অ্যাটলেটিকোতে উচ্চ, লায়ানকো দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একটি দ্বন্দ্বের প্রজেক্ট: ‘খুব কঠিন’

ডিফেন্ডার, যিনি মৌসুমে মোরগের অন্যতম প্রধান বিষয়, কোচ কুকার প্রশংসা জিতেছেন এবং গডয় ক্রুজের বিপক্ষে খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন
অ্যাটলেটিকোতে উচ্চ, ডিফেন্ডার লায়ানকো দক্ষিণ আমেরিকার কাপের জন্য দ্বন্দ্বটি ডিজাইন করেছিলেন। পরের বৃহস্পতিবার (১৪), মোরগটি কন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের ১ of রাউন্ডের রাউন্ডে আর্জেন্টিনা থেকে গডয় ক্রুজ গ্রহণ করেছে। বেলো হরিজন্টে এমআরভি অ্যারেনায় 19 ঘন্টা (ব্রাসিলিয়া থেকে) থেকে বলটি রোল করে।
“এই সপ্তাহে আমাদের একটি চ্যাম্পিয়নশিপ থাকবে যা আমরা অনেক চাই এবং আমরা দক্ষিণ আমেরিকার দিকে মনোনিবেশ করেছি। আমরা প্রথম গেমের কেসটি করব এবং দ্বিতীয়টি সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপনি যদি পারেন তবে অবশ্যই বাড়িতে দুর্দান্ত খেলা খেলতে মনোনিবেশ করতে হবে। অবশ্যই আজ ফুটবল খুব সহজ নয়, যদি আমরা আরও ভাল খেলতে পারি, তবে আরও ভাল,” লায়েন্সকে আরও ভাল করে তুলতে পারে, “বলেছে,” বলেছে, “লায়েন্স আরও ভাল,”
“এখন এটি বৃহস্পতিবার সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে, কারণ এটি একটি খুব কঠিন খেলা হবে, তবে আমাদের বাড়ির ভিতরে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে,” তিনি যোগ করেছেন।
কুকের প্রশংসা
কোচ কুক, যাইহোক, শার্ট 4 এর গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। কোচের পক্ষে তিনি অভিনেতার অন্যতম মৌলিক টুকরো।
“এটি অনেক বেশি গুরুত্বের বিষয়। আমি বলব যে দলটির যে প্রধান বিষয় রয়েছে তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় লায়ঙ্কো হ’ল দলটির চারপাশে রয়েছে এমন গুরুত্ব এবং প্রয়োজন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এটি হাল্কের অনুপস্থিতিতে দলের অধিনায়ক।
এই মরসুমে, লায়ানকো, তাই, এখন পর্যন্ত চারটি গোল সহ 35 টি গেম রয়েছে। এছাড়াও, তিনি পিচে তার ভঙ্গির জন্য অ্যাথলেটিক ভক্তদের কাছ থেকে সমর্থন অর্জন করেছিলেন।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক।