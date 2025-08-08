You are Here
অ্যান্টনি রিচার্ডসন কল্টসের প্রিসন গেম বনাম রেভেনসে ইনজুরি বজায় রেখেছেন
অ্যান্টনি রিচার্ডসন কল্টসের প্রিসন গেম বনাম রেভেনসে ইনজুরি বজায় রেখেছেন

ইন্ডিয়ানাপলিস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসন বৃহস্পতিবার রাতে 2025 সালের প্রথম প্রিসন খেলায় একটি চোট পেয়েছিলেন যখন বাল্টিমোর রেভেনস ‘ডেভিড ওজাবো তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।

এনআরজি স্টেডিয়ামে হিউস্টন টেক্সানসের বিপক্ষে একটি খেলার পরে ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসন। (ট্রয় টোরমিনা/ইমেজন ইমেজ)

রিচার্ডসনে ওজাবো একটি পরিষ্কার রান ছিল এবং কোয়ার্টারব্যাকের আঙুলটি আহত করতে হাজির হয়েছিল। এই বস্তার পরে, রিচার্ডসন সাইডলাইনে জেগে উঠেছিলেন এবং ড্যানিয়েল জোন্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছিলেন।

ডেনভার ব্রোনকোসের বিপক্ষে ডেনভারে ডেনভারের বিপক্ষে একটি খেলার পরে ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসন মাঠে নেমেছিলেন। (এপি ফটো/ডেভিড জালুবভস্কি)

জোনস দলের পরবর্তী আক্রমণাত্মক সিরিজের জন্য কোয়ার্টারব্যাকে ছিল।

রিচার্ডসন কল্টসকে তার প্রথম ড্রাইভে একটি মাঠের লক্ষ্যে গাইড করেছিলেন।

বাল্টিমোর রেভেনস লাইনব্যাকার ডেভিড ওজাবো (90) এমএন্ডটি ব্যাংক স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারের সময় ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসন সিনিয়র (5) বস্তা। (মিচ স্ট্রিংগার/ইমাম চিত্র)

গেমের আগে ইন্ডিয়ানাপলিসের জন্য পরিকল্পনাটি ছিল রিচার্ডসনের পক্ষে 1½ কোয়ার্টার শুরু এবং খেলতে, জোন্স অর্ধ কোয়ার্টারে খেলেছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

