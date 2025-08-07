অ্যাডাম মোসেরি বলেছেন যে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ‘লোকেরা বিভ্রান্ত’

গতকাল, মেটা এমন একটি প্রবর্তন করেছে যা স্ন্যাপচ্যাটের স্ন্যাপ মানচিত্রের সাথে প্রায় একই রকম। বৈশিষ্ট্যটি দ্রুত একটি প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে, যদিও এটি কেবল ইনস্টাগ্রামের একটি স্ন্যাপচ্যাট বৈশিষ্ট্যটি ছিঁড়ে ফেলার আরও একটি উদাহরণ নয়।
যদিও মানচিত্রে ব্যবহারকারীদের তাদের অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার জন্য অপ্ট-ইন করা দরকার, অনেক ব্যবহারকারী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং দেখে অবাক হয়েছিলেন যে তাদের ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি ইতিমধ্যে কিছু অ্যাকাউন্টের অবস্থানগুলি চালু করার সময় জনবহুল ছিল। এর কারণ হ’ল মানচিত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থানের তথ্যগুলিতে টান দেয় যখন কেউ সম্প্রতি কোনও গল্প ভাগ করে নিয়েছে বা কোনও অবস্থান ট্যাগযুক্ত দিয়ে রিল করে।
উদাহরণস্বরূপ, আমি একটি গল্প পোস্ট করেছি যা সান ফ্রান্সিসকোর বোটানিকাল গার্ডেনগুলিকে ট্যাগ করেছে এবং এটি আমাকে সেখানে ইনস্টাগ্রামের মানচিত্রে ট্যাগ করেছে যদিও আমার মানচিত্রের অবস্থানটি “কেউ নেই” এর সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য সেট রয়েছে। এটি অতীতে কীভাবে কাজ করেছে তার থেকে এটি আলাদা নয়: লোকেশন ট্যাগগুলি সর্বদা আপনার অনুগামীদের কাছে দৃশ্যমান ছিল এবং অ্যাপ্লিকেশনটিতে সর্বদা একটি মানচিত্রের দৃশ্য ছিল যা লোকেরা নির্দিষ্ট জায়গাগুলির সাথে ট্যাগ করা পাবলিক পোস্টগুলি দেখতে দেয়।
তবে ইনস্টাগ্রামের মানচিত্রটি এই তথ্যটিকে আরও বিশিষ্ট এবং অ্যাক্সেস করা সহজ করে তোলে। অবস্থান ট্যাগগুলি দেখতে আপনাকে নির্দিষ্ট পোস্টগুলিতে ট্যাপ করতে হবে, নতুন মানচিত্রটি এগুলি সমস্ত একক দৃশ্যে রাখে। আপনি কতবার অবস্থানগুলি ট্যাগ করেন তার উপর নির্ভর করে এটি আপনার রিয়েল-টাইম তথ্য ভাগ করা হচ্ছে বলে মনে হতে পারে, এমনকি এটি না হয়েও।
ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার সাথে মেটার অগোছালো ইতিহাসের সাথে মিলিত হয়ে, ইনস্টাগ্রামে দুর্ঘটনাক্রমে তাদের অবস্থানটি উন্মুক্ত হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন লোকদের কাছ থেকে নতুন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিছু ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেছেন যে কেন মানচিত্রটি অজান্তেই আপনার সমস্ত ইনস্টাগ্রাম মিউচুয়ালগুলির সাথে আপনার অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার সম্ভাব্য গুরুতর প্রভাবগুলি দেওয়া হয়েছে।
এটি অনেক ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। থ্রেডগুলিতে বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট অ্যাকাউন্টের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে অবস্থান ভাগ করে নেওয়া ডিফল্টরূপে চালু রয়েছে। এই লেখার সময়, “ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ” হ’ল থ্রেডগুলির শীর্ষ প্রবণতা, 850,000 এরও বেশি পোস্ট সহ – যার বেশিরভাগ গোপনীয়তা সম্পর্কিত। ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি এক ডজনেরও বেশি অ্যাকাউন্টে জবাব দিয়েছেন যে এটি আসলে কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।
