অ্যাঞ্জেল ডেল ভিলার, প্রাক্তন জেরার্ডো অর্টিজ ম্যানেজার চার বছরের নিন্দা করেছেন

ডেল রেকর্ডসের নির্বাহী পরিচালক মেক্সিকান সংগীত প্রযোজক আঙ্গেল ডেল ভিলারকে এই শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আইন লঙ্ঘনের জন্য চার বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল যা এই দেশ থেকে মানুষ এবং সংস্থাগুলিকে পরিচিত মাদক পাচারকারী এবং তাদের সহযোগীদের সাথে ব্যবসা করতে নিষেধ করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) এক বিবৃতিতে বিস্তারিতভাবে দুই মিলিয়ন ডলার জরিমানাও দিতে হবে ডেল ভিলারকেও অবশ্যই দুই মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে।
ফেডারেল জজ ম্যামে ইউসি-মেনা ফ্রিম্পংও প্রাক্তন নির্মাতাকে তিন বছরের তদন্তে সাজা দিয়েছেন এবং রেকর্ডের সংস্থাকে ১.৮ মিলিয়ন ডলার দিয়ে জরিমানা করেছেন।
গত মার্চ মাসে, ডেল ভিলারকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি ফেডারেল আদালতে (ক্যালিফোর্নিয়া) দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, বিদেশী মাদক পাচারের পদবি সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘনের জন্য, এটি ‘কিংপিন আইন’ নামে বেশি পরিচিত।
ডিওজে বিচারে উপস্থাপনের পরে রায়টি অর্জন করেছিলেন, করিডোস জেরার্ডো অর্টিজের খ্যাতিমান গায়কের সাক্ষ্য, যিনি নিজেকে মাদক পাচারকারীদের সাথে লেনদেন করার জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী ঘোষণা করেছিলেন।
অর্টিজ প্রথম এবং প্রধান শিল্পী যিনি রেকর্ড লেবেলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মেক্সিকান সংগীতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত।
ডেল ভিলারকে ২০২২ সালের জুনে মার্কিন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লোকদের সাথে ব্যবসা করার অভিযোগে ডেল এন্টারটেইনমেন্টের আর্থিক পরিচালক লুকা স্কেলিসির সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ফেডারেল প্রসিকিউটর আলেকজান্ডার শোয়াব এই বিচারের সময় বলেছিলেন যে ডেল ভিলার মেক্সিকান প্রবর্তক জেসিস 'চুচো' পেরেজ আলভিয়ার সাথে কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন, যিনি নতুন প্রজন্মের জালিসকো পোস্টার (সিজেএনজি) এর সাথে তাঁর সম্পর্কের জন্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সাপেক্ষে ছিলেন।
অভিযোগটি দাবি করেছে যে এপ্রিল 2018 এ ডেল রেকর্ডস দ্বারা স্পনসর করা একজন সংগীতশিল্পী পেরেজ আয়োজিত একটি কনসার্টে অভিনয় করেছিলেন, যিনি ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছিল। বিচারে জানা গেল যে শিল্পী অর্টিজ ছিলেন।
বিচারিক নথি অনুসারে ভিলার ক্রেডিট কার্ডটি একটি বেসরকারী বিমান প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়েছিল যা ভ্যান নুইস (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে আগুয়াসালিয়েন্টেসের উপস্থাপনায় সংগীতশিল্পীকে নিয়ে গিয়েছিল।
আরও চারটি অনুষ্ঠানে, 2018 এবং 2019 সালে, একই সংগীতশিল্পী নিজেকে মেক্সিকোয় অন্যান্য কনসার্টে, বিশেষত বাজা ক্যালিফোর্নিয়া, গুয়ানাজুয়াতো এবং চিয়াপাসে উপস্থাপন করেছিলেন, সমস্ত পেরেজ দ্বারা প্রচারিত।
তার অপরাধবোধে গ্র্যামির জন্য মনোনীত অর্টিজ বলেছিলেন যে ভিলার তাকে পেরেজ আয়োজিত কমপক্ষে ১৯ টি কনসার্টে নিজেকে উপস্থাপন করতে রাজি করেছিলেন।
"'ক্যাপচার', (ভিলার) এর অপরাধে অনৈচ্ছিক অংশগ্রহণকারী হওয়া থেকে অনেক দূরে একটি পরিশীলিত অপরাধমূলক পরিকল্পনাটি দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকিয়ে রাখা এবং অসংখ্য অবৈধ লেনদেনে জড়িত ছিল," প্রসিকিউটররা সাজাটির স্মারকলিপিতে যুক্তি দিয়েছিলেন।
ডিওজে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে 59 বছর বয়সী স্কেলিসি 'কিংপিন আইন' লঙ্ঘন করে বিশেষভাবে মনোনীত মাদক পাচারকারীদের সাথে ট্র্যাফিকের জন্য ষড়যন্ত্রের অবস্থানের জন্য গত মে মাসে নিজেকে দোষী ঘোষণা করেছিলেন। তার সাজা শুনানি 22 অক্টোবর নির্ধারিত হয়েছে।
পেরেজ, যিনি এর আগে নিজেকে বিশেষভাবে মনোনীত মাদক পাচারকারীদের সাথে ট্র্যাফিকের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মেক্সিকোতে নিহত হন।
গত সপ্তাহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের মধ্যে রিকার্ডো হার্নান্দেজ মেদরানো অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তাদের শৈল্পিক নাম এল মাকাবেলিকো বা এক্সক্লুসিভ কমান্ডের জন্য পরিচিত, তাদের কনসার্টগুলি ড্রাগ ড্রাগের জন্য অর্থ ধোয়ার জন্য ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত তালিকায়। শিল্পী ডেল ভিলারের সংগীত ব্যবসায়ের সাথেও যুক্ত ছিলেন।