অ্যানিমেশন ইউনিট এবং এক্সিকিউটসের ভবিষ্যত

এক্সক্লুসিভ: আমরা বুঝতে পারি যে প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশন এবং নিকেলোডিওন অ্যানিমেশনের সভাপতি রামসে নাইতো স্কাইড্যান্সের প্যারামাউন্ট গ্লোবাল টমোরের অধিগ্রহণের সমাপ্তির পরে প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশনের প্রধান হিসাবে তার ভূমিকায় রয়েছেন, সূত্রগুলি ডেডলাইন বলে।
এদিকে, স্কাইড্যান্স অ্যানিমেশনটি প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশনের সাথে একীভূত হবে না, আমরা শুনি। বরং স্বল্পমেয়াদে, স্কাইড্যান্স অ্যানিমেশনটি অ্যানিমেশন প্রধান হিসাবে অব্যাহত পিক্সার স্টুডিওর প্রধান সৃজনশীল কর্মকর্তা জন ল্যাসেটার এবং অ্যানিমেশনের সভাপতি হিসাবে হলি এডওয়ার্ডসের সাথে পৃথক থাকবে। স্কাইড্যান্স অ্যানিমেশনের অগ্রাধিকারটি এর নেটফ্লিক্স আউটপুট চুক্তি থেকে যায়।
প্যারামাউন্ট গ্লোবাল কো-সিইও ব্রায়ান রবিন্স ছেড়ে প্যারামাউন্ট ছবি এবং নিকেলোডিওন উভয়কেই প্যারামাউন্ট এবং নিকেলোডিয়নের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তদারকি করার পর থেকে প্যারামাউন্টের পোস্ট-মার্জার করার কিছুটা অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে। প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশন এবং নিকেলোডিওন অ্যানিমেশনের সভাপতি হিসাবে, তাঁর লেফটেন্যান্ট নাইটো একইভাবে নিকেলোডিয়নের জন্য প্যারামাউন্ট এবং টিভি সিরিজের উভয় বৈশিষ্ট্য জুড়ে অ্যানিমেশনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যদিও এটি নিকেলোডিওন অ্যানিমেশন স্টুডিও।
সোমবার প্রকাশিত পরবর্তী মার্জার কর্পোরেট কাঠামোতে, অঞ্চলগুলি বিভক্ত হয়েছে, বৈশিষ্ট্যগুলি সহ ডানা গোল্ডবার্গ এবং জোশ গ্রিনস্টেইন, প্যারামাউন্ট পিকচারের সহ-সভাপতি এবং নিকেলোডিয়নের কাছে টিভি মিডিয়ার চেয়ার জর্জ গালোদের কাছে নিকেলোডিওন এবং নিকেলোডিয়ন টিভি স্টুডিওগুলি তাঁর পরিধির অধীনে তালিকাভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয়টি এমন এক মনিকার যা সাম্প্রতিক স্মৃতিতে ব্যবহৃত হয়নি; এটি সম্ভবত বিদ্যমান নিকেলোডিওন অ্যানিমেশন স্টুডিওকে বোঝায়।
বিচ্ছেদের আলোকে, নাইটো আর নিকের জন্য টেলিভিশন অ্যানিমেশন তদারকি করবে না, প্যারামাউন্টের জন্য অ্যানিমেটেড বৈশিষ্ট্যগুলিতে মনোনিবেশ করবে, সূত্র জানিয়েছে।
এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে নিকেলোডিয়নের ফ্ল্যাগশিপের বাড়ি কে তার নিকেলোডিওন টিভি স্টুডিওস/নিকেলোডিয়ন অ্যানিমেশন স্টুডিওতে সফল হবে স্পঞ্জ পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোটামুটি বিজোড় প্যারেন্টস, রাগ্রেটস, অবতার: দ্য লাস্ট এয়ারবেন্ডার, দ্য লড হাউস এবং কিশোর মিউট্যান্ট নিনজা কচ্ছপ।
