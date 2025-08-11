অ্যান্টনি আলবানিজ ঘোষণা করেছে যে অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে historic তিহাসিক সিদ্ধান্তে সমর্থন করবে – নেতানিয়াহু সম্ভাব্য পদক্ষেপের পরে ‘লজ্জাজনক’ বলে নিন্দা করার পরে

অ্যান্টনি আলবেনেস ঘোষণা করেছেন যে অস্ট্রেলিয়া পরের মাসে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে, ইস্রায়েল থেকে কঠোর সমালোচকদের অস্বীকার করবে।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং কানাডা সহ অন্যান্য পশ্চিমা মিত্রদের অনুরূপ ঘোষণার পরে সোমবার বিকেলে ক্যানবেরার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঘোষণা করেছিলেন।
“আজ আমি নিশ্চিত করতে পারি যে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০ তম অধিবেশনে অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্তাইন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেবে,” আলবেনিজ সাংবাদিকদের বলেন।
‘অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণী করা তাদের নিজস্ব একটি রাজ্যে স্বীকৃতি দেবে।
‘আমরা এই অধিকারটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করব।’
আলবেনেস বলেছিলেন যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাকসন এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা এর সাথে কথা বলার পরে তিনি একটি ‘সমন্বিত বিশ্ব প্রচেষ্টা’ এর অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সভাপতি মাহমুদ আব্বাসের সাথে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন।
গুরুতরভাবে, তবে, আলবেনেস এখনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলেননি।
ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে কোনও রেজুলেশন ভেটো করার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং, যিনি সংবাদ সম্মেলনে আলবায়েন্সের পাশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সাথে কথা বলেছেন।
আলবেনেস যোগ করেছেন, ‘একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মানবতার মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় দ্বন্দ্ব, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে হবে,’ আলবেনেস যোগ করেছেন।
‘মধ্য প্রাচ্যে ন্যায়বিচার ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা দুটি রাজ্যকে ঘিরে রেখেছে-আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানা সহ পাশাপাশি জীবনযাপন করে।
‘ইস্রায়েলের একটি রাজ্য এবং উভয় জাতির মানুষের সুরক্ষার সাথে ফিলিস্তিনের একটি রাজ্য।’
আলবেনেস বলেছিলেন যে কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভবিষ্যতে হামাসের কোনও ভূমিকা পালন না করে স্বীকৃতিটি ছিল।
আলবেনেস বলেছিলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রপতি আব্বাস এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতিগুলি চেয়েছিল এবং তাদের গ্রহণ করেছে তার মধ্যে এটি অন্যতম।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আশ্বাসও পেয়েছিলেন যে এটি সাধারণ নির্বাচনকে হ্রাস করবে এবং করবে।
আলবেনেস জিম্মিদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সমর্থনের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে ‘লজ্জাজনক’ বলে নিন্দা করেছিলেন
তবে অস্ট্রেলিয়ান ইহুদির (ইসিএজে) এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (ইসিএজে) প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল অ্যাগিয়ন কেসি এই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পরিণতিগুলির রূপরেখা না দেওয়ার জন্য আলবেনীয় সরকারকে নিন্দা জানিয়েছেন।
মিঃ অ্যাঘিওন বলেছিলেন, ‘ঘোষণার প্রধান ত্রুটিটি হ’ল এটি এই সমস্ত শর্তকে ভবিষ্যতের কিছু সময়ে সম্পন্ন করার নিছক প্রতিশ্রুতির মর্যাদায় স্থান দেয় এবং এই শর্তগুলি পূরণ না করা হলে কী হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলে না,’ মিঃ অ্যাঘিওন বলেছিলেন।
