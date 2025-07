অ্যান্টনি আলবানিজ বিশাল করের প্রশ্নে ডজ করে প্রতিটি অসি উত্তর দিতে চায় ট্রেজারি দুর্ঘটনাক্রমে গোপন পরামর্শ প্রকাশের পরে প্রধানমন্ত্রীকে এটি বাড়াতে বলে

ট্রেজারি ফেডারেল বাজেটের ঘাটতি সমাধানের পরামর্শ দেওয়ার পরে অ্যান্টনি আলবানিজ তিনি কর বাড়িয়ে দেবেন কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছেন।

ইনসাইডারদের হোস্ট ডেভিড স্পিয়ারস রবিবার এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রিল করেছিলেন, প্রকাশের পরে ট্রেজারি এই পরামর্শ দেওয়ার পরে।

একটি অসাধারণ ভুলের মধ্যে, আমলারা ভুলভাবে একটি এবিসি তথ্যের অনুরোধের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আগত শ্রম সরকারকে দেওয়া একটি গোপন ব্রিফিং নথির কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন।

ব্রিফিং নোটগুলিতে, কর্মকর্তারা কোষাধ্যক্ষ জিম চামারসকে বলেছিলেন যে ফেডারেল বাজেটকে ‘টেকসই’ করার জন্য ‘করের সংস্কারের অংশ হিসাবে’ কর বাড়ানো উচিত ‘কারণ ট্রেজারি বছরের বছরের বাজেটের ঘাটতির পূর্বাভাস দেয়।

কর্মকর্তারা সরকারকে তার তর্জনী করের উপর ‘গড়ে তুলতে এবং’ অপ্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর ‘পরামর্শ দিয়েছিল, যেমন অ্যালকোহল এবং তামাকের সাথে, ব্যক্তিগত আয়কর এখন কমনওয়েলথের অর্ধেকেরও বেশি আয় করে।

‘ট্রেজারি ঠিক আছে? আমাদের কি ট্যাক্স গ্রহণ বাড়ানো দরকার? ‘ স্পিয়ারস আলবেনেসকে জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন, ‘ঠিক আছে, আমাদের যা করা দরকার তা হ’ল আমাদের কর ব্যবস্থাটি ন্যায্য কিনা তা নিশ্চিত করা এবং আমরা সর্বদা এটি করব।’

দ্বিতীয়বারের মতো উত্তর দেওয়া এড়ানোর আগে স্পিয়াররা তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ (উপরে, রবিবার সকালে অভ্যন্তরীণদের উপর) ট্রেজারি পরামর্শের বিষয়ে প্রশ্নগুলি ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যে ফেডারেল বাজেট মেরামত করার জন্য কর বাড়ানো উচিত

ফাঁস হওয়া ট্রেজারি নথিগুলি পরোক্ষ কর বাড়ানোর জন্য জিম চামার্সকে (চিত্রযুক্ত, আলবেনিজের সাথে) প্রস্তাব প্রকাশ করেছে

‘আচ্ছা, আমাদের যা করা দরকার তা হ’ল আর্থিক নীতি সঠিকভাবে পাওয়া,’ তিনি বলেছিলেন।

স্পিয়াররা জিজ্ঞাসা করেছিল যে এটি ভোটারদের জন্য কী বোঝায় এবং যদি এটি সরাসরি করের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সরাসরি অনুবাদ করে।

“এর অর্থ হ’ল আমরা যা করেছি, যা আমরা দুটি বাজেটের উদ্বৃত্ত উত্পাদন করেছি এবং আমরা বাজেটের ঘাটতি এগিয়ে চলেছে, আমরা নির্বাচিত হওয়ার আগে যা প্রত্যাশিত ছিল তার তুলনায় আমরা হ্রাস করেছি,” আলবেনেস বলেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রেজারি পরামর্শ সরকারী নীতি নয়, এবং বলেছিলেন যে তিনি বিভাগগুলিকে তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে তার শ্রম সরকার বাজেটের দিকে গভীর নজর রাখবে এবং ‘দায়বদ্ধ’ হবে।

‘তবে অবশ্যই আপনার একটি ধারণা রয়েছে, আপনি কখন বাজেটের দিকে তাকাবেন, আপনি কি সম্মত হন যে ট্যাক্সটি উপরে যেতে হবে এবং ব্যয় করার জন্য এটি ঠিক করার জন্য নেমে যেতে হবে?’ স্পিয়ার্স তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন

আলবেনেস বলেছিলেন, ‘ব্যয় পর্যালোচনা কমিটিতে আমরা যা করি তা হ’ল, এটি ইতিমধ্যে সভা শুরু করেছে … (এবং) অর্থের মূল্য আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি নীতি পরীক্ষা করে দেখুন,’ আলবেনেস বলেছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন যে অন্যান্য নীতিমালা যেমন তার তদারকি করের পরিবর্তনগুলি ‘সময়মতো আসবে’।

ডেভিড স্পিয়ার্স (উপরে) প্রধানমন্ত্রীকে গ্রিল করেছেন তিনি কীভাবে ট্রেজারি থেকে পরামর্শের প্রতিক্রিয়া জানাবেন

ট্রেজারি পরামর্শটি দুর্ঘটনাক্রমে তথ্যের স্বাধীনতার অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্যান্য নথিগুলির সাথে এবিসিকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

নথিতে সাধারণ রেডাকশনগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার সময়, একজন ট্রেজারি কর্মকর্তা সংবেদনশীল শিরোনাম এবং সাবহেডিংগুলি কালো করতে ভুলে গিয়েছিলেন, গোপন এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক তথ্য প্রকাশ করে।

পরামর্শের পূর্বাভাস বছর বাজেটের ঘাটতি।

কর্মকর্তারা সরকারকে তার পরাশক্তি করের উপর ভিত্তি করে ‘এবং’ অপ্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর ‘পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন অ্যালকোহল এবং তামাকের সাথে, ব্যক্তিগত আয়কর এখন কমনওয়েলথের অর্ধেকেরও বেশি উপার্জনের সাথে রয়েছে।

The document also shows officials bluntly told Labor that the party’s pledge to build 1.2million homes over five years in response to the housing crisis ‘will not be met’.

শ্রম ইতিমধ্যে m 3 মিলিয়ন ডলারের উপরে সুপার ব্যালেন্সের উপর কর বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

তত্কালীন চামাররা আগস্টের অর্থনৈতিক গোলটেবিলের আগে কোনও নতুন ট্যাক্স হাইকগুলি বাতিল করতে অস্বীকার করেছিলেন।