রবিন্সকে প্যারামাউন্ট পিকচারস প্রেসিডেন্ট এবং সিইওর নাম হিসাবে চিহ্নিত করার পরে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশনের তদারকি অর্জন করেছিলেন নাইটো।
তাকে অ্যানিমেটেড ছবিতে নিকেলোডিওন বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশের সাথে পদোন্নতি দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্যারামাউন্ট অ্যানিমেশনে তার রান চলাকালীন, স্টুডিও পয়েন্ট গ্রে পিকচারস ‘অ্যানিমেটেড পিক প্রকাশ করেছে কিশোর মিউট্যান্ট নিনজা কচ্ছপ: মিউট্যান্ট মেহেম যা ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে বিশ্বব্যাপী ১৮২ মিলিয়ন ডলারে বন্ধ হয়ে গেছে এবং একমাত্র ক্যালেন্ডার বছরের জন্য বিশ্বব্যাপী খুচরা বিক্রয়গুলিতে ১ বিলিয়ন ডলার প্লাস পেয়েছে। তার রান চলাকালীন প্রকাশিত অন্যান্য অ্যানিমেটেড শিরোনামগুলির মধ্যে রয়েছে পা প্যাট্রোল: সিনেমা (বিশ্বব্যাপী। 144.3m), ট্রান্সফর্মার এক (বিশ্বব্যাপী। 129.4M) এবং স্মুরফস (বর্তমানে বিশ্বব্যাপী $ 90m)। আসন্ন হয় স্পঞ্জ মুভি: স্কোয়ারপ্যান্টদের অনুসন্ধান (১৯ ডিসেম্বর), পা প্যাট্রোল: দ্য ডাইনো মুভি (জুলাই 24, 2026), অ্যাংরি বার্ডস মুভি 3 (জানুয়ারী 29, 2027), পাশাপাশি এখনও তারিখ হতে হবে আং এর কিংবদন্তি: শেষ এয়ারবেন্ডার এবং কিশোর মিউট্যান্ট নিনজা কচ্ছপ: মিউট্যান্ট মেহেম 2।
নাইটোর পরিধির অধীনে অন্যান্য প্রকল্পগুলি ছিল স্টার ট্রেক: প্রোডিজি নিকেলোডিয়ন অ্যানিমেশন থেকে, পাশাপাশি একটি দৈত্য উচ্চ অ্যানিমেটেড সিরিজ।
নিকেলোডিওন অ্যানিমেশনে থাকাকালীন, নাইটো নিকেলোডিয়ন অ্যানিমেশন স্টুডিওতে 70 টিরও বেশি প্রকল্পের সাথে 40+ বছরের ইতিহাসে নেটওয়ার্কের বৃহত্তম অ্যানিমেশন স্লেট চালু করেছিলেন এবং শীর্ষ প্রতিভা এবং নির্মাতাদের সাথে ডিল করেন।
নাইটোকে নিকেলোডিয়ন গ্রুপের জন্য অ্যানিমেশন প্রযোজনা ও বিকাশের ইভিপি থেকে ২০২০ সালে নিকেলোডিয়ন অ্যানিমেশনের রাষ্ট্রপতির কাছে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালে, তিনি গ্লোবাল টেলিভিশন এবং ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজি যেমন যেমন প্রবর্তনের তদারকি করেছিলেন পা প্যাট্রোল: সিনেমা; এর সম্প্রসারণ স্পঞ্জ স্কোয়ারপ্যান্টস সাথে ইউনিভার্স স্পঞ্জ মুভি: স্পঞ্জ অন দ্য রান এবং দুটি মূল স্পিন অফ, কাম্প কোরাল: স্পঞ্জের আন্ডার বছরের পর বছর এবং প্যাট্রিক স্টার শো; শিশুর হাঙ্গর; নীল রঙের ক্লু এবং আপনি!; সমুদ্রের সান্টিয়াগো; লাউড হাউস মুভি; এবং Rurgrats।