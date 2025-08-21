অ্যাডেলেক মার্কিন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দেখা করে, ব্যবসায়িক মোগলস, অংশীদারিত্বের জন্য ওসুন প্রস্তুতি ঘোষণা করে

দ্য ওসুন রাজ্য গভর্নর, অ্যাডেমোলা অ্যাডেলেক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জর্জিয়ার শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মেয়র এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে বৈঠকের পরে অংশীদারিত্বের জন্য রাষ্ট্রের প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন।
গভর্নরের মুখপাত্র ওলাওয়ালে রাশিদের এক বিবৃতিতে বলেছেন, অ্যাডেলেকের এই পদক্ষেপ ওসুন রাজ্যের অর্থনীতির মূল খাতে আন্তঃসীমান্ত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার এবং বিনিয়োগ চালানোর জন্য তাঁর প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ।
তিনি বলেছিলেন, “জর্জিয়ার আটলান্টায় আয়োজিত এবং জাঞ্জিবার কুইজিন এবং লাউঞ্জের ওসুন স্টেট ওয়াটার কর্পোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মাননীয় স্যামুয়েল ওয়েডোটুনের সমন্বিত এই গোলটেবিলটি জর্জিয়ার ওসুন ইন্ডিগিনেসকে একত্রিত করে, তরুণ উদ্যোক্তা, সিটি মেকার্স, সিটি মেকার্স, সিটি মেকার্স, সিটি মেকার্স, সেক্টর, সিটি মেকারস, সেক্টর, সংস্থাগুলি নিয়ে এসেছিল।
“গভর্নর অ্যাডেলিক, বাণিজ্য ও শিল্পের কমিশনার রেভড বুনমি জেনিয়ো এবং গ্রামীণ উন্নয়নের কমিশনার আলহাজি গানি ওলাওলুয়া, অবকাঠামো এবং ব্যবসায়-সুবিধাজনক সংস্কারের মাধ্যমে ওসুনে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য তার প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “চলমান উদ্যোগগুলি তুলে ধরে গভর্নর ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সুরেলা কর বিল এবং ব্যবসায়ের স্বাচ্ছন্দ্যে উন্নতি ওসুনকে বিনিয়োগকারীদের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করছে, অন্যদিকে অবকাঠামো এবং কৃষিতে ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ তার প্রশাসনের অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।
“শক্ত অবকাঠামো সরবরাহ, কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি এবং ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্য প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকারের সাথে, কেউ ওসুনে কোনও সংস্থা স্থাপনের জন্য আপনার সময় নষ্ট করবে না। ওসুন রাজ্যে বিনিয়োগের আগে কেউ অতিরিক্ত অর্থের দাবি করবে না। সুরক্ষায় আমরা পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং এনএসসিডিসি -র জন্য অ্যামোটেকুন কর্পসকে শক্তিশালী করেছি,” আমাদের জনগণের সাফিগার্ডের জন্য স্থানীয় বুদ্ধি সরবরাহ করে। গভর্নর অ্যাডেলিক আশ্বাস।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রশাসনের অধীনে, “ওসুন স্টেট একটি নিরাপদ এবং লাভজনক গন্তব্য খুঁজছেন বিদেশী ব্যবসায়ের জন্য মান নির্ধারণ করছে।”
ধন্যবাদ একটি ভোট প্রদান, মাননীয়। স্যাম ওয়েডোটুন বাণিজ্য ও শিল্পের কমিশনারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ওসুন ইন্ডিগিনেস যারা ইতিমধ্যে রাজ্য তৈরির জন্য দেশে ফিরে আসার আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদের মসৃণ প্রত্যাবর্তনের সুবিধার্থে।
গভর্নরকে হোস্ট করা প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত; মাননীয়। স্যাম ওয়েডোটুন, মাননীয়। জেনিফার আরাগবাটা-এটোক (ডেল্টা স্টেট গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা), খালিদ কামাউ (দক্ষিণ ফুলটনের মেয়র), সিনেটর ডোনেলা জেমস, সিনেটর কেনিয়া উইক, রেপ। গ্যাবে ওকয়য়ে, রেপ। সেগুন অ্যাডিনা, গ্যাথেন, আমেরিকান অভিনেতা আলফোনসো আ’কেনটেন এবং জ্যাকসন, “