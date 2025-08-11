You are Here
অ্যানিক চৌধুরী চারটি ইন্ডি ছবি সহ মনো স্টুডিওস এন্টারটেইনমেন্টের আত্মপ্রকাশ
এক্সক্লুসিভ: ইন্ডিয়ান ইন্ডি চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যানিক চৌধুরী মনো স্টুডিওস এন্টারটেইনমেন্ট চালু করেছেন।

কলকাতা ভিত্তিক প্রযোজনা ঘরটি “উদীয়মান পরিচালকদের জন্য সৃজনশীল অভয়ারণ্য হিসাবে অবস্থান করছে, তাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতে এবং তাদের দৃষ্টি বিশ্ব পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করে” ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আন্তর্জাতিক অংশগুলির সাথে সংযুক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করে।

চৌধুরী ভারতে একটি নতুন বিকল্প চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে “দ্য বোল্ড, দ্য এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড দ্য আপোষহীন” এর দিকে মনোনিবেশ করছেন। তিনি স্লেটে চারটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার ব্যবসা চালু করেছেন।

যথা, তারা পরিদর্শন সরকার ছাদার বাগান (টেরেস গার্ডেন), রুপসা ব্যানার্জির পূর্ব পূর্বপ্রদীপ ভট্টাচার্য এর আটলান্টিক এবং একটি সাদা ঘোড়ামে মাসে কান ফিল্ম ফেস্টিভাল চলাকালীন অ্যাডলার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস বিশ্বব্যাপী বিতরণের জন্য কিনেছিলেন যে চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যটি নিজেই।

ছাদার বাগান একটি “অন্তরঙ্গ গল্পের গল্পে বর্ণিত বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছে, একটি কলকাতা টেরেসের ভ্যানটেজ থেকে নগর জীবনের শান্ত কবিতাটি অন্বেষণ করে” পূর্ব পূর্ব প্রতি মনো স্টুডিওজ প্রতি “একটি জাপানি সংগীতশিল্পীর যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী একটি জাপানি সংগীতশিল্পী যা ভারতে চলে আসে এবং গানের মাধ্যমে সংস্কৃতি মিশ্রিত সংস্কৃতি,” প্রতি মনো স্টুডিওস, “

বিশদ আটলান্টিক পাতলা, তবে এটি “ভারতীয় নির্মাতারা এবং আন্তর্জাতিক শিল্প চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সেতু” হিসাবে অবস্থিত।

একটি সাদা ঘোড়া কানে প্রিমিয়ার। এর অভিনেতাদের মধ্যে তমালিন গ্রান্ট, রঞ্জন গিরি, উশা ব্যানার্জি, রাহুল গুপ্ত, শালিনী এবং রশ্মী কুমারী এবং নর্স পৌরাণিক কাহিনীগুলির সাথে ভারতীয় গল্প বলার traditions তিহ্যের মিশ্রণকারী একটি প্লট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি আটটি পৌরাণিক ঘোড়ার কিংবদন্তির চারপাশে এবং একটি হারানো স্টিডের জন্য একটি অনুসন্ধান যা ভবিষ্যতের রাজ্য থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং এটি কলকাতা এবং সুন্দরব্যানস জুড়ে সেট করা হয়।

“ধারণা ছিল এমন একটি জায়গা তৈরি করা যেখানে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার সাহস তাদের নৈপুণ্যের মতোই উদযাপিত হয়,” মনো স্টুডিওস’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে চৌধুরী বলেছিলেন। “ভারতীয় সিনেমার সর্বদা বিকল্প হার্টবিট ছিল, তবে এটির প্ল্যাটফর্মগুলির প্রয়োজন যা কেবল চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে না – তারা তাদের মুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের লালনপালন করে Mon মনো স্টুডিওগুলি নির্ভীক গল্প বলার জন্য এবং কোনও আপস ছাড়াই সিনেমার শিল্পের পক্ষে দাঁড়াবে।”

