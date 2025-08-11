অ্যাডিডাস মেক্সিকান আদিবাসী হুয়ারাচে চুরি করে কেলেঙ্কারির পরে ক্ষমা চেয়েছেন

অ্যাডিডাস আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন সোমবার মেক্সিকো রাষ্ট্রপতির পরে, ক্লাউডিয়া শেইনবাউমপুনরুত্পাদন করা জুতোর জন্য স্পোর্টসওয়্যার ব্র্যান্ডের সমালোচনা করুন আদিবাসী traditional তিহ্যবাহী স্যান্ডেল (হুয়ারাচস) নকশাকে দায়ী না করে বা কারিগরদের credit ণ না দিয়ে।
তিনি প্রদাদের খুব শীঘ্রই মিথ্যা পদক্ষেপ ঘটে এটি ভারতে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যখন তাঁর মিলানের কুচকাওয়াজে তিনি একটি স্যান্ডেল উপস্থাপন করেছিলেন যা কোলহাপুরি বেবিশেসকে পুনরুত্পাদন করেছিল, যা তাদের ডিজাইনের উত্স সম্পর্কে বহুজাতিক চিহ্নের মুখোমুখি ক্রমবর্ধমান তদন্তকে তুলে ধরে।
‘ওক্সাকা স্লিপ-অন’ একটি ওক্সাকা ডিজাইন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, এটি ভিলা হিদালগো ইয়ালালাগের tradition তিহ্যের মূল, “অ্যাডিডাস এডিএসজিএন.ডিএই এক বিবৃতিতে বলেছেন।
আমরা একটি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং ইয়ালালাগের সাথে একটি সম্মানজনক কথোপকথনে সহযোগিতা করার আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করি যা তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্মান করে, “তিনি যোগ করেন।
শেইনবাউম শুক্রবার বলেছেন যে তাঁর প্রশাসন আপনি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে সমর্থন করার জন্য আইনী উপায় খুঁজছেন ওক্সাকা কর্মকর্তারা অ্যাডিডাস জুতার সমালোচনা করার পরে যার নকশাগুলি বড় সংস্থাগুলি গ্রহণ করে।
স্যান্ডেল “ওক্সাকা স্লিপ-অন”অ্যাডিডাসের সাথে মেক্সিকান-আমেরিকান ডিজাইনার উইলি চাভারিয়া পাঁচ দিন আগে নিক্ষেপ করা হয়েছে, মেক্সিকান হুয়ারাচের সাধারণ চামড়ার ফ্যাব্রিকের সাথে শীর্ষে একটি কালো জুতার একমাত্র রয়েছে।
শনিবার চাভারিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি “গভীরভাবে আফসোস করেছেন যে জুতো এই নকশাটিকে বরাদ্দ করেছে এবং ওক্সাকা সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যক্ষ ও উল্লেখযোগ্য সহযোগিতায় বিকাশ লাভ করেনি।”
সিনেটর অভিযুক্ত অ্যাডিডাস চৌর্যবৃত্তি
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, সিনেটর জাপোটেক অ্যান্টোনিনো মোরালেস টলেডো সংস্থা অ্যাডিডাস এবং ডিজাইনার উইলি চাভারিয়া অযৌক্তিক সাংস্কৃতিক বরাদ্দের জন্য অভিযুক্ত করেছেনতারা সম্প্রদায়ের অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছাড়াই ভিলা হিদালগো ইয়ালালাগ, ওক্সাকায় প্রস্তুত কারিগর হুয়ারাচ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে “ওক্সাকা, স্লিপ অন” নামে একটি জুতো চালু করার পরে।
মোরালেস বলেছিলেন যে এই মামলাটি মূল এবং আফ্রোমিক্সিকান মানুষের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য লুটপাটের একটি নতুন উদাহরণ উপস্থাপন করেছে, এমন একটি অনুশীলন যা তিনি বলেছিলেন, “একটি নির্মম ও শাস্তিহীন উপায়ে” চালিয়ে যান।
Colon পনিবেশবাদ মারা যায় নি, এটি কেবল ফ্যাশনে পোশাক পরে। অ্যাডিডাস এবং চাভারিয়া আমাদের লোকেরা তাদের ক্যাটালগের একটি পণ্য হিসাবে পরিণত করার জন্য পৈত্রিক হুয়ারাচ তৈরিতে যে আত্মা রেখেছিল তা নিয়েছে। এটি অনুপ্রেরণা নয়, এটি চুরি, ”বিধায়ক বলেছিলেন।
তারা আইনী পদক্ষেপ এবং সাংস্কৃতিক সুরক্ষা দাবি করে
সিনেটর ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রস্তাব করবেন যে প্রজাতন্ত্রের সিনেট অনুরোধ করেছে আদিবাসীদের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট (ইনপিআই) এবং আল মেক্সিকান ইনস্টিটিউট অফ বৌদ্ধিক সম্পত্তি (আইএমপিআই) ভিলা হিদালগো ইয়ালালাগ এবং এর কারুকার্য tradition তিহ্যের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
