অ্যান্টনি ব্লিংকেন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন করে, পরিকল্পনার পরামর্শ দেয় | জেরুজালেম পোস্ট
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রয়োজনীয়, কেবল যদি ইস্রায়েল সৌদি আরবের সাথে স্বাভাবিককরণ পুনরায় শুরু করতে চায় তবেই তা নয়। তবে, ব্লিঙ্কেন উল্লেখ করেছেন, স্বীকৃতি অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত অবস্থার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিংকেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসের সাথে গত মাসে তাঁর পাশাপাশি বসে থাকায় জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের একটি বৈঠকের সময় বক্তব্য রাখেন।(ছবির ক্রেডিট:: জিনাহ মুন/রয়টার্স)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাপ্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025