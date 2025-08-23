অ্যানিম্যাল কিংডম অপরাধ সম্পর্কে নয়। পরিবার আপনার সাথে কী করে তা সম্পর্কে এটি।

আমি একটি মজাদার অপরাধ নাটকের প্রত্যাশায় অ্যানিম্যাল কিংডমে গিয়েছিলাম। দ্রুত কাটা, উচ্চ-দাবিদার হিস্ট, ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্যের নীচে বেপরোয়া বিষ্ঠা করছেন অ্যাড্রেনালাইন জাঙ্কিজের একটি দল।
এবং কিছুক্ষণের জন্য, এটি।
তবে আমি যত বেশি দেখেছি, ততই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে শোটি আরও দীর্ঘ খেলা খেলছে। এটি আসলে কাজ সম্পর্কে নয়। এটা মানুষের সম্পর্কে। আনুগত্য এবং ভয়ে বেড়ে ওঠা ছেলেরা সম্পর্কে, তারা সত্যিকারের সুযোগ না পেয়ে তারা কে তা বোঝার চেষ্টা করছে।
এক পর্যায়ে, হিস্টিরা একটি পিছনের সিট নেয়। আপনাকে যা দেখছে তা হ’ল দৃশ্যের মধ্যে উত্তেজনা। নীরবতা। তারা একে অপরের দিকে যেভাবে দেখায় তবে তারা আসলে যা অনুভব করে তা কখনই বলে না। এটি কেবল অপরাধ সম্পর্কে একটি শো নয়। এটি একটি ধীর, শান্ত উন্মুক্ত।
চূড়ান্ত মরসুমে, আপনি এটি সমস্ত ধরা পড়ছেন বলে মনে করেন। ওজন। পছন্দগুলি। পাইলটের অনেক আগে থেকেই যে ক্ষতি হয়েছিল। এবং শেষ … এটি ধাক্কা দেয় না। এটা সত্যের জন্য যায়। এবং এটি কঠোর অবতরণ।
প্রাণী কিংডম আমাকে অবাক করে দিয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত চটকদার নয়। এটা ঠিক কাঁচা। সৎ। অনিবার্য ধরণের।
অন্য কেউ দেখার সময় সেই শিফটটি অনুভব করেছেন? কৌতূহল কীভাবে এটি আপনাকে আঘাত করেছে।
