অ্যাটর্নি জেনারেল ট্রাম্পের অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের জন্য 14 মেমোগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন: এনপিআর

বিচার বিভাগে তার প্রথম দিনে দায়িত্বে থাকা প্রথম দিনে, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বুধবার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং তার এজেন্ডার সাথে বিভাগকে সারিবদ্ধ করার লক্ষ্যে একাধিক নির্দেশনা জারি করেছিলেন, বিচার ব্যবস্থার অভিযোগযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা এবং সহ একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা সহ ফেডারেল ডেথ পেনাল্টি।

সিনেট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ডিকে নিশ্চিত করেছে এবং বুধবার হোয়াইট হাউসে একটি অনুষ্ঠানে তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস বন্ডির জন্য অফিসের শপথ পরিচালনা করেছিলেন, যার স্বামী এবং মা তাঁর পাশে ছিলেন।

তিনি বিচার বিভাগে অশান্তির সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যেখানে ট্রাম্প প্রশাসন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকজন সিনিয়র কেরিয়ারের কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিয়েছে কারণ নতুন নেতৃত্ব বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে এবং রাষ্ট্রপতির এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য দেখায়।

চাকরিতে তার প্রথম দিনে, বন্ডি সমস্ত বিচার বিভাগের কর্মীদের সম্বোধন করে ১৪ টি মেমো স্বাক্ষর করেছিলেন। কিছু নির্দেশিকা বিডেন প্রশাসনের অধীনে স্থাপন করা নির্দেশিকাগুলি রোল করে, অন্যরা নতুন মাঠে আঘাত করে। অনেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে স্বাক্ষরিত নির্বাহী আদেশগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিশদ সরবরাহ করেছেন বলে মনে হয়, সহ অস্ত্রকরণ ফেডারেল সরকার এবং চালু লড়াই বিরোধীতা।

উদাহরণস্বরূপ, মেমোগুলির মধ্যে একটি “অস্ত্রোপযোগী ওয়ার্কিং গ্রুপ” প্রতিষ্ঠা করে, যা “গত চার বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা ফৌজদারি প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুশীলনকারী সমস্ত বিভাগ এবং এজেন্সিগুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।”

ট্রাম্প এবং বন্ডি দুজনেই যুক্তি দেখিয়েছেন যে বিডেন প্রশাসনের অধীনে বিভাগটি অন্যায়ভাবে রক্ষণশীলদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, বিশেষত ট্রাম্প নিজেই। ট্রাম্পকে দুটি ফেডারেল মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল: ২০২০ সালে নির্বাচনের হস্তক্ষেপের জন্য এবং শ্রেণিবদ্ধ নথি সংগ্রহের জন্য। তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনে জয়ের পরে উভয় মামলা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

বিভাগের আগের নেতৃত্ব রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বিডেন প্রশাসনের সময় বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলার দিকে ইঙ্গিত করেছিল।

“অনুপযুক্ত লক্ষ্য” এ ফোকাস করুন

বন্ডি মেমো অনুসারে, নতুন ওয়ার্কিং গ্রুপ “কোনও বিভাগের বা এজেন্সির আচরণ বৈধ সরকারী উদ্দেশ্যগুলির ন্যায়বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা অন্যান্য অনুচিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বলে মনে হয় এমন উদাহরণগুলি সনাক্ত করবে।”

এটি বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করেছে যা এটি পরীক্ষা করবে, প্রাক্তন বিশেষ পরামর্শদাতা জ্যাক স্মিথ, প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারীদের যারা “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বাড়িতে অভূতপূর্ব অভিযান” তে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের “অস্ত্রায়ন” সহ। এফবিআইয়ের এজেন্টরা ট্রাম্পের মার-এ-লেগো ক্লাব এবং তার বাসস্থানকে শ্রেণিবদ্ধ নথি মামলার অংশ হিসাবে অনুসন্ধান করেছিল।

