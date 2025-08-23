অ্যাঞ্জেলা রায়নার তার তৃতীয় বাড়ির জন্য 800,000 ডলার শেলস আউট করে: শ্রম দ্বিতীয়-বাড়ির মালিকদের ‘আবাসন থেকে স্থানীয়দের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ক্রুগুলি ঘুরিয়ে দেয়’, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সোয়াঙ্কি সমুদ্র উপকূলের প্যাড কিনে

অ্যাঞ্জেলা রায়নার তার বর্ধমান সম্পত্তি সাম্রাজ্যে একটি 800,000 ডলার সমুদ্রের তীরের অ্যাপার্টমেন্ট যুক্ত করেছেন-এমন সময়ে যখন তার বিভাগ দ্বিতীয়-বাড়ির মালিকদের উপর ক্র্যাক করছে।
হোভে হাউজিং সেক্রেটারির নতুন ‘হলিডে হোম’ তার নির্বাচনী এলাকায় মালিকানাযুক্ত £ 650,000 ঘর এবং অ্যাডমিরাল্টি হাউসে একটি তিন বেডরুমের গ্রেস-এবং-ফ্যাভারের ফ্ল্যাটের পাশাপাশি-গতরাতে টোরিদের তার কাউন্সিলের করের ব্যবস্থা সম্পর্কে ‘পরিষ্কার’ বলে দাবি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।
এমএস রায়নার বিভাগ অতিরিক্ত 100 শতাংশ কাউন্সিল ট্যাক্স চার্জন দ্বিতীয় বাড়িগুলি আদায় করা শুরু করার সাথে সাথে এটি আসে।
সর্বশেষ টরি সরকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই পদক্ষেপটি অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে স্থানীয়রা জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আবাসন বাজার থেকে হিমায়িত হচ্ছে – যেমন হোভের মতো।
রবিবার মেলটি প্রকাশের পরে গত বছর মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী ‘টু হোমস রেনার’ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন যে তিনি তার বিয়ের প্রথম দিকে দুটি ডান থেকে কেনা কাউন্সিলের সম্পত্তিগুলির মধ্যে শাটল করেছিলেন। দাবি করা হয়েছিল যে তত্কালীন স্বামীর সম্পত্তিতে থাকাকালীন তিনি তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।
এটি শরতের বাজেটে নতুন সম্পত্তি করের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে আঘাত হানার জন্য চ্যান্সেলর রেচেল রিভসের পদক্ষেপের সাথেও মিলে যায়।
বইগুলির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ট্রেজারির মরিয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মিসেস রায়নার সমৃদ্ধ অঞ্চলে কাউন্সিল ট্যাক্স বিলগুলি প্রতি বছর £ 380 ডলার বাড়ানোর পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন যা দেশের বঞ্চিত অংশগুলিতে তহবিল সরিয়ে নিতে।
গত সপ্তাহে, উপ -প্রধানমন্ত্রীকে তার নতুন সম্পত্তি দ্বারা সৈকতে রোসের এক বিশাল গ্লাস পান করার চিত্রিত করা হয়েছিল, গোলাপী এবং ছদ্মবেশে ড্রাইরোবে আবৃত।
প্রতিবেশী-যিনি বলেছিলেন যে মিসেস রায়নার মে মাসে তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটটি ছুটির বাড়ি হিসাবে ব্যবহারের জন্য কিনেছিলেন-তিনি তার অন-অফ পার্টনার স্যাম টেরির সাথে এই অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।
তিনি যখন সরকারে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মিসেস রায়নার তার অ্যাশটন-আন্ডার-লিন নির্বাচনী হোমকে তার ‘প্রাথমিক বাসস্থান’ এবং তার প্রাক-অ্যাডমিরাল্টি হোম-ভাড়া দেওয়া লন্ডনের ফ্ল্যাট-তার দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।
কমন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আবাসন ব্যয়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে করদাতার কাছ থেকে লন্ডন ফ্ল্যাটে £ 1,621 কাউন্সিল ট্যাক্স বিলের দাবি করার অনুমতি দেয়।
তিনি এখনও অ্যাশটনকে তার প্রাথমিক আবাস হিসাবে মনোনীত করছেন কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছেন।
যদি তিনি হন, তবে অ্যাডমিরাল্টি হাউসের জন্য £ 2,034 কাউন্সিল ট্যাক্স বিলটি দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হলে পুরো 4,068 ডলার দ্বিগুণ হয়ে যায়।
