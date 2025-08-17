অ্যানথ্রোপিকের ক্লড এআই এখন ‘বিরক্তিকর’ কথোপকথন শেষ করার ক্ষমতা রাখে

এর দুটি ক্লড এআই মডেলের জন্য অ্যানথ্রোপিকের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি এআই জেলব্রেকিং সম্প্রদায়ের শেষের সূচনা হতে পারে। সংস্থা একটি ঘোষণা করেছে এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করুন যে ক্লড ওপাস 4 এবং 4.1 মডেলগুলির এখন ব্যবহারকারীদের সাথে কথোপকথন শেষ করার ক্ষমতা রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক অনুসারে, এই বৈশিষ্ট্যটি কেবল “অবিরাম ক্ষতিকারক বা আপত্তিজনক ব্যবহারকারীর মিথস্ক্রিয়াগুলির বিরল, চরম ক্ষেত্রে” ব্যবহৃত হবে।
স্পষ্ট করে বলতে গেলে নৃতাত্ত্বিক বলেছিলেন যে এই দুটি ক্লড মডেল ক্ষতিকারক কথোপকথন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যেমন “নাবালিকাদের জড়িত যৌন সামগ্রীর জন্য ব্যবহারকারীদের অনুরোধ এবং এমন তথ্য চাওয়ার চেষ্টা যা বৃহত্তর সহিংসতা বা সন্ত্রাসের কাজগুলি সক্ষম করতে পারে।” ক্লাড ওপাস 4 এবং 4.1 এর সাথে, এই মডেলগুলি কেবল তখনই কথোপকথনটি শেষ করবে “যখন পুনর্নির্দেশের একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি উত্পাদনশীল মিথস্ক্রিয়া আশা শেষ হয়ে গেছে,” নৃতাত্ত্বিক জানিয়েছে। যাইহোক, নৃতাত্ত্বিক দাবি করেছেন যে বেশিরভাগ ব্যবহারকারীরা অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়গুলির বিষয়ে কথা বলার সময়ও ক্লডের কথোপকথনটি কেটে ফেলার অভিজ্ঞতা পাবেন না, যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যটি “চরম প্রান্তের ক্ষেত্রে” এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
ক্লাড একটি চ্যাট শেষ করে এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহারকারীরা সেই কথোপকথনে আর কোনও নতুন বার্তা প্রেরণ করতে পারবেন না, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে একটি নতুন শুরু করতে পারেন। নৃতাত্ত্বিক যোগ করেছেন যে যদি কোনও কথোপকথন শেষ হয় তবে এটি অন্যান্য চ্যাটগুলিকে প্রভাবিত করবে না এবং ব্যবহারকারীরা এমনকি ফিরে যেতে এবং অন্য কোনও কথোপকথনের রুটের দিকে চালিত করার জন্য পূর্ববর্তী বার্তাগুলি সম্পাদনা বা পুনরায় চেষ্টা করতে পারে।
নৃতাত্ত্বিকদের জন্য, এই পদক্ষেপটি তার গবেষণা কর্মসূচির একটি অংশ যা এআই কল্যাণের ধারণা অধ্যয়ন করে। যদিও এআই মডেলগুলি নৃতাত্ত্বিকতার ধারণাটি একটি চলমান বিতর্ক হিসাবে রয়ে গেছে, সংস্থাটি বলেছে যে “সম্ভাব্য বিরক্তিকর মিথস্ক্রিয়া” থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা এআই কল্যাণের জন্য ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য স্বল্প ব্যয়বহুল উপায় ছিল। অ্যানথ্রোপিক এখনও এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করছে এবং ব্যবহারকারীদের এ জাতীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হলে তাদের প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে উত্সাহিত করে।