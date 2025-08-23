উপ -প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রায়নার একটি বিলাসবহুল সমুদ্র উপকূলের অ্যাপার্টমেন্টে k 700k স্প্ল্যাশ করেছেন বলে জানা গেছে, এটি তার সম্পত্তি পোর্টফোলিওতে যুক্ত করেছেন তৃতীয় বাড়ি।
হাউজিং সেক্রেটারি এই বছরের শুরুর দিকে ব্রাইটনে সুইশ নিউ প্যাড কিনেছিলেন, যা এখন তার দুটি আবাসে যোগ দেয়, অ্যাশটন-আন্ডার-লিনে তার প্রাথমিক বাড়ি এবং ওয়েস্টমিনস্টারে একটি অনুগ্রহ-ও-পছন্দের মন্ত্রীর অ্যাপার্টমেন্ট, রিপোর্ট সূর্য।
বিলাসবহুল প্যাড, যা তিনটি শয়নকক্ষকে গর্বিত করে তাকে মোট £ 700,000 ডলারের বেশি ফিরিয়ে দিয়েছে, এটি অ্যাশটন-আন্ডার-লিন হোম থেকে ২০১ 2016 সালে মাত্র £ 375,000 ডলারে কিনেছিল-যদিও পরবর্তীকালের মূল্য আকাশ ছোঁয়া হয়েছে £ 650,000 ডলারে।
মিঃ রায়ানারের সর্বশেষ বাড়িটি শ্রম ডেপুটিয়ের পক্ষে আরও অনিশ্চিত সময়ে আসতে পারত না, কারণ তিনি বর্তমানে দ্বিতীয় বাড়ির মালিকদের হাতুড়ি দিচ্ছেন এবং আরও অনেকের জন্য কাউন্সিলের কর বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন।
শুক্রবার রাতে শ্যাডো হাউজিং সেক্রেটারি জেমস ক্লিভারলি সরাসরি তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডেকে বললেন: “অ্যাঞ্জেলা রায়নার আবাসন নীতির জন্য দায়ী, তবুও তিনি নিজের সম্পর্কেও সরাসরি থাকবেন না।
“বার বার তাকে ঠিক কী সম্পত্তি তার মালিকানা এবং কোথায় তিনি কাউন্সিল ট্যাক্স প্রদান করেন তা ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল এবং বারবার তিনি এই প্রশ্নগুলি ছুঁড়ে ফেলেছেন।
“এখন আমরা জানতে পারি যে সে তিনটি বাড়ি পেয়েছে। আমরা উত্তর পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তবে তিনি এখনও পরিষ্কার আসতে অস্বীকার করেছেন।
“এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই একই উপ -প্রধানমন্ত্রী যিনি সারা দেশে পারিবারিক বাড়িতে কর বাড়িয়েছেন।
“যদি তিনি অন্য সকলকে ভারীভাবে কর দেওয়ার সময় নিজের বিষয়গুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত না হন তবে জনগণ ভাববে যে তাকে কী লুকিয়ে রাখতে হবে।”
ল্যান্ড রেজিস্ট্রি রেকর্ড অনুসারে, তার সর্বশেষ তিন বেডরুমের পিরিয়ড সম্পত্তি এই বছরের শুরুর দিকে একটি ছয়-চিত্রের বন্ধক দিয়ে কেনা হয়েছিল, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার অংশীদার প্রাক্তন-বাম উইং এমপি স্যাম টেরির সাথে একটি গৃহসজ্জার সোয়ারির হোস্টিংয়ের মাধ্যমে ক্রয়টি উদযাপন করেছেন।
প্রতিবেশীরা তাকে সম্পত্তিতে আসবাব সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল বলে জানা গেছে, অন্যদিকে স্থানীয়রা মেট পুলিশের রয়্যালটি এবং বিশেষজ্ঞ সুরক্ষা কমান্ডের অফিসারদেরও দেখেছিল, যা সিনিয়র রাজনীতিবিদদের সাথে গার্ড করে, এমএস রায়নার – করদাতাদের দ্বারা অর্থায়িত একটি পরিষেবা।
জনপ্রিয় সমুদ্র উপকূলীয় শহরের নিকটবর্তী একটি “অত্যন্ত চাওয়া” রাস্তায় অবস্থিত, কাছাকাছি সময়কালের সম্পত্তিগুলি £ 3.5 মিলিয়ন ডলারে বাজারে রাখা হয়েছে।
এটি তৃতীয় স্থান যে তিনি এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাড়িতে ডেকেছেন এবং গত ডিসেম্বরে অ্যাডমিরাল্টি হাউসে তালিকাভুক্ত গ্রেড 1-এ গ্রেড 1-এ গ্রেস-ফ্যাভোর ফ্ল্যাটে প্রবেশের পরে অনুসরণ করেছেন।
