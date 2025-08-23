You are Here
অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনাল বেটসনের সাথে অংশীদার হয়ে নিজস্ব ডিজিটাল স্লট গেমটি চালু করে
News

অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনাল বেটসনের সাথে অংশীদার হয়ে নিজস্ব ডিজিটাল স্লট গেমটি চালু করে

জুয়ার অপারেটর বেটসনের সাথে অংশীদার হয়ে অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনাল হ’ল প্রথম কলম্বিয়ার ফুটবল ক্লাব যা নিজস্ব ডিজিটাল স্লট গেমটি চালু করে।

গ্লোবাল স্পোর্টস বাজি অপারেটর বেটসন এবং শীর্ষস্থানীয় কলম্বিয়ার ফুটবল ক্লাব অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনাল ক্লাবের ভক্তদের জন্য তৈরি একচেটিয়া ডিজিটাল ক্যাসিনো গেম রে ডি কোপাসকে মুক্তি দিতে অংশীদার হয়েছেন। দুটি সংস্থা ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে অংশীদার হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডিং এবং স্পনসরশিপের সুযোগ নিয়ে কাজ করেছে, তবে এটি কোনও কলম্বিয়ার দল দ্বারা চালু হওয়া প্রথম স্লট গেম।

“ফুটবলের প্রতি আবেগ বেটসনের হৃদয়ে রয়েছে,” কলম্বিয়ার জন্য বেটসনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাত্তিও গার্বিনো বলেছিলেন। “এ কারণেই আমাদের অংশীদারিত্বগুলি জার্সিতে আমাদের নাম রাখার বাইরে চলে যায় They তারা ভক্তদের জড়িত করা, সামগ্রী তৈরি করা এবং ক্লাব এবং রাষ্ট্রদূতদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে।

“রে ডি কোপাসের সাথে আমরা অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনালের সাথে অনন্য কিছু তৈরি করেছি – এমন একটি অভিজ্ঞতা যা ক্লাবের উত্তরাধিকার উদযাপন করে এবং ভার্ডোলাগা ভক্তদের তাদের দলের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। গ্রিন এবং হোয়াইট রঙগুলির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা উত্তরাধিকার, শক্তি এবং সত্যতার প্রতি শ্রদ্ধা।”

বেটসনের রে ডি কোপাস কী অফার করে?

রে ডি কোপাস একটি সাধারণ স্লট গেম-স্টাইলের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে, স্পিনিং রিলগুলির সাথে যেখানে খেলোয়াড়রা ম্যাচিং প্রতীকগুলি লাইন করার চেষ্টা করে। গেমটিতে আইকনগুলি অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনালে কাস্টমাইজ করা হয়েছে, যেমন ক্লাবের লোগো এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল ডিজাইনের সংকেত। খেলোয়াড়রা দলের সাথে সম্পর্কিত পাঁচটি প্রতীক সন্ধান করে মূল জয়ের চেয়ে 100 গুণ পর্যন্ত তাদের বেটকে গুণিত করতে পারে।

লঞ্চটি উদযাপনের জন্য, উইন স্পোর্টস তাদের ইউটিউব চ্যানেলে 21 আগস্ট বৃহস্পতিবার রে ডি কোপাসের একটি সম্প্রচারের আয়োজন করেছিল। ইভেন্টটিতে অভিনেতা এবং অনুগত ভক্ত লিংকন পালোমেক দ্বারা আয়োজিত স্লট গেমটি সম্পর্কে কথোপকথনে দুটি অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনাল আইকন, রেনি হিগুইটা এবং সেরজিও গ্যালভান রে দেখেছিল।

কাপের রাজা এখন একচেটিয়াভাবে খেলতে উপলব্ধ বেটসন.কম আপনার একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং খেলতে 18 বছরের বেশি বয়সী হতে হবে।

খেলাধুলার বাজি অংশীদারিত্বগুলি পেশাদার দলগুলির জন্য খুব লাভজনক হতে পারে, যুক্তরাজ্যের ফুটবল দল এবং বড় মার্কিন স্পোর্টস দলগুলির সাথে, গেমিং ব্র্যান্ডগুলির সাথে অংশীদারিত্বের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হিসাবে।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র ক্রেডিট: বেটসন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।