‘এই কারণে, আমরা অনুভব করি যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত পদক্ষেপের বিষয়টি হ’ল ইস্রায়েলি জিম্মিদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিসর্জন যারা রেড ক্রসের অ্যাক্সেস ছাড়াই গাজায় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে অবিরত রয়েছে।
‘এই ঘোষণা তাদের মুক্তির কোনও আশা দেয় না। এটি হামাসকে সশস্ত্র এবং অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণে ফেলে এবং পুনরায় গোষ্ঠী ও পুনর্নির্মাণের অবস্থানে ফেলে দেয়, যার ফলে একটি বিস্তৃত শান্তির পরিবর্তে পরবর্তী যুদ্ধের শর্ত তৈরি হয়।
‘অস্ট্রেলিয়া এখন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কোনও সম্মত সীমানা, কোনও একক সরকার তার অঞ্চলটির কার্যকর নিয়ন্ত্রণে নেই, এবং তার প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বাস করার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে না।’
মিঃ অ্যাগিয়ন যোগ করেছেন যে ‘ইস্রায়েল দীর্ঘদিনের মিত্র দ্বারা অন্যায় ও পরিত্যক্ত বোধ করবে’।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ অনুভব করবে যে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সংস্কার, গণতান্ত্রিকীকরণ এবং সম্মত হওয়ার ধারাবাহিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও একটি বিশাল কূটনৈতিক পুরষ্কার তার কোলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।’
বিপরীতে ইঙ্গিত করে অপ্রতিরোধ্য প্রমাণের মুখে, নেতানিয়াহু ইস্রায়েল একটি ‘অনাহারে নীতি’ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, ফিলিস্তিনিদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তায় অ্যাক্সেস অস্বীকার করেছেন (চিত্রযুক্ত, অনাহারে থাকা ফিলিস্তিনিদের সহ মহিলা এবং শিশুদের একটি দাতব্য সংস্থা দ্বারা বিতরণ করা খাদ্য গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করা) অপেক্ষা করা)
‘হামাস এবং অন্যান্য ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলি দেখতে পাবে যে গ্র্যান্ড স্কেলে বর্বরতা কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটাতে পারে।’
রাতারাতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য একটি বিরল সংবাদ সম্মেলনের সময় ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ‘অযৌক্তিকতা’।
তিনি বলেন, ‘এটি কল্পনাশক্তি বা বোঝার বিষয়টি অস্বীকার করে যে কীভাবে বিশ্বজুড়ে বুদ্ধিমান মানুষ, পাকা কূটনীতিক, সরকারী নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত সাংবাদিকরা এই অযৌক্তিকতার জন্য পড়ে,’ তিনি বলেছিলেন।
নেতানিয়াহু তার মন্তব্যে বিশেষত অস্ট্রেলিয়াকে একত্রিত করেছিলেন – যদিও দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্স হিসাবে স্বীকৃতি সম্পর্কে কোনও অবস্থান প্রকাশ করেনি, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা করেছে।
তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তা শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ আনবে।
তিনি বলেন, ‘ইউরোপীয় দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া সেই খরগোশের গর্তে যাত্রা করার জন্য, যেমন হতাশার মতো, এবং আমি মনে করি এটি আসলে লজ্জাজনক,’ তিনি বলেছিলেন।
নেতানিয়াহুও ফিলিস্তিনিদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তায় অ্যাক্সেস অস্বীকার করে ইস্রায়েল একটি ‘অনাহার নীতি’ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন।
তবে, অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের পরামর্শ দেয় যে সহায়তা নিষেধাজ্ঞার ফলে বর্তমানে গাজায় মারাত্মক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।
সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি এটি প্রকাশ্যে বলেছি এবং আমি এটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে বলেছি – গাজার পরিস্থিতি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কার বাইরে চলে গেছে।’
‘অনেক বেশি নির্দোষ জীবন হারিয়ে গেছে। ইস্রায়েলি সরকার আন্তর্জাতিক আইনকে অস্বীকার করে এবং শিশুদের সহ মরিয়া লোকদের পর্যাপ্ত সহায়তা, খাদ্য ও জল অস্বীকার করে চলেছে।
‘এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা অবশ্যই তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।’