পাবলিক ফান্ডের জন্য প্রদত্ত বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে তিনটি শয়নকক্ষ, তিনটি বাথরুম এবং ট্রাফালগার স্কয়ারকে উপেক্ষা করে গর্বিত করে। এটি এর আগে দুটি রাজনৈতিক হেভিওয়েট, স্যার উইনস্টন চার্চিল এবং প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকোটকেও রেখেছিল।
এটি তার নতুন ব্রাইটন ভিত্তিক বাড়ি থেকে দূরে মাত্র এক ঘন্টা ট্রেনের যাত্রা।
এমএস.রায়ানারের আরও একটি বাড়ি কেনার সিদ্ধান্তটি জনসাধারণ এবং তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে একইভাবে কিছুটা ভ্রু উত্থাপন করেছে, কারণ তিনি 2024 সাধারণ নির্বাচনের আগে তার “বিশাল সম্পত্তি সাম্রাজ্য” জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে উপহাস করেছেন।
গত বছর, হাউজিং সেক্রেটারি স্টকপোর্টে তার প্রাক্তন বাড়ির সাথে সম্পর্কিত নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করেছেন এমন দাবি নিয়েও নিজেকে গরম পানিতে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে অভিযোগও ছিল যে তিনি মিথ্যাভাবে একক-দখল কাউন্সিল ট্যাক্স ছাড় পেয়েছিলেন এবং মূলধন লাভের কর দিতে ব্যর্থ হন।
তবে বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি পুলিশ তদন্তের পরে, কোনও অন্যায় কাজ চিহ্নিত করা হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
তবুও, টোরিগুলি এখনও মিসেস রায়ানারের দিকে আঙুলটি দেখানোর জন্য দ্রুত ছিল এবং তার কাউন্সিল ট্যাক্সের ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার না হওয়ার অভিযোগ করেছে, দাবি করেছে যে দ্বিতীয় হোম প্রিমিয়ামের উচ্চতর হার এড়াতে তিনি তার প্রাথমিক বাসস্থানটি “উল্টে” রেখেছেন।
তার অতি সাম্প্রতিক ব্যয়ের ঘোষণায়, তিনি তার অ্যাশটন-আন্ডার-লিনে তার সম্পত্তিটিকে তার প্রধান আবাস হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন, এর অর্থ অ্যাডমিরাল্টি হাউসে তার ওয়েস্টমিনস্টার বাড়িটি একটি ‘দ্বিতীয় হোম’ পেনাল্টিতে আঘাত হানবে এবং তার কাউন্সিলের ট্যাক্স বিলটি 4,000 ডলারেরও বেশি হয়ে যাবে।
তবে, যদি তিনি অ্যাডমিরাল্টি হাউসটিকে তার প্রাথমিক বাসস্থান হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সেখানে থাকার জন্য তার একক ব্যক্তিকে ছাড় দাবি করেন, তবে তার বিলটি কেবল 1525 ডলারে কমিয়ে দেওয়া হবে, এটি 2500 ডলারেরও বেশি সঞ্চয় করে।
২০২৩ সালে জনগণকে বক্তব্যে জনগণকে সম্বোধন করে মিসেস রায়নার বলেছিলেন: “জনজীবনে যে কোনও অবস্থান ধরে রাখা উচিত নৈতিকতা ও অখণ্ডতার সর্বোচ্চ মানকে সমর্থন করা। আমি আজ যা রেখেছি তা সরকার জুড়ে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক ব্যবস্থাটি স্থাপন করবে।”
এই মন্তব্যগুলিই প্রাক্তন শ্যাডো হাউজিং সেক্রেটারি কেভিন হোলিনরাকে মে মাসে তার কাউন্সিল ট্যাক্সের ব্যবস্থা সম্পর্কে কুইজ মিসেস রায়নারকে উত্সাহিত করেছিল।
তবে সরকারী মন্ত্রী জিম ম্যাকমাহন তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন: “অ্যাডমিরাল্টি হাউসের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্সের ব্যবস্থা যেমন একের পর এক সরকারী আবাসন হিসাবে দখল করে নিয়েছে।