অ্যাডপ্টস “বোমা এবং পেটার্ড” সহ পামিরাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আক্রমণ করে সকার

পর্তুগিজ আবেল ফেরেরির দ্বারা প্রশিক্ষিত ব্রাজিলিয়ান সকার ক্লাব পামিরাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ছিল “বোমা এবং পেটার্ড” এর সাথে আক্রমণ করার লক্ষ্য, ভক্ত এবং পরিচালনা ও প্রযুক্তিগত দলের মধ্যে উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।
সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে সাও পাওলো গঠনের নিন্দা সুরক্ষা ক্যামেরাগুলির দুটি ভিডিও দ্বারা সমর্থিত, যেখানে পাঁচ জনকে দেখা যায়, হুড করা যায়, প্রকল্পের গেটগুলির কাছে পৌঁছানো এবং পাইরোটেকনিক উপাদান নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যা এর মধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছিল: “ভ্যান্ডালসকে আক্রমণাত্মকভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল,” ভ্যান্ডার্ডসকে হত্যা করা হয়েছিল, ” চ্যাম্পিয়নশিপ।
পামেমিরাস জানিয়েছেন যে এই হামলার ফলে কোনও আঘাত নেই এবং আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ক্লাবটি “একদল অপরাধী দ্বারা সংঘটিত সহিংস কাজ দ্বারা ভয় দেখাবে না এবং এর পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য দায়ীদের শেষ দিকে যাবে।”
এই অর্থে, এটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সুরক্ষা চেম্বারের সমস্ত চিত্রকে প্রবর্তকদের তদন্ত এবং সনাক্তকরণে অবদান রাখতে উপলব্ধ করেছিল। “আমরা সহ্য করতে পারি না, খুব কম স্বাভাবিককরণ, সেই ফুটবল ক্রমবর্ধমান বিষাক্ত পরিবেশে পরিণত হয়, যেখানে শান্তি স্থায়ী ঝুঁকিতে থাকে,” ক্যানারিনহো প্রতীকটি ন্যায়সঙ্গত বলে।
বুধবার ব্রাজিলিয়ান কাপে অপসারণ, করিন্থীয়দের বিরুদ্ধে, এর historic তিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বী, 3-0 সমষ্টিগতের জন্য, লায়লা পেরেইরা এবং পাম্মিরাসের প্রযুক্তিবিদদের নেতৃত্বে সমর্থকদের এবং নির্দেশাবলীর মধ্যে উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। অপমানের জন্য, আবেল ফেরেরেরা করতালি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, এমন অঙ্গভঙ্গি যে অনুগামীরা বিদ্রূপাত্মক, ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করবে।
শুক্রবার, একটি সংবাদ সম্মেলনে লায়লা পেরেইরা “কিছুটা ধৈর্য” চেয়েছিলেন, তবে পামেমিরাসের অনুসারীরা অ্যালিয়ানজ পার্ক স্টেডিয়ামের উপকণ্ঠে রাখা অপমানের উপর পূর্ণ পোস্টার দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।