অ্যান্টনিও রডরিগস: “আমি আগামীকাল জর্জ ক্লুনির সাথে মধ্যাহ্নভোজন করতে চাই” | পি 2 গ্রীষ্ম

আপনি কি কখনও সামাজিক নেটওয়ার্কে লিখেছেন এমন কিছু অনুশোচনা করেছেন? কি?
আমি কখনও লিখিত কিছু আফসোস করি না। আমি মনে করতে পারি আমি আরও যথাযথভাবে লিখতে পারতাম।
আপনার কত প্রাক্তন বন্ধু আছে? পাঁচ? দশ? নাকি কোনও বন্ধুর প্রতি কখনও রাগ করিনি?
আমার কোন প্রাক্তন বন্ধু নেই। আমি এই বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞাতে খুব দাবি করছি। তবে অবশ্যই আমি আরও বেশি বেশি বন্ধু অর্জন করি। আগেরগুলি রাখা … অবশ্যই! কিছু শৈশব থেকেই।
আপনি কী প্রশংসা করতে চান তা আপনি কী করতে চান?
যে আমি সিনেটর স্ট্যাটাস জিতেছি। এটি আমাকে পুরানো বলার একটি কূটনৈতিক রূপ। ক্ষমা, অভিজ্ঞ!
আপনার দেশের বাইরে, আপনি বাড়িতে যে জায়গাটি অনুভব করছেন তা কী? আর কেন?
লন্ডনে! আমি শহর এবং এর প্রসেসেন্স পছন্দ করি।
আপনি ছুটিতে থাকাকালীন আপনি কী মিস করবেন? কেন?
সংসদকে উস্কে দেয় এমন অ্যাড্রেনালাইন থেকে! ঘটনার জন্য সর্বদা নতুন এবং আলাদা কিছু থাকে
কত দিন অবকাশ বন্ধ করতে হবে?
বন্ধ করতে আমার এক সপ্তাহের সৈকত দরকার। তারপরে তারা আর আমাকে ছুটিতে যেতে দেয় না।
তারা আপনাকে জীবনে সেরা পরামর্শ দিয়েছে কী?
আপনার দিন আসবে।
কোন পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে “বিরক্তিকর” বলে মনে করেন?
আমি যখন বিরক্তিকর এবং জিনিসগুলি প্রদর্শিত হওয়ার জন্য এটি পুনরায় সংযুক্ত করি তখন আমি বিরক্তিকর
আপনার কি কোনও আসক্তি আছে? এবং একটি কি গর্বিত?
আমি অনেক পছন্দ করি খাবার উপভোগ করতে অতিরিক্ত আনন্দ পান।
কোন ব্যক্তিত্ব (জীবিত বা মৃত) দিয়ে আপনি আগামীকাল মধ্যাহ্নভোজনে যেতে চান? কেন?
আমি জন কেনেডি (মৃত ব্যক্তিত্ব) এবং জর্জ ক্লুনি (জীবিত ব্যক্তিত্ব) এর সাথে মধ্যাহ্নভোজন করতে চাই। জন কেনেডি, এমন একটি ব্যক্তিত্ব যা আমি সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতিরক্ষা ওপেনার ডক্টর দ্বারা রাজনীতিতে আধুনিকতার প্রবর্তনের জন্য প্রশংসা করেছি, যা বর্ণবাদী এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের জায়গা থেকে মুক্ত ছিল। মানবাধিকারের স্বীকৃতির আবির্ভাব চিহ্নিত করে। জর্জ ক্লুনি কারণ এটি দেখায় যে কীভাবে সমাজের ট্রান্সভার্সাল কারণগুলি রক্ষায় মহাবিশ্ববাদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
আপনি কি কখনও কোনও উদ্বেগের আক্রমণ করেছেন? কোথায় পরিস্থিতি?
কোনও উদ্বেগের আক্রমণ নেই, তবে কখনও কখনও ঘাবড়ে যায়। একটি বাস্তুচ্যুত শব্দ একটি কাজ ধ্বংস করতে পারে, একটি জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।
এবং আপনি কি কখনও গভীর ক্লান্ত বোধ করেছেন? তিনি ছিলেন বার্নআউট?
ক্লান্ত, হ্যাঁ শয়নকালের অভাবের জন্য। কিন্তু কখনও না বার্নআউট।
যদি তারা তাকে একটি সুখী প্রেমের সম্পর্কের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তবে তিনি কী বললেন?
কথোপকথন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা।
এটি কি নিরামিষ, নিরামিষাশী, একটি বিশেষ ডায়েট করে? কেন?
আমি নিরামিষ নই। মারাত্মকভাবে মাংসাশী।
আপনি রান্না পছন্দ করেন? আপনার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব কী?
আমি রান্না করতে পছন্দ করি তবে আমি খুব কম অনুশীলন করি। আমি ইতালিয়ান খাবারের কিছু জিনিস করি। কারণ এটি সহজ এবং সুস্বাদু। বোলোনিজ।
আপনি শেষ সিনেমাটি বা সিরিজটি কী দেখেছিলেন? এবং আপনার পছন্দটি শেষটি কী ছিল?
শেষ অসম্ভব মিশন। আমি সিরিজের গভীর গ্রাহক … বিভিন্ন।
আপনার সবচেয়ে বড় অনুশোচনা কি?
বেশ কয়েকটি! মূল জিনিস, আরও ফ্রি সময় নেই।
শেষবার অবাক হয়ে গেল কি?
প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ বংশোদ্ভূত সাথে গভীর সংবেদনশীল সংযোগ।
আপনি শেষ নতুন জিনিসটি কী শিখলেন? কেমন ছিল?
ও শান্তির ধারণার আপেক্ষিক মান!