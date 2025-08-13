You are Here
অ্যাডামসের আর্থিক উত্তরাধিকার, তার উত্তরসূরির সম্ভবত উত্তরাধিকার
নিউইয়র্ক স্টেট ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোল বোর্ড উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যে মেয়র অ্যাডামসের বাজেট ২০২26 অর্থবছরের জন্য মূল ব্যয়কে অবমূল্যায়ন করেছে।

বিরক্ত সভা: মেয়র এরিক অ্যাডামস তার উত্তরসূরির জন্য একটি আর্থিক দুর্দশা ছেড়ে চলেছেন – যিনি এখন পর্যন্ত জোহরান মামদানির মতো আরও বেশি কিছু দেখছেন।

আজ সকালে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক কর্তৃপক্ষের একটি বোর্ড নিউ ইয়র্ক সিটিকে কঠোর আর্থিক বাস্তবতা এবং ফেডারেল ক্লাভব্যাকসকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিউইয়র্ক সিটি রেন্ডারিংয়ের জন্য অ্যাডামসের ১১৫.৯ বিলিয়ন ডলার “সেরা বাজেট” এর নিন্দা করেছে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোল বোর্ড, গভর্নর ক্যাথি হোচুলের সভাপতিত্বে এবং নগরীর আর্থিক পরিকল্পনার তদারকি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত, শহরের আর্থিক ভবিষ্যতের জন্য একটি বিপদজনক মুহুর্তে তার উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন ব্যয়বহুল সামাজিক পরিষেবাগুলির জন্য ফেডারেল তহবিল কাটাতে চাইছে কারণ শহরটি ইতিমধ্যে মুখোমুখি হচ্ছে মন্দার বাইরে এর ধীরতম কাজের বৃদ্ধি কয়েক দশক ধরে, নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে। তবে নিউইয়র্কের আর্থিক নেতারা, রাজ্য নিয়ন্ত্রক টম ডিনাপোলি এবং সিটি নিয়ন্ত্রক ব্র্যাড ল্যান্ডার সহ, এই শহরের আর্থিক দুর্দশাগুলি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

“অনিশ্চয়তার পরিকল্পনার পরিবর্তে অ্যাডামস প্রশাসন আশ্রয়, বিশেষ শিক্ষা, ভাড়া সহায়তা এবং ওভারটাইমের মতো মূল পরিষেবাগুলির আন্ডারবজেট করার অস্বচ্ছ আর্থিক অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে,” ল্যান্ডার তার প্রতিবেদনে লিখেছেন। “আমাদের অনুমানগুলি সূচিত করে যে জুনের আর্থিক পরিকল্পনা ব্যয়কে বার্ষিক $ 5.15 বিলিয়ন ডলার কমিয়ে দেয়। এটি আর্থিক শৃঙ্খলা নয় – এটি আর্থিক অস্বীকার।”

সিটিজেন বাজেট কমিশন, একটি ওয়াচডগ গ্রুপ যা সাধারণত আরও রক্ষণশীল বাজেটের পক্ষে সমর্থন করে, তারাও আশঙ্কা করেছিল যে অ্যাডামস নিউ ইয়র্ক সিটিকে প্রচুর ফেডারেল তহবিলের কাটাকে ব্যাকফিল করার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

“বুদ্ধিমানের সাথে সংস্থানগুলি সংরক্ষণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষতার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে শহরটি percent শতাংশ ব্যয় করে, বাজেট প্রক্রিয়া চলাকালীন আন্ডারবজেট প্রোগ্রামগুলি অব্যাহত রেখেছিল এবং অকার্যকর ব্যয় যুক্ত করেছে,” গবেষণার সিবিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট আনা চম্পেনি বলেছেন।

তবুও, এফসিবি অ্যাডামসের বাজেটের ব্যাপকভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং নির্ধারণ করেছে যে শহরটি তার মানগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত ছিল – আবারও 50 বছর আগে নগরীর আর্থিক সঙ্কটের সময় প্রথম প্রয়োগ করা হয়েছিল এমন কঠোর রাষ্ট্রীয় তদারকি এড়ানো।

অ্যাডামস স্বীকার করেছেন যে ঝুলন্ত তহবিল কাটগুলি একটি আর্থিক ঘাটতি তৈরি করতে পারে শহরটি সেতুতে লড়াই করতে পারে। তবুও, তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থিত ছিলেন যে তিনি হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমন একটি যুদ্ধ যা সম্ভবত তার প্রথম মেয়াদকে ছড়িয়ে দেবে।

অ্যাডামস বলেছিলেন, “যদি পৃথক অনুদানের সাথে সম্পর্কিত ডলারগুলি আবার নখর দেওয়া হয়, তবে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাব সে সম্পর্কে একটি দৃ determination ়সংকল্প করব।” “অন্যান্য প্রভাবিত শহর এবং রাজ্যের পাশাপাশি আমরা শহরকে পুরষ্কার প্রাপ্ত প্রতিটি ডলারের জন্য আদালতে লড়াই চালিয়ে যাব।”

