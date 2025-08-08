অ্যান্টনি রিচার্ডসন কল্টসের প্রিসন গেম বনাম রেভেনসে ইনজুরি বজায় রেখেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইন্ডিয়ানাপলিস কোয়ার্টারব্যাক অ্যান্টনি রিচার্ডসন বৃহস্পতিবার রাতে 2025 সালের প্রথম প্রিসন খেলায় একটি চোট পেয়েছিলেন যখন বাল্টিমোর রেভেনস ‘ডেভিড ওজাবো তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।
রিচার্ডসনে ওজাবো একটি পরিষ্কার রান ছিল এবং কোয়ার্টারব্যাকের আঙুলটি আহত করতে হাজির হয়েছিল। এই বস্তার পরে, রিচার্ডসন সাইডলাইনে জেগে উঠেছিলেন এবং ড্যানিয়েল জোন্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছিলেন।
জোনস দলের পরবর্তী আক্রমণাত্মক সিরিজের জন্য কোয়ার্টারব্যাকে ছিল।
রিচার্ডসন কল্টসকে তার প্রথম ড্রাইভে একটি মাঠের লক্ষ্যে গাইড করেছিলেন।
গেমের আগে ইন্ডিয়ানাপলিসের জন্য পরিকল্পনাটি ছিল রিচার্ডসনের পক্ষে 1½ কোয়ার্টার শুরু এবং খেলতে, জোন্স অর্ধ কোয়ার্টারে খেলেছিল।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
