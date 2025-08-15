অ্যানথ্রোপিক নিয়মিত ব্যবহারকারী এবং ডেভসে ক্লাউডের লার্নিং মোড নিয়ে আসে

এই গত বসন্তে, নৃতাত্ত্বিক প্রবর্তিত লার্নিং মোড, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা ক্লাউডের ইন্টারঅ্যাকশন শৈলী পরিবর্তন করেছিল। সক্ষম হয়ে গেলে, চ্যাটবট, কোনও প্রশ্ন অনুসরণ করে ব্যবহারকারীকে তাদের নিজস্ব সমাধানে গাইড করার চেষ্টা করবে, তাদের সরাসরি উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে। এপ্রিল মাসে এটির প্রবর্তনের পর থেকে, শিক্ষার মোডটি কেবল শিক্ষা ব্যবহারকারীদের জন্য ক্লডের জন্য উপলব্ধ। এখন, ওপেনাই স্টাডি মোডের সাথে যেমন করেছেন, নৃতাত্ত্বিক প্রত্যেকের জন্য সরঞ্জামটি উপলব্ধ করে তুলছে।
আজ থেকে শুরু, ক্লড.ই ব্যবহারকারীরা “লার্নিং” শিরোনামে স্টাইল ড্রপডাউন মেনুতে একটি নতুন বিকল্প পাবেন। এখানে অভিজ্ঞতাটি একটি নৃতাত্ত্বিক অফারগুলির সাথে সমান শিক্ষার জন্য ক্লড। আপনি যখন শেখার মোডটি চালু করেন, তখন চ্যাটবট একটি সক্রেটিক পদ্ধতির নিয়োগ করবে, আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করবে। যাইহোক, রিয়েল-লাইফ সক্রেটিসের বিপরীতে, যিনি অন্তহীন প্রশ্নগুলির সাথে অপরিচিতদের বোমা মারার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, আপনি যে কোনও সময় লার্নিং মোড বন্ধ করতে পারেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, নৃতাত্ত্বিক এছাড়াও বৈশিষ্ট্যটি দুটি পৃথক গ্রহণের প্রস্তাব দিচ্ছে ক্লড কোড। প্রথমত, একটি “ব্যাখ্যামূলক” মোড রয়েছে যেখানে ক্লড তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করবে যেমন এটি কাজ করে, ব্যবহারকারীকে এটি কী করছে তা আরও ভালভাবে বোঝার সুযোগ দেয়।
তাদের কোডিং ক্যারিয়ার বা শখের শুরুতে যারা তাদের জন্য আরও একটি শক্তিশালী বিকল্পও রয়েছে, যা আবার “লার্নিং” নামে পরিচিত। এখানে, ক্লড মাঝে মাঝে এটি যা করছে তা বন্ধ করে দেবে এবং ব্যবহারকারীকে তাদের কোডের পাঁচ থেকে 10 টি লাইন লিখতে অনুরোধ জানাতে একটি “#টোডো” মন্তব্য দিয়ে একটি বিভাগ চিহ্নিত করবে। আপনি যদি নিজের জন্য দুটি বৈশিষ্ট্য চেষ্টা করে দেখতে চান তবে ক্লড কোডের সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করুন এবং “/আউটপুট-স্টাইলগুলি টাইপ করুন”। তারপরে আপনি দুটি মোড বা ক্লাউডের ডিফল্ট আচরণের মধ্যে নির্বাচন করতে পারেন।
ড্রু বেন্টের মতে, অ্যানথ্রোপিক, লার্নিং মোডে শিক্ষার নেতৃত্ব, বিশেষত এটি ক্লড কোডে যেমন রয়েছে, এটি হ’ল কোম্পানির চ্যাটবটকে আরও একটি সহযোগী সরঞ্জামে পরিণত করার প্রচেষ্টা। “আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত যে এআই ল্যাবগুলির মধ্যে সেরা শেখার মোডটি দেওয়ার জন্য একটি প্রতিযোগিতা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “একইভাবে, আমি আশা করি আমরা কোডিং এজেন্টদের সাথে অনুরূপ কিছু অনুপ্রাণিত করতে পারি” “
বেন্ট বলছেন মস্তিষ্ক পচা। “আমরা দেখতে পেয়েছি যে তারা নিজেরাই বুঝতে পেরেছিল যে তারা যখন কেবল চ্যাট বট থেকে সরাসরি কোনও অনুলিপি করে পেস্ট করে, তখন তাদের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার পক্ষে এটি ভাল নয়,” তিনি বলেছিলেন। ক্লড কোডের সাথে বৈশিষ্ট্যটি খাপ খাইয়ে নেওয়ার সময় যখন এসেছিল, তখন সংস্থাটি এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে কোডিং করে আসা বেন্টের মতো নতুন প্রোগ্রামারদের প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিল।
“লার্নিং মোড এই সমস্ত শ্রোতাদের কেবল সম্পূর্ণ কাজগুলিই নয়, তাদের প্রক্রিয়াটিতে বৃদ্ধি এবং শিখতে এবং তাদের কোড বেসটি আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” বেন্ট বলেছিলেন। তার আশা যে নতুন সরঞ্জামগুলি যে কোনও কোডারকে “সত্যই ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার” হওয়ার অনুমতি দেবে। অনুশীলনে, এর অর্থ হ’ল এই ব্যবহারকারীরা কোনও প্রকল্পে অগত্যা বেশিরভাগ কোড লিখবেন না, তবে তারা কীভাবে সমস্ত কিছু একসাথে ফিট করে এবং কোন বিভাগের কোডের আরও কিছু কাজের প্রয়োজন হতে পারে তার জন্য তারা গভীর দৃষ্টি বিকাশ করবে।
সামনে তাকিয়ে, বেন্ট বলেছেন যে নৃতাত্ত্বিক “সমস্ত উত্তর নেই, তবে বলা বাহুল্য, আমরা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে আমরা ভাবার চেষ্টা করছি যা আমরা তৈরি করতে পারি” যা এটি শেখার মোডের সাথে কী করছে তা প্রসারিত করে। সে লক্ষ্যে, সংস্থাটি বিকাশকারীদের জন্য ক্লড কোডের নতুন আউটপুট শৈলীগুলি খুলছে, যাতে তাদের নিজস্ব শেখার পদ্ধতিগুলি তৈরি করতে দেয়। ব্যবহারকারীরাও কীভাবে ক্লাড দ্বারা যোগাযোগ করে তা সংশোধন করতে পারেন চ্যাটবোটের জন্য তাদের নিজস্ব কাস্টম প্রম্পট তৈরি করা।