ল্যান্ডারের পক্ষে, যিনি মেয়র প্রাথমিকের কাছে হেরে শহরের অর্থ ব্যবস্থাপক হিসাবে তার শেষ মাসগুলি সরিয়ে নিচ্ছেন, তিনি আবারও অ্যাডামসের আর্থিক পরিচালনার সমালোচনা করার সুযোগটি আসেন যেহেতু তিনি মামদানি প্রশাসনে যোগদানের শীর্ষ প্রতিযোগী হিসাবে দেখেন, যদি ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী এই নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখেন।

ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিকরা ঠিক আর্থিক সংযম নিয়ে চলছে না, এবং নতুন ব্যয়ের জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলি আগামী অর্থবছরের জন্য যে $ ৪.২ বিলিয়ন ডলার ফাঁক ছেড়ে গেছে তা জটিল করে তুলেছে, সিটি নিয়ন্ত্রকের অফিস অনুসারে।

মামদানি বলেছেন যে তিনি মূলত কর্পোরেশন এবং অতি-ধনী ব্যক্তির উপর কর বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়িয়ে সম্ভাব্য ফেডারেল কাটগুলির বিরুদ্ধে রক্ষা করবেন। তবে বিদ্যালয়গুলি আবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য মমদানির পরিকল্পনাগুলি সম্ভবত তাদের ব্যয়কে হ্রাস করে এবং তার কর পরিকল্পনাটি আলবানিতে গুরুতর বিরোধিতার মুখোমুখি হতে পারে, যেমনটি পলিটিকো জানিয়েছে। মামদানির প্রচারে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করা হয়েছে।

বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত উদ্বেগের বেড়াতে তার প্রতিক্রিয়ায় অ্যাডামস তার মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত রেখেছিলেন, সদস্যদের তাদের “তথ্যমূলক” মন্তব্যগুলির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। আমিরা ম্যাককি এবং জেফ কল্টিন

একজন প্রহরী রেপ। ড্যান গোল্ডম্যানকে বলেছিলেন যে তিনি বুধবার সকালে ব্রুকলিনে একটি ফেডারেল কারাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

লক আউট: রেপ। ড্যান গোল্ডম্যান বলেছেন, আজ ট্রাম্প প্রশাসন ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল কারাগারে যেতে বাধা দিয়ে আইনটি লঙ্ঘন করছে যেখানে আইস অভিবাসীদের আটক করছে।

“আইনের অধীনে আমার একটি খুব নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আইনটির একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন। আমরা এখনই আদালতে আছেন সেই উদ্দেশ্যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করা। “

গোল্ডম্যান উল্লেখ ছিল থেকে তার তদারকি পরিদর্শন করার অধিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ যেখানেই অভিবাসীদের আবাসন করছে।

ডেমোক্র্যাট আজ সকালে 45 মিনিটের জন্য মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারের সামনের গেটের বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি গত শুক্রবার একটি সফরের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, তবে ব্যুরো অফ কারাগারের একজন মুখপাত্র মঙ্গলবার রাতে তাকে বলেছিলেন যে তারা নির্দিষ্ট কারণ না দিয়ে তাকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হবেন না। তিনি যেভাবেই কোনও বক্তব্য দিতে এসে প্রেসের সাথে কথা বলতে এসেছিলেন।

গোল্ডম্যান পাশাপাশি রেপস। অ্যাড্রিয়ানো এস্পাইল্লাত এবং নাইডিয়া ভেলেজকেজকে গত সপ্তাহে অঘোষিত সফরের জন্য প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছিল। ডিএইচএস মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

একটি ফেডারেল বিচারক আইসির আদেশ দেওয়ার একদিন পর আজ এই সফরটি এসেছিল অবস্থার উন্নতি করতে ম্যানহাটনের ২ 26 টি ফেডারেল প্লাজায় আটক অভিবাসীদের জন্য – এমন একটি সাইট যেখানে গোল্ডম্যান এবং কংগ্রেসের সহকর্মী সদস্যদেরও পরিদর্শন থেকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এতে সম্মতি জানিয়ে গোল্ডম্যান বলেছিলেন যে কংগ্রেসনাল তদারকি এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

“তারা কি লুকিয়ে আছে?” গোল্ডম্যান বলেছেন। “এখন আমরা জানি।” জেফ রট্টিন

গভর্নর ক্যাথি হচুল বলেছেন যে সে করবে

হচুল তার পিছনে পেয়েছে: হচুল তার দলের মেয়র মনোনীত প্রার্থী হলেও মামদানিকে সমর্থন করেননি, তবে তিনি এখনও কিছুটা ভালবাসা দেখানোর উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাকে তার আক্রমণ বাড়িয়ে তুলছেন, হচুল জোর দিয়েছিলেন যে তিনি সিটি হলের নেতৃত্ব দিলে তিনি মামদানির কর্নারে থাকবেন।

