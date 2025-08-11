অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি এলসিডিএলএফ মেক্সিকো থেকে দ্বিতীয় নির্মূল; এইভাবে নেটওয়ার্কগুলি প্রতিক্রিয়া জানায়

এই দ্বিতীয় সপ্তাহে বাস্তবতা, অল্প অল্প করেই, মেক্সিকোয় সর্বাধিক বিখ্যাত বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা উত্থিত হতে শুরু করে, এবং নজরে না যায় বা বাসিন্দাদের জন্য বা অনুগামীদের জন্য যায় না।
এই সপ্তাহের মধ্যে সেলিব্রিটিরা তাদের ভোট বিতরণ করতে এবং সপ্তাহের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন করার জন্য স্বীকারোক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন, যা ছিল অ্যালেক্সিস আইয়ালা, প্রিসিলা ভালভার্ডে, মার কন্ট্রেরাস এবং অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি। পরে ডালিলা পোলানকো তিনি পরিত্রাণ জিতেছিলেন এবং নিজেকে বাঁচাতে বেছে নিয়েছিলেন।
এই রবিবার, 10 আগস্ট এই রোববারের সময় মনোনীতরা একটি শক্তিশালী অবস্থানের মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে বাড়ির বেশ কয়েকটি বাসিন্দা কিছু মন্তব্য করেছিলেন যা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
অ্যালেক্সিস আইলা এটি তার বিরুদ্ধে সর্বাধিক পদে মনোনীত প্রার্থীদের একজন হয়ে ওঠে। মারিয়ানা বুট y শিকি তারাই প্রথম নিজের পিছনে নিজেকে রেখেছিল, প্রকাশ করে যে, দুই সপ্তাহ একসাথে থাকার পরে তারা অভিনেতার সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, পাশাপাশি বাড়ির মহিলাদের সাথে যে বিতর্ক রয়েছে তা নির্দেশ করার পাশাপাশি।
একই কারণে, ফ্যাকুন্ডো তিনিও মারলেন অ্যালেক্সিস আইলাঅংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তা স্মরণ করে, যখন তিনি বলেছিলেন যে তারা সেখানে তৈরি করার জন্য নেই, তবে সামগ্রী তৈরি করতে।
প্রতিক্রিয়া, আইয়ালা মন্তব্য করেছেন যে তাদের অবশ্যই "ঝাঁকুনি নেওয়ার সময় পরিষ্কার করুন"। যদিও তিনি এটি একটি রসিকতায় বলেছিলেন, মন্তব্যটি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে সমালোচনা করেছে। অভিনেতা মতামত ভাগ করেন নি ফ্যাকুন্ডো এবং অন্যদিকে, তিনি এটিকে রিংয়ের লর্ডের গোলামের সাথে তুলনা করেছিলেন।
শেষ থেকে অবস্থান ছিল নিনেল কনডে, দু'জন আগে যে আলোচনার অভিনীত আলোচনার পরে নিজেকে অভিনেতার পিছনে রেখেছিলেন। “আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমার দু'সপ্তাহ ছিল, আমি একজন প্রফুল্ল এবং সক্রিয় মানুষকে দেখেছি, এখন একটি কঠোর পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি কম এবং খিটখিটে শক্তিযুক্ত একজনকে দেখেছি যা একটি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল”, তিনি বললেন।
যার কাছে অভিনেতা জবাব দিলেন: "আপনি যেখানে আছেন কারণ আপনি বুদ্ধিমান, শিল্পী হিসাবে শক্তিশালী, তবে কখনও কখনও একজন মানুষ হিসাবে দুর্বল" " সুতরাং "খুনী চকোলেট" দৃশ্যমান বিরক্তিকর অবসর নিয়েছে।
অবস্থানের পরে, মনোনীত প্রার্থীদের তাদের ব্যাগগুলি এলিমিনেশন রুমে ডাকা হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে আসার জন্য প্রথমটি ছিল অ্যালেক্সিস আইয়ালা এবং মার কনট্রেস। সুতরাং, যাদের নির্মূলের দরজায় প্রবেশ করতে হয়েছিল তারা ছিল প্রিসিলা ভালভার্দে এবং অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি।
এটি যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি বিখ্যাত মেক্সিকো 3 এর বাড়ি থেকে দ্বিতীয় নির্মূল হয়েছিলেন।
দ্বিতীয় নির্মূল গালা প্রতিক্রিয়া
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা এইভাবে দ্বিতীয় এলিমিনেশন গ্যালার সেরা মুহুর্তগুলিকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।