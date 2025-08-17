মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তিনি গত শুক্রবার তার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন। তবুও, তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং নিজেকে আবারও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে ছাড়িয়ে গেছেন, যিনি পেয়েছিলেন তিনি যা চেয়েছিলেন তার অনেক কিছুই হোয়াইট হাউস থেকে মোটামুটি সামান্য স্বীকার করার সময়। যদিও ট্রাম্প এখন কিয়েভ ন্যাটো-স্টাইলের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার বিনিময়ে ইউক্রেনীয় একটি মূল প্রদেশকে কেডিংয়ের ধারণাকে সমর্থন করছেন বলে মনে হচ্ছে, এখানে বিশদ বা এর অভাব রয়েছে, প্রচুর হতাশাবোধের নিশ্চয়তা দেয়। আরও পড়ুন
অ্যাডাম জিভো: পুতিন আবারও ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছে
