অ্যানিমেটারগুলি জেন্ডি টার্টাকোভস্কির স্থির (একচেটিয়া) এর উপরে এবং তার বাইরে যাওয়ার এক কারণ
রোকো, আনতে, ভাগ্যবান এবং বুল ইন ফিক্স
নেটফ্লিক্স

অ্যানিমেশন কিংবদন্তি টার্টাকোভস্কির নোংরা নতুন বৈশিষ্ট্য, “ফিক্সড,” এর সমালোচনামূলক অভ্যর্থনা স্থিরভাবে মিশ্রিত হয়, তবে যদি প্রত্যেকে একমত হয় তবে এটি যদি 2 ডি অ্যানিমেশনটি সত্যই অসাধারণ। নেটফ্লিক্স তার অ্যানিমেশন বিভাগে এক বছরের একটি নরক হয়ে আসছে, “কেপপ ডেমোন হান্টার্স” একটি চার্ট-টপিং সংবেদন এবং প্রথম দিকে আগত প্রকাশকে “ইন ড্রিমস” এর আশেপাশে গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে যে প্রমাণ করে যে স্ট্রিমিং জুগারনট অ্যানিমেশন স্পেসে বৈধ প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। “ডেক্সটারের ল্যাবরেটরি,” “সামুরাই জ্যাক,” এবং তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, “প্রিমাল,” এর মতো গ্রাউন্ডব্রেকিং সিরিজের ক্রিয়েটর হিসাবে, তারতাকভস্কি হলেন সৃজনশীল সৃজনশীল যাঁকে তিনি যা খুশি করেন তা করার জন্য ফাঁকা চেক হাতে দেওয়া উচিত – এমনকি যদি এটি একটি সিনেমা বলে কুকুর এবং প্রায় 100 টি জোকের বৈশিষ্ট্যযুক্ত সিনেমা হয়। যখন অ্যানিমেশন শৈলীর কথা আসে, তখন তিনি সত্যই এটি সবই করেছেন এবং যখন এটি “স্থির” আসে তখন তিনি জানতেন যে গল্পটির একটি ক্লাসিক, পরিচিত চেহারা প্রয়োজন।

যেমনটি তিনি আমাকে /ফিল্ম সাপ্তাহিক পডকাস্টের জন্য আমাদের সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন, “গল্পটি অ্যানিমেশনটির একটি নির্দিষ্ট স্টাইলের দাবি করেছে, তাই না? এবং এটি কেবল আমার কাছে ডেকে আনে এবং বিশেষত এই স্টাইলটি এমন স্টাইল যা আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি।” “ফিক্সড” এর অ্যানিমেশনটি কার্টুনগুলির স্মরণ করিয়ে দেয় যা অনেক লোককে প্রথম স্থানে মাধ্যমের প্রেমে পড়েছিল। জেন্ডি বলেছেন, “এটিই আমার সাথে ডিজনি বা ডন ব্লুথ বা কোনও কিছুর চেয়ে অনেক বেশি সংযুক্ত ছিল।” “এটি এই টেক্স অ্যাভেরি/ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টাইলগুলি বড় গুগলি চোখ ছাড়াই” ” শৈলীটি ফিল্মে একটি মজাদার বিট যুক্ত করে, নস্টালজিক বিনোদনের বোধের সাথে অশ্লীলতার জাস্টপোসিং করে।

তবে এটি কেবল “ফিক্সড” এর স্টাইলই নয় যা হাইলাইট করার মতো, তবে সম্পাদন। এমনকি একটি অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্মের জন্য তুলনামূলকভাবে কম বাজেটের সাথে, “ফিক্সড” থিয়েটারিক রিলিজের জন্য সাধারণত সংরক্ষিত স্তরে অ্যানিমেটেড। টারতাকোভস্কির মতে, অ্যানিমেটাররা সেই স্তরে কাজ করেছিল কারণ তারা উত্তেজিত ছিল। কয়েক বছর ধরে কেবল সিজিআই অ্যানিমেশন বা শিশুদের ভাড়াতে কাজ করার পরে, 2 ডি -তে কোনও কিছুতে কাজ করার সুযোগ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কেবল তাদের আরও উত্সাহী করে তুলেছে।

ফিক্সের অ্যানিমেটাররা একে অপরকে এক করতে চেয়েছিল


বুল এবং মধু স্থির
নেটফ্লিক্স

জেন্ডি টারতাকোভস্কি বলেছিলেন যে তাঁর পছন্দসই লোকদের একটি তালিকা রয়েছে এবং তিনি সিনেমায় কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সেই তালিকার প্রায় 80% নিয়োগের আহত করেছিলেন। “আমি কখনই ভাবিনি যে আমরা এটি এই স্তরে পৌঁছে যাব কারণ আমরা বেশ কম বাজেট (…) তবে হঠাৎ করে তারা এটিকে অ্যানিমেট করতে শুরু করেছিলেন, যেমন একটি নাট্য স্তরের মতো, এবং তারপরে তারা একে অপরের দৃশ্য দেখতে শুরু করে এবং তারা একে অপরকে এক করে দিতে শুরু করে,” টারতাকোভস্কি বলেছেন। “এবং তারা এর মতো, ‘ওহ বাহ, সেই ব্যক্তিটি এটি করছে (তাই) আমি নিজেকে আরও ভাল করে আরও ভাল করতে আরও শক্ত করে তুলব,’ এবং তারপরে হঠাৎ করেই আমরা অ্যানিমেশনের এই অবিশ্বাস্য গুণটি পেয়েছি It এটি হাস্যরসকে বাড়িয়েছে, এটি এই অবিশ্বাস্য ক্লাসিক নস্টালজিক স্টাইলটি দিয়েছে তবে এই সমসাময়িক গল্প বলার এবং বিষয়বস্তু দিয়ে এটি এটি খুব অনন্য করে তুলেছে।”

এবং এটা না ঠিক সেই 2 ডি অ্যানিমেশন ফিচার ফিল্ম ল্যান্ডস্কেপে ক্রমশ বিরল হয়ে উঠেছে। অ্যানিমেশনটি কেবল শিশুদের জন্যই নয় তা সত্ত্বেও, পরিবার-বান্ধব ভাড়ার অবশ্যই মাঝারিটিতে একটি গণ্ডগোল রয়েছে। অর্থ, বেশিরভাগ অ্যানিমেটর তাদের বেশিরভাগ দিন বাচ্চাদের বিনোদনকে অ্যানিমেট করে (রেকর্ডের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা!) ব্যয় করে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোনও কিছুর উপর কাজ করার সুযোগ পাওয়া, এমনকি যদি এর অর্থ কুকুর এটি “মানব-স্টাইল” করে তোলে, তবে এটি আগ্রহী উত্তেজনার সাথে দেখা হয়েছিল। “তারা ছিলেন, ‘রজার খরগোশের’ এবং প্রাক্তন ডাইজনি অ্যানিমেটারগুলির একজন অ্যানিমেটর এবং তারা কেবল বিস্ফোরিত হয়েছিল কারণ তারা কখনই এই ধরণের বিষয় নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় না,” তারতাকোভস্কি বলেছেন। “সুতরাং তারা ছিল, ‘ওহ, আমি এটি করতে পারি,’ এবং তারা কেবল এটির জন্য গিয়েছিল।”

এবং এটির জন্য গিয়েছিল, তারা করেছে এবং আপনি এখন নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং “ফিক্সড” এর ফলাফলগুলি দেখতে পাবেন। জেন্ডি টারতাকোভস্কির সাথে আমাদের সম্পূর্ণ সাক্ষাত্কার শুনতে, সাপ্তাহিক /ফিল্মের সর্বশেষ পর্বটি দেখুন:



