবং যার জন্য তিনি এখন দায়বদ্ধ-ডাবলস £ 4,068।
‘তিনি জনগণের একজন মহিলা বলে দাবি করেছেন তবে এটি কীভাবে স্পর্শে পরিণত হয়েছে তা প্রকাশ করে … রায়নারকে অবশ্যই এই বাসভবনে তার কাউন্সিল ট্যাক্স বিলে পরিষ্কার করার জন্য এই সুযোগটি ব্যবহার করতে হবে। ‘
মিসেস রায়নার একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘অ্যাঞ্জেলার দুটি কিশোর পুত্র রয়েছে এবং যে ফ্ল্যাটটি তাকে বরাদ্দ করা হয়েছে তার সাথে তার সাথে থাকতে সক্ষম হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে … এটি খুব কমই অবাক করা এবং সম্ভবত নজিরবিহীন নয়।’