ব্রাইটন সম্পত্তিটি ব্যান্ড ডি, যার অর্থ এটি দু’জনের জন্য একটি বেসিক £ 2,455 বিল বা একক পেশার জন্য 1,841 ডলার আকর্ষণ করে – এটি দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হলে দ্বিগুণও হয়।
শ্যাডো হাউজিং সেক্রেটারি জেমস চতুরতার সাথে মিসেস রায়নারকে তার থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংসদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করার অভিযোগ করেছিলেন।
তিনি বলেন, ‘অ্যাঞ্জেলা রায়নার আবাসন নীতিমালার জন্য দায়বদ্ধ, তবুও তিনি নিজের সম্পর্কে সোজাও থাকবেন না,’ তিনি বলেছিলেন।
‘বার বার তাকে ঠিক কী সম্পত্তি তার মালিকানা রয়েছে এবং কোথায় তিনি কাউন্সিল ট্যাক্স প্রদান করেন তা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে এবং বার বার সে এই প্রশ্নগুলি ছুঁড়ে ফেলেছে।
‘আমরা উত্তর পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবে তিনি এখনও পরিষ্কার আসতে অস্বীকার করেছেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একই উপ -প্রধানমন্ত্রী যিনি সারা দেশে পারিবারিক বাড়িতে কর বাড়িয়েছেন।
‘যদি তিনি অন্য সবাইকে কর দেওয়ার সময় নিজের বিষয়গুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত না হন তবে জনগণ ভাববে যে তাকে কী লুকিয়ে রাখতে হবে।’
মিসেস রেয়ারের বৃহত, এয়ারি ফ্ল্যাটটি একটি মার্জিত ভিক্টোরিয়ান টেরেসের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত যা সৈকতে নেমে যায় এবং দুটি ফ্ল্যাটে একটিতে রূপান্তরিত হয়।
এটির নিজস্ব বারান্দা এবং স্যাশ উইন্ডো রয়েছে যা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং একটি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সবুজ।
একজন বাসিন্দা বলেছিলেন: ‘প্রত্যেকেই জানেন অ্যাঞ্জেলা আমাদের ব্লকে চলে গেছে। আমি সম্প্রতি তাকে দেখেছি এবং সে তার কর্মচারী নিয়ে বিল্ডিংটি ছেড়ে যাওয়ার সময় একটি কফি চুমুক দিচ্ছিল।
‘তিনি ব্লকের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়েছেন এবং এটি সংক্ষিপ্ত বিরতির জন্য ছুটির বাড়ি হিসাবে ব্যবহার করছেন বলে মনে হচ্ছে কারণ তিনি খুব প্রায়ই সেখানে থাকেন না। এটি একটি দুর্দান্ত ফ্ল্যাট যা সমুদ্রের দুর্দান্ত দৃশ্য রয়েছে ”
অন্য প্রতিবেশী বলেছিলেন: ‘তার নিজস্ব সুরক্ষা দল রয়েছে তবে তারা কোনও বড় গোলমাল করে না এবং আপনি সেগুলি লক্ষ্য করবেন না। তিনি কেবল বিজোড় উইকএন্ডে ফ্ল্যাটে রয়েছেন এবং বেশিরভাগ সময় খুব বেশি সময় ধরে থাকেন বলে মনে হয় না ”
মিসেস রায়নার মার্চ মাসে মিঃ ট্যারি আধিকারিকের সাথে মন্ত্রীর স্বার্থের রেজিস্টারে তাকে তার অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করে তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।
জেরেমি কর্বিনের প্রাক্তন উপদেষ্টা মিঃ টেরি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন যখন ২০১ 2016 সালে প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি ব্রাইটনে তার তত্কালীন স্ত্রীর সাথে বসবাস করেও লন্ডনের ইস্ট এন্ডে কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করছেন।
গত সপ্তাহে, এমওএস জানিয়েছে যে তার করদাতা-অর্থায়নে অনুদানযুক্ত গ্রেস-ও-ফেভারের বাড়িতে তিনটি বাথরুমের পছন্দ রয়েছে এই সত্যটি ছদ্মবেশে জাতীয় সুরক্ষা আইন ব্যবহার করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল।
তার আধিকারিকরা অ্যাডমিরাল্টি হাউসে তার লন্ডনের বাসস্থান সম্পর্কে ‘সুরক্ষা এবং পরিচালন কারণে’ সম্পর্কে একটি সংসদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
যাইহোক, টোরিগুলি তথ্য আইনের স্বাধীনতার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিল যে তিনি তিনটি শয়নকক্ষ এবং তিনটি বাথরুমের ব্যবহার উপভোগ করেন।
মিসেস রায়নার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছিল: ‘অ্যাঞ্জেলার কাজের অর্থ হ’ল এখন প্রায় এক দশক ধরে তাকে প্রায়শই লন্ডনে এবং আশেপাশে থাকতে হয়েছিল, তবে সর্বদা সেই উদ্দেশ্যে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন।’