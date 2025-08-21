You are Here
অ্যাডিসন রায়ে নতুন জিন্স বিজ্ঞাপনের জন্য ডাউন স্ট্রিপস
News

অ্যাডিসন রায়ে নতুন জিন্স বিজ্ঞাপনের জন্য ডাউন স্ট্রিপস

অ্যাডিসন রায়
ভাগ্যবান?!?!?
নতুন বিজ্ঞাপনে সমস্ত বেয়ার

প্রকাশিত

অ্যাডিসন রায় তিনি প্রমাণ করছেন যে তিনি কেবল “ডায়েট পেপসি” এর চেয়ে বেশি তৃষ্ণার্ত … টিকটোক তারকা-পরিণত-গায়ক তার সর্বশেষ প্রচারের জন্য বেশ কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করে নামিয়ে দিয়েছেন।

এটি পরীক্ষা করে দেখুন … অ্যাডিসন তার নতুন বিজ্ঞাপনে লাকি ব্র্যান্ডের জন্য একটি গুরুতর পরিমাণ ত্বক দেখায়, প্রচারণা থেকে একটি চোয়াল-ড্রপিং ছবিতে টপলেস হয়ে যায়। এআর প্রলুব্ধভাবে পোজ দেওয়ার সময় একটি শার্ট সান করে, তার খালি ধড় এবং ডেনিম জিন্সকে বাইরে দাঁড়াতে দেয়।

0821-অ্যাডিসন-রাই-গেজস-জিন্স-প্রাথমিক -3

অ্যাডিসন তার এলবি জিন্সকে আলাদা শটে ফেলে দিয়ে আরও মশলা করে … দর্শকদের তার খালি, টোনযুক্ত পায়ে এক ঝলক দেয়।


এটি কেবল সোসি বিজ্ঞাপনের স্বাদ … শটগুলির সংগ্রহ আসলে আইটি-গার্ল অভিনীত বেশ কয়েকটি টপলেস ছবি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

0821-অ্যাডিসন-রায়ে-গেজ-জিন্স-প্রাথমিক -2

অ্যাডিসন রায়ে অবশ্যই এই গ্রীষ্মে জিনিসগুলি গরম রেখেছেন, এর আগে জুনে ফিরে এনওয়াইসিতে একটি গালাগালি বার্লেস্ক পারফরম্যান্সের জন্য নগ্ন অন্তর্বাসের দিকে নেমে এসেছিলেন। এবং তারপরে ছিল বেন প্ল্যাটএই মাসের শুরুর দিকে লাস কালচারিস্টাস সংস্কৃতি পুরষ্কারে তার হিট গানের “ডায়েট পেপসি” এর ভাইরাল উপস্থাপনা … যা তাকে পরিবারের নাম হিসাবে সিমেন্টে সহায়তা করেছিল।

গায়কের শেষ কয়েক মাস অবশ্যই এর চেয়ে ভাল হয়েছে সিডনি সুইনি‘এস … কে তৈরি করেছে বিতর্কিত স্প্ল্যাশ একটি ভিন্ন জিন্স বিজ্ঞাপন সঙ্গে।

অ্যাডিসন “ভাগ্যবান” তার প্রচারে একটি উল্লেখযোগ্যভাবে নিরাপদ ট্যাগলাইন ছিল !!!

