“অ্যাথলিটরা তাদের দক্ষতার সীমা রাখে”

এমনকি নির্মূলের সাথে সাথে, কলোরাডো কোচ ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তার খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতি এবং উত্সর্গের উপর জোর দিয়েছিলেন
ইন্টার্নসিয়োনাল 16 এর লিবার্টাদোরস রাউন্ডের দুটি সংঘর্ষে ফ্ল্যামেঙ্গোর নীচে ভাল অভিনয় করেছিলেন এবং টুর্নামেন্টকে বিদায় জানিয়েছিলেন। রিও ডি জেনিরোতে প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে হেরে যাওয়ার পরে, রিও গ্র্যান্ডে ডু সুল দল বুধবার (২০) এ ২-০ ব্যবধানে ঘরেও হেরেছে।
চাপের মধ্যে, কোচ রজার মাচাডো নির্মূল সত্ত্বেও অ্যাথলিটদের প্রতিশ্রুতি জোর দিয়েছিলেন এবং স্বীকার করেছেন যে ফ্ল্যামেঙ্গোকে কাটিয়ে উঠার জন্য তাঁর দলের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নেই।
– আমি মনে করি না এটি শক্তি অনুপস্থিত ছিল। আমি মনে করি আমাদের প্রতিপক্ষের সামনে সর্বাধিক শক্তি ছিল যিনি সিদ্ধান্তের দুটি ম্যাচে আরও ভাল ছিলেন। ফ্ল্যামেঙ্গো আন্তঃ -এর চেয়ে ভাল মুহূর্তটি বেঁচে থাকে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাথলিটরা তাদের দক্ষতার সীমা রেখেছিল এবং এটি যথেষ্ট ছিল না। এমনকি স্টেডিয়ামে আসার পর থেকে আমাদের ফ্যানের সাথে একটি সুন্দর পার্টি রয়েছে। আমাদের খুব যোগ্য প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার দক্ষতার অভাব রয়েছে তিনি কোচকে হাইলাইট করেছিলেন।
আন্তঃ ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে মনোনিবেশ করে। শনিবার (২৩), দলটি 18:30 টায় ক্রুজিরো সফর করে।