এটি ম্যানহাটান জেলা অ্যাটর্নি এবং নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, তার পরিবার এবং তার ব্যবসায়িকদের লক্ষ্য করার জন্য” “অস্ত্রের সাথে ফেডারেল সহযোগিতা” পরীক্ষা করবে। ম্যানহাটান জেলা অ্যাটর্নি একজন প্রাপ্তবয়স্ক চলচ্চিত্র তারকারকে অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবসায়িক রেকর্ডগুলি মিথ্যা বলার জন্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ফৌজদারি অভিযোগ এনেছিলেন।

Jan জানুয়ারী ক্যাপিটল দাঙ্গাও পর্যালোচনাধীন আসবে, এটি বলে। ওয়ার্কিং গ্রুপটি “6 জানুয়ারী, 2021, ক্যাপিটল অ্যাটাক সম্পর্কিত” অনুচিত তদন্তমূলক কৌশল এবং অনৈতিক মামলা -মোকদ্দমা “এর দিকে নজর দেবে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পরে তার প্রথম ক্রিয়াকলাপে সেদিন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগে প্রত্যেক আসামীকে কটূক্তি মঞ্জুর করেছিলেন।

মেমো বলছে, বিচার বিভাগ হোয়াইট হাউসকে পর্যালোচনার অগ্রগতিতে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সরবরাহ করবে।

ইস্রায়েলের উপর হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার “ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে ন্যায়বিচারের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য” Oct ই অক্টোবর জন্য একটি যৌথ টাস্কফোর্স স্থাপন করেছে। টাস্কফোর্সটির লক্ষ্য “হামাস এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলি দ্বারা উত্থাপিত চলমান হুমকির” এবং “স্বদেশে সন্ত্রাসবাদ এবং নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরোধী ক্রিয়াকলাপ” মোকাবেলায়ও লক্ষ্য করা।

অন্য দুটি মেমো ফেডারেল মৃত্যুর দণ্ডের সাথে সম্পর্কিত।

একজন ফেডারেল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশকে তুলে ধরে এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং মূলধন অপরাধের হত্যার সাথে জড়িত মামলায় ফেডারেল প্রসিকিউটরদের মৃত্যুদণ্ডের সন্ধানের নির্দেশ দেয় এবং “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে উপস্থিত এলিয়েনদের দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

The other relates to President Biden’s decision in his waning days in office to commute the death sentences of 37 people on federal death row to life in prison. বন্ডি মেমো বিচার বিভাগকে নির্দেশনা দেয়, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে স্থানীয় প্রসিকিউটরদের যাত্রা প্রাপ্ত ৩ 37 জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় মৃত্যুদণ্ড অনুসরণে সহায়তা করে।

বন্ডি এমন একটি মেমোতেও স্বাক্ষর করেছেন যা বিভাগের অ্যাটর্নিদের নোটিশে রাখে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে “উদ্যোগী” রক্ষার জন্য, অগ্রসর ও রক্ষা করবে বলে আশা করা হচ্ছে – রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত আগ্রহগুলি।

এতে বলা হয়েছে যে যখন ডিওজে অ্যাটর্নিরা “আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করে বা সংক্ষেপে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে ভাল-বিশ্বাসের যুক্তিগুলি অগ্রসর করতে অস্বীকার করেন, যদি সাংবিধানিক আদেশকে ক্ষুন্ন করেন এবং রাষ্ট্রপতিকে তার আইনজীবীদের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন।”

এটি আরও বলা যায় যে যে কোনও বিভাগের অ্যাটর্নি যারা “তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা রায়গুলির কারণে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করতে বা আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করেছেন, প্রশাসনের পক্ষে ভাল-বিশ্বাসের যুক্তি এগিয়ে নিতে অস্বীকার করেছেন, বা অন্যথায় বিভাগের মিশনের ইচ্ছাকে বিলম্বিত বা প্রতিবন্ধক করে তুলেছেন শৃঙ্খলা এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির সাপেক্ষে। “