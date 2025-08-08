অ্যাড্রিয়ান মার্সেলো লিঙ্গ সহিংসতার জন্য মারিয়ানা রদ্রিগেজের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন; তিনি কমলা এবং বারের সামনে (ভিডিও) পরিহিত

রেজিওমন্টানো সামগ্রীর বিতর্কিত স্রষ্টা, অ্যাড্রিয়ান মার্সেলো মারিয়ানা রদ্রিগেজকে সম্বোধন করা একটি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন হিসাবে বিবেচিত ক্রিয়া দ্বারা লিঙ্গ রাজনৈতিক সহিংসতা।
পরিস্থিতি রেফারেন্সে 2024 সালের মে মাসে ঘটনা ঘটেছিল, কখন মার্সেলো তার ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যা মন্টেরির পৌরসভার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীদের সম্পর্কে কথা বলতে হয়েছিল। স্যামুয়েল গার্সিয়ার স্ত্রী ছিলেন যারা দায়িত্বে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
“এই বার্তার মাধ্যমে আমি মন্টেরেরির পৌরসভার রাষ্ট্রপতি পদে তত্কালীন প্রার্থীকে আন্তরিক ক্ষমা চাইতে চাই সর্বশেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে, আমি 14 মে, 2024 -এ প্রচারিত একটি প্রতিবেদনের প্রচারের মাধ্যমে আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলাম তার কারণে। যে ভিডিওতে আমি বিভিন্ন বাক্যাংশ দিয়েছি যেখানে আমি লিঙ্গ স্টেরিওটাইপগুলি ব্যবহার করেছি, যেহেতু তারা লিঙ্গ কারণে তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক এবং প্রতীকী সহিংসতা গঠন করে, “মার্সেলো তার ভিডিওতে স্বীকার করেছেন।
“শেষের পর থেকে তারা তত্কালীন প্রার্থীর নির্বাচনী রাজনৈতিক অধিকারকে বাধা দিয়েছিল। যেহেতু, যদিও সাংবাদিকতা অনুশীলন প্রচলিত এবং সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত, তবে এটি যখন আসে তখন তা অবশ্যই দিতে হবে সহিংসতা মুক্ত প্রসঙ্গে মহিলাদের মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত কাজ”তিনি ক্যামেরার সামনে পড়া একটি বিবৃতিটির দিকে ইঙ্গিত করে শেষ করেছেন।
এছাড়াও, একই প্রকাশনায়, মার্সেলো নিশ্চিত করেছেন যে লিঙ্গ রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য তাকে অনুমোদিত করা হয়েছিল এর মোডালিটি মৌখিক এবং প্রতীকী সহিংসতা কর্মচারী থাকার জন্য খুব গুরুতর লিঙ্গ স্টেরিওটাইপস পূর্বোক্ত ভিডিওতে এবং জারি করা একটি সাক্ষাত্কারের তথ্য যাচাই না করে।
ভাগ করা ভিডিও ইনস্টাগ্রাম অফিসার অ্যাড্রিয়েন মার্সেলো এটি একটি বিবরণ হিসাবে আছে “যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তার সাথে সম্মতিতে নিউভো লেন নির্বাচনী আদালতPES-3281/2024 থেকে প্রাপ্ত “এটি সেই সামাজিক নেটওয়ার্কে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল কারণ সামগ্রী নির্মাতাকে এক ধরণের কমলা বন্দী মামলাতে বিষাক্ত করা হয় এবং ব্যবহৃত দৃশ্যাবলী বারগুলির সাথে একটি জায়গার।
