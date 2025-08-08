স্পেনীয় টেক্সাস (তেজাস বা নিউ ফিলিপাইন নামেও পরিচিত) যখন 1716 সালে স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল, তখন এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ফরাসী লুইসিয়ানার বিরুদ্ধে বাফার সরবরাহ করা এবং মেক্সিকো উপসাগরকে সুরক্ষিত করা। স্পেন যখন এখানে সান মিগুয়েল ডি লস অ্যাডেসে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদের বিশাল লাতিন আমেরিকান হোল্ডিংসের একেবারে সীমান্তে, ফ্রান্স মাত্র 12 মাইল পূর্বে ন্যাচিটোচেসে একটি দুর্গ তৈরি করছিল। দুটি শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় তারা অনিবার্যভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। 1719 সালে, একটি ছোট ফরাসি দল লস অ্যাডেসকে দখল করেছিল, যখন এর একমাত্র ডিফেন্ডার উপস্থিতকে যুদ্ধের বিষয়ে অবহিত করা হয়নি।
স্পেনীয় বাহিনী দু’বছর পরে লস অ্যাডেসকে পুনরুদ্ধার করার পরে, তারা ভবিষ্যতে আরও ভাল প্রস্তুত হওয়ার জন্য সেখানে একটি নতুন প্রেসিডিও (দুর্গ) তৈরি করেছিল। এই দুর্গটি গ্যারিসনে 6 টি কামান এবং 100 জন সৈন্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। এর গুরুত্বের জন্য ধন্যবাদ, বৃহত্তর সামরিক বন্দোবস্তটি স্পেনীয় টেক্সাসের রাজধানী হয়ে উঠেছে, প্রদেশ এবং নিউ স্পেনের বাকী অংশ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও। এটি আশেপাশের অঞ্চলে ছয়টি মিশন রক্ষা করেছে।
অনেক সীমান্ত বসতিগুলির মতো, তবে, লস অ্যাডেস এবং পূর্ব টেক্সাস স্পেনীয় সাম্রাজ্যের জন্য অর্থ সিঙ্ক হয়ে উঠেছে। এটি মূলত ছিল কারণ সমুদ্রপথে উত্পাদন ও বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল, স্পেনের ওভারল্যান্ড থেকে ভেরাক্রুজের মাধ্যমে শিপিং নিষিদ্ধভাবে ব্যয়বহুল ছিল। পরিবর্তে, বসতি স্থাপনকারীরা সাম্রাজ্যের (এবং তাদের নিজস্ব) সুরক্ষাকে বিপন্ন করে নিকটবর্তী ফরাসি লুইসিয়ানার সাথে প্রকাশ্যে ব্যবসা শুরু করে।
মিশনারিরা স্থানীয় ক্যাড্ডো নেটিভদের রূপান্তরিত করার বিষয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, যারা তাদের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১6363৩ সালে স্পেন লুইসিয়ানার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে, প্রেসিডিয়ো কোনও বাস্তব উদ্দেশ্যেই বন্ধ করে দেয় এবং টেক্সাসের রাজধানী সান আন্তোনিওতে স্থানান্তরিত হয়। যাইহোক, তথাকথিত অনেক অ্যাডেসিওস এই অঞ্চলে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে তাদের স্প্যানিশদের অনন্য উপভাষা আজ অবধি কথা বলা হয়।
আজ, লস অ্যাডেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম অমূল্য স্প্যানিশ এবং ক্যাড্ডো প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটগুলির মধ্যে একটি যা দুর্গের বাকী অংশটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃত পুনর্নির্মাণের লক্ষণ এবং লগের রূপরেখার পক্ষে, সাইটটি আপনাকে জিনিসগুলি কীভাবে হতে পারে তা কল্পনা করার জন্য কাজ করে। ধন্যবাদ, একটি মাল্টিমিডিয়া ওয়েবসাইট এবং পুনঃনির্দেশক জিনিসগুলিকে প্রাণবন্ত করতে সহায়তা করে।