অ্যান্টনি রিচার্ডসন ইতিমধ্যে আরও একটি ধাক্কা নিয়ে কাজ করছেন

ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসনের 2025 প্রচার ইতিমধ্যে একটি পাথুরে শুরুতে বন্ধ রয়েছে। বাল্টিমোর রেভেনসের বিপক্ষে কল্টসের প্রিসন ওপেনারের প্রথম কোয়ার্টারে রিচার্ডসন আঙুলের আহত করেছিলেন।
ডেভিড ওজাবোর একটি বস্তার উপর আঘাতটি ঘটেছিল এবং রিচার্ডসন মাঠে নামতে সক্ষম হওয়ার সময়, কল্টস দ্রুত তাকে বাকি খেলাগুলির জন্য বাইরে নিয়ে যায়। রিচার্ডসন ড্যানিয়েল জোন্স দ্বারা প্রতিস্থাপনের আগে 21 গজের জন্য তিনটি পাস দুটি শেষ করেছিলেন।
এই ধাক্কাটি তরুণ কিউবি -র দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে, যার এনএফএল ক্যারিয়ার বারবার আঘাতের কারণে ব্যাহত হয়েছে। ২০২৩ সালের এনএফএল খসড়ায় ইন্ডিয়ানাপলিস দ্বারা চতুর্থ নির্বাচিত, তিনি বিরল বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিগে প্রবেশ করেছিলেন যা অনেক দলকে তার দক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তার ছদ্মবেশী বছরে, তিনি তিনটি পাসিং টাচডাউন এবং চারটি রাশিং টিডি সহ শক্ত খেলার ঝলক দেখিয়েছিলেন।
তবে রিচার্ডসনের রুকি বছরটি মাত্র চারটি খেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি একটি উদ্বেগের কারণে একটি খেলা মিস করেছেন, তারপরে একটি মৌসুমে শেষ করেছেন কাঁধের আঘাত।
রিচার্ডসন 2024 সালে প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তবে তিনি আবারও মাঠে থাকতে লড়াই করেছিলেন। মরসুমের প্রথম চারটি খেলা শুরু করার পরে, তিনি তির্যক আঘাতের সাথে দুই সপ্তাহ মিস করেছেন। তিনি দুটি গেমের জন্য কুখ্যাতভাবে বেঞ্চ পাওয়ার আগে আরও দুটি গেমের জন্য ফিরে এসেছিলেন। রিচার্ডসন আরও একটি সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পাঁচটি খেলায় অসঙ্গতিপূর্ণ পারফরম্যান্স পেয়েছিলেন, সেই স্প্যানে 3-2 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আঘাতগুলি আবার তাদের কুরুচিপূর্ণ মাথা লালন করেছে এবং তিনি মরসুমের চূড়ান্ত দুটি গেম মিস করেছেন।
তিনি এখনও কিছু স্মরণীয় নাটক সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত, তিনি ১১ টি খেলায় তার ছোঁড়ার 47.4% শেষ করার সময় কেবল 1,814 পাসিং ইয়ার্ড, আটটি পাসিং টাচডাউন এবং 12 টি ইন্টারসেপশন দিয়ে 2024 মরসুম শেষ করেছেন।
অফসনে, রিচার্ডসন আরও একটি কাঁধের আঘাতের সাথে লড়াই করেছিলেন যা তাকে মিনিক্যাম্প থেকে দূরে রেখেছিল। দলটি জোন্সকে প্রারম্ভিক কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য যুক্ত করেছিল এবং এখন রিচার্ডসন প্রথম প্রিসন খেলায় কেবল তিনটি থ্রো পরিচালনা করার সাথে দেখা যাচ্ছে যে প্রাক্তন জায়ান্টস কিউবি যুদ্ধে নেতৃত্ব অর্জনের সুযোগ রয়েছে।
কল্টস এবং ভক্তরা এখন একইভাবে আঘাতটি কতটা গুরুতর তা শুনতে অপেক্ষা করবে। যদি আঘাতটি সামান্য হয় তবে রিচার্ডসনের আঘাতের ইতিহাসের কারণে দলটি এটি খুব নিরাপদ খেলতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রিচার্ডসনের পক্ষে, আঘাতটি সবচেয়ে খারাপ সময়ে আসে।