“আমরা সমস্ত কিছু ডাবল চেক করছি, তবে এখনও পর্যন্ত এটি বেশিরভাগ লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং ধরে নিয়েছে যে তারা খোলার সময় তারা মানচিত্রে নিজেকে দেখতে পাবে, অন্য লোকেরা তাদেরও দেখতে পারে,” মোসেরি কোনও থ্রেড ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে লিখেছিলেন লোকেরা পছন্দ না করেই মানচিত্রে নিজেকে দেখার প্রতিবেদন করছিল “” আমরা এখনও সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখছি যদিও তা নিশ্চিত করার জন্য যে কেউ স্পষ্টভাবে এটি করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে অবস্থান ভাগ করে নেয়, যা যাইহোক, ডিজাইনের মাধ্যমে দ্বিগুণ সম্মতি প্রয়োজন (আমরা আপনাকে ভাগ করে নিতে চান বলে আপনি নিশ্চিত করতে বলি)। “
আপনার ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের সেটিংস কীভাবে পরীক্ষা করবেন
আপনি আপনার ইনবক্সে সোয়াইপ করে এবং শীর্ষে “মানচিত্র” আইকনটি নির্বাচন করে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি খুঁজে পেতে পারেন। উপরের ডানদিকে কোণে সেটিংস মেনু আপনাকে মানচিত্রে আপনাকে কাকে খুঁজে পেতে সক্ষম হতে চায় তা নিশ্চিত করতে দেয়: আপনি “বন্ধু” (মিউচুয়ালস), “ক্লোজ ফ্রেন্ডস” বা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির একটি তালিকার মধ্যে চয়ন করতে পারেন। ডিফল্ট সেটিংসটি “কেউ নেই” এবং “যখন কেউ নির্বাচিত হয় না” তখন অ্যাপটি একটি লাল অবস্থানের তীরও দেখায়।
আপনি গত 24 ঘন্টার মধ্যে কোনও পোস্টে কোনও অবস্থান ট্যাগ করেছেন কিনা তাও পরীক্ষা করাও মূল্যবান। যদি আপনার কাছে থাকে তবে আপনি আপনার ভাগ করে নেওয়ার সেটিংস “কেউ না” তে সেট করে থাকলেও আপনাকে মানচিত্রে সেই জায়গায় ট্যাগ করা হবে। মেটা অনুসারে অবস্থান ট্যাগগুলি কেবল 24 ঘন্টা ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে উপস্থিত হয়, সুতরাং এটি আপনি যেখানেই ছিলেন তার চলমান লগ রাখবে না এবং এটি আপনার লাইভ অবস্থানটি প্রদর্শন করবে না। তবুও, এই ট্যাগগুলি আপনার ইচ্ছার চেয়ে আপনার অবস্থান সম্পর্কে আরও বেশি প্রকাশ করতে পারে। আপনি যদি কোনও জায়গা ট্যাগ করে থাকেন তবে আপনি হয় পুরোপুরি পোস্টটি মুছতে পারেন বা ট্যাগটি অপসারণ করতে এটি সম্পাদনা করতে পারেন, যা এটি মানচিত্রে প্রদর্শিত হতে বাধা দেয়।
আপনি যখন মানচিত্রে আপনার অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার বিকল্প বেছে নেন, আপনি যে বন্ধুরা নির্বাচন করেন তারা আসল সময়ে আপনি কোথায় আছেন তা দেখতে সক্ষম হবেন। যদিও আপনি এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা সেট করতে পারেন।
মানচিত্রে একটি “লুকানো জায়গা” বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা আপনাকে সর্বদা আপনার বাড়ির মতো সংবেদনশীল হতে পারে এমন নির্দিষ্ট অবস্থানগুলি আড়াল করতে দেয়। বৈশিষ্ট্যটি নিজেই হাস্যকরভাবে কিছুটা লুকিয়ে রয়েছে। আপনি মানচিত্রের অবস্থানের সেটিংসে “…” মেনুটি আলতো চাপিয়ে এবং “জায়গাগুলি লুকান” বেছে নিয়ে এটি খুঁজে পেতে পারেন। অ্যাপটি তখন আপনাকে মানচিত্রে একটি পিন টেনে আনতে দেবে এবং লুকানোর জন্য আশেপাশের ব্যাসার্ধটি চয়ন করবে। আপনি বর্তমানে যে জায়গাটিতে রয়েছেন তা লুকিয়ে রাখতে চাইলে বৈশিষ্ট্যটি ভাল কাজ করে তবে আপনি যদি একাধিক অবস্থান বন্ধ করতে চান তবে এটি কিছুটা আড়ম্বরপূর্ণ কারণ আপনি নির্দিষ্ট ঠিকানাগুলিতে প্রবেশ করতে পারবেন না।
নির্বিশেষে, আপনি যদি নিজের অবস্থানটি প্রকাশ করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন তবে সবচেয়ে নিরাপদ বিকল্পটি হ’ল অবস্থান ভাগ করে নেওয়া “কাউকে” সেট করে রাখা এবং আপনার কোনও সামগ্রীতে লোকেশন ট্যাগ ব্যবহার না করা। এটি স্পষ্ট নয় যে মেটা ব্যবহারকারীর উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করে কিনা।
“ইনস্টাগ্রামের মানচিত্রটি ডিফল্টরূপে বন্ধ রয়েছে এবং আপনি যদি এটি চালু করা বেছে নেন তবে আপনার লাইভ অবস্থানটি কখনই ভাগ করা হয় না,” একজন মেটা মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন। “আপনি যদি তা করেন তবে কেবলমাত্র আপনি পিছনে যাদের অনুসরণ করেন – বা একটি ব্যক্তিগত, কাস্টম তালিকা আপনি নির্বাচন করেছেন – আপনার অবস্থান দেখতে পারে” “