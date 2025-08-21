You are Here
অ্যাডাম ম্যাককে সিএএর সাথে সাইনস
অ্যাডাম ম্যাককে সিএএর সাথে সাইনস

অ্যাডাম ম্যাককে এবং তার প্রযোজনা সংস্থা হাইপারবজেক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এবং উপস্থাপনের জন্য সিএএর সাথে স্বাক্ষর করেছে।

ম্যাকের সাম্প্রতিক ক্রেডিটগুলির মধ্যে রয়েছে একাডেমি পুরষ্কার এবং বাফটা মনোনীত তাকান নানেটফ্লিক্সের সর্বকালের অন্যতম সফল চলচ্চিত্র; ভাইসযা আটটি একাডেমি পুরষ্কারের মনোনয়ন, ছয় গোল্ডেন গ্লোব এবং বাফটা মনোনয়ন এবং একটি ডিজিএ মনোনয়ন পেয়েছে; বড় শর্ট যা ম্যাককে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, বাফটা এবং সেরা পরিচালক, তিনি এবং চার্লস র‌্যান্ডলফের জন্য গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়ন অর্জন করেছেন, তিনি একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস, বাফটা, ডাব্লুজিএ এবং ইউএসসি স্ক্রিপ্টার অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্যও জিতেছিলেন।

আসন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে শিরোনামহীন সনি পিকচার্সের থ্রিলার লেখক পরিচালক টমি উইরকোলা, ফোবি ডাইনেভর, হুইটনি পিক এবং জিমন হুনসৌর অভিনীত, যা জুলাই ২০২26 সালের একটি মুক্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। অন্যান্য সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রের কাজের মধ্যে রয়েছে সার্চলাইট পিকচার্সের বক্স অফিস হিটের প্রযোজক হিসাবে ম্যাকের ভূমিকা মেনু এবং সামাজিক থ্রিলার টাটকা। তিনি অলিভিয়া উইল্ডের পরিচালিত অভিষেকের নির্বাহী প্রযোজক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বুকসমার্টনেটফ্লিক্সের হিট শো আমার কাছে মৃত এবং লরিন স্কাফারিয়ার হস্টলার্স

টেলিভিশনের জন্য, ম্যাককে এইচবিও শোতে নির্বাহী নির্মাতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন উত্তরাধিকার এবং নাটক সিরিজের জন্য তিনি 2018 ডিজিএ পুরষ্কার জিতেছিলেন এমন পাইলটকে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি নির্বাহী এইচবিওর নাটক সিরিজের পাইলটকে প্রযোজনা ও পরিচালনাও করেছিলেন বিজয়ী সময়: দ্য রাইজ অফ দ্য লেকার্স রাজবংশ। তিনি এইচবিওর একজন নির্বাহী নির্মাতা জনের সাথে পেইন্টিং এবং এইচবিও ডকুমেন্টারি প্রশ্ন: ঝড়ের মধ্যে, 537 ভোট, বন্য বন্য স্থান, এবং অর্থ বৈদ্যুতিন: বিটকয়েন রহস্য। তিনি নির্বাহী হুলুর সর্বাধিক দেখা ডকুমেন্টারি ফিল্মও প্রযোজনা করেছেন God শ্বর নিষেধ: যৌন কেলেঙ্কারী যা একটি রাজবংশ, যুদ্ধের পুরুষদের নামিয়ে এনেছে ময়ূর এবং হোলি।

আসন্ন টিভি প্রকল্পগুলিতে ম্যাককে এবং বং জুন হো এর একটি সীমিত সিরিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বং জুন হো এর একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সেরা ছবি দ্বারা অনুপ্রাণিত পরজীবী। ম্যাককে ডকুমেন্টারি বৈশিষ্ট্যও তৈরি করবে স্টর্মব্রেন্ড আইএমএক্সের জন্য যা ফ্লোরিডার আবহাওয়া স্পটার জেফ গ্যামনসকে পিক ইউএস স্টর্ম মৌসুমে ঝড়ের তাড়া করার বিপজ্জনক জগতে পরিণত করে।

ম্যাককে তদন্তকারী সিরিজের মতো অসংখ্য মূল পডকাস্ট তৈরি করেছে ভাঙা: ন্যায়বিচারের সন্ধান জুলি কে। ব্রাউন এবং জেফ্রি এপস্টেইনের অপব্যবহারের অসংখ্য বেঁচে থাকা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অন্যান্য পডকাস্ট অন্তর্ভুক্ত অ্যাডাম ম্যাককে নিয়ে শোবার সময় গল্প, উইং এ মৃত্যুএবং প্রচুর মৃত্যু

হাইপারবজেক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ দলে ম্যাকের দীর্ঘকালীন প্রযোজক, একাডেমি পুরষ্কার-মনোনীত এবং এমি-বিজয়ী কেভিন মেসিক এবং প্রযোজক টড শুলম্যান, বেটসি কোচ এবং মায়েভ কুলিনেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

2023 সালের মে মাসে, ম্যাককে ভিডিওগুলির মাধ্যমে জলবায়ু সংকট সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জিং একটি অলাভজনক মিডিয়া সংস্থা ইয়েলো ডট স্টুডিওগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, লেটস ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই ডাই, এনওয়াই, এলএ এবং লন্ডনের আরও অনেক কমিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত, 2026 এর জন্য আরও শো পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তিনি জেএসএসকে -তে অ্যাটর্নি ম্যাট জনসন প্রতিনিধিত্ব করছেন।