“তিনি সামর্থ্য সামনের এবং কেন্দ্রের সাথে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছেন, এমন কিছু যা আমি বিশ্বাস করি এবং সমাধানগুলিতে মনোনিবেশ করে,” গভর্নর এনওয়াই 1 এর বার্ন হোগানকে বলেছে। “যদি তিনি পরবর্তী মেয়র হন তবে আমি উঠে দাঁড়াব এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করব। আপনি আমাদের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের উপর দিয়ে আসতে যাবেন না। সুতরাং আমি এটি কার্যকর করব। আমাদের বিশ্বাস করুন, এনওয়াইপিডি, তারা জানে যে তারা কী করছে।”

ট্রাম্প আজ আবারও মমদানিতে আলোকিত হয়ে ৩৩ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিককে “একজন কমিউনিস্ট” বলে অভিহিত করেছেন। সোমবার, রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডকে অপরাধের সমাধানের জন্য মোতায়েন করবেন – এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নিউইয়র্কের মতো অন্যান্য বড় শহরগুলি একই চিকিত্সা পেতে পারে।

“আমি তাকে শুভ কামনা করি,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমাকে তার সাথে ডিল করতে হতে পারে। আমার অর্থ, এটি ঘটতে পারে এমনও অনুমেয় নয়। সম্ভবত তিনি জিতবেন না, তবে তিনি প্রাইমারিগুলি বেশ খানিকটা জিতেছিলেন। হতবাকভাবে, তিনি প্রাইমারি জিতেছিলেন।”

হচুল রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির সাথে একটি অস্বাভাবিকভাবে অবিচ্ছিন্ন কাজের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তারা ওভাল অফিসে দু’বার বৈঠক করেছে যাতে ম্যানহাটনে শক্তি নীতি এবং বিতর্কিত কনজেশন প্রাইসিং টোল প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিক রিসম্যান

লেঃ গভর্নর আন্তোনিও দেলগাদো গভর্নর ক্যাথি হোচুলকে আইসিইর সাথে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আইন পাস করার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

দেলগাদো সরকারকে কল করে: লেঃ গভর্নর আন্তোনিও দেলগাদো আজ হচুলের লক্ষ্য নিয়েছিলেন যখন তিনি ফোলি স্কয়ারের অ্যাডভোকেটদের সাথে আলবানিতে ট্রাম্প প্রশাসনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার জন্য যোগ দিয়েছিলেন।

“আমাকে বলবেন না যে কাউন্টিগুলি রেনেগেড কাউন্টি হিসাবে কাজ করছে, গভর্নরআপনি যখন এটি বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন, গভর্নর“দেলগাদো বলেছিলেন।” আমাকে বলবেন না যে আমরা বেসরকারী কারাগারের শিল্প কমপ্লেক্সের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ না করে তা নিশ্চিত করার ফাঁকটি আমরা বন্ধ করতে পারি না। “

মার্চ মাসে, হচুল ব্লাস্টড “রেনেগেড” কাউন্টি অনিবন্ধিত অভিবাসীদের আটক করার জন্য আইসিইর সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য।

ডেলগাদো নিউইয়র্ক, ভোকাল এনওয়াইয়ের সিটিজেন অ্যাকশন দ্বারা আয়োজিত একটি সমাবেশে স্টেট সেন্স। জুলিয়া সালাজার এবং জাবারি ব্রিসপোর্ট সহ রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিল এবং দ্য রোড নিউইয়র্ক। তারা হচুলকে আইসিইর সাথে সহযোগিতা করার এবং নিউইয়র্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভিবাসন আটক কেন্দ্রগুলির সাথে চুক্তি করতে নিষেধ করার জন্য স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আইন পাস করার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার আহ্বান জানিয়েছিল।

ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিকের হচুলের বিপক্ষে প্রার্থী লেফটেন্যান্ট গভর্নরও শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব না করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লক্ষ্য নিয়েছিলেন।

“আমি আমার সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের কথা বলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ‘আমরা ধনী ব্যক্তিদের আমাদের রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন,” তিনি বলেছিলেন। – মোনা জাং

ব্রুকলিন ডজারস: নিউইয়র্ক আটলান্টিক ইয়ার্ডে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আবাসন তৈরি করেনি এমন একটি রিয়েল এস্টেট ফার্মের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা সংগ্রহ করছে না কারণ সংস্থাটি চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছে। (গোথামিস্ট)

পে আপ: অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস জেলির অপারেটরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, ব্যাংকের মালিকানাধীন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মকে ব্যাপক জালিয়াতি সুবিধার্থে এবং গ্রাহকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ এনে অভিযোগ করেছিলেন। (রাজনীতিবিদ প্রো)

ক্যামেরায় ধরা: নতুন প্রকাশিত ফুটেজে দেখা গেছে যে নিউইয়র্ক সংশোধনকারী কর্মকর্তারা একজন ব্যক্তিকে হেফাজতে মারছেন কারণ সিস্টেমটি গত বছরে দুটি হাই-প্রোফাইলের মৃত্যু দেখেছে। (এনবিসি নিউজ)

আজ সকালে নিউ ইয়র্ক প্লেবুক মিস করেছেন? আমরা আপনাকে ক্ষমা করি। এটি এখানে পড়ুন

