You are Here
অ্যান্টন কার্পভ পেট্রোলের দাম ধারণ করার ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে
News

অ্যান্টন কার্পভ পেট্রোলের দাম ধারণ করার ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে

পেট্রোলের জন্য গ্রীষ্মের গ্রীষ্মের জাম্পের কারণগুলি সম্পর্কে, দামগুলি ধারণ করার ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা এবং কমমারসেন্ট শিল্পের জন্য এক্সচেঞ্জ চ্যানেলের ভূমিকা সেন্ট পিটার্সবার্গ এক্সচেঞ্জের সহ -সভাপতি বলেছিলেন অ্যান্টন কার্পভ।

– আপনার মতে কোন কারণগুলি গ্যাসোলিনের বিনিময় দামের গ্রীষ্মের জাম্পের দিকে পরিচালিত করেছিল?

– জ্বালানির দামের গ্রীষ্মের বৃদ্ধি traditional তিহ্যবাহী – এটি অটোমোবাইল মরসুম দ্বারা সেট করা হয়েছে, সারা দেশে পর্যটন ভ্রমণের গ্রীষ্মের শিখর এবং শোধনাগারগুলিতে মেরামত করে। তবে এবার শোধনাগারের ঘটনাগুলি মৌসুমী ফ্যাক্টারে যুক্ত করা হয়েছিল, অন্যদিকে বাজারে বিডির জন্য দ্রুত সংরক্ষণের দ্রুত প্রত্যাহারের সরঞ্জাম ছিল না। আপনি যদি সংখ্যাগুলি দেখেন, জুলাইয়ে, এক্সচেঞ্জে এআই -95 বিক্রয়ের পরিমাণ 2024 সময়ের মধ্যে 3.7% বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং 387 হাজার টন পৌঁছেছে, রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের আঞ্চলিক সূচক 9.6% বৃদ্ধি পেয়ে 75.57 হাজার রুবেল হয়েছে। প্রতি টন। আগস্টে, 2024 সালের একই সময়ের তুলনায় খণ্ডগুলি হ্রাস পেয়েছে, তবে 2025 সালের জুলাইয়ের সূচকগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি, দাম বাড়তে থাকে।

– আপনার পর্যবেক্ষণ অনুসারে কীভাবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ট্রেডিং অংশগ্রহণকারীদের আচরণ পরিবর্তন হয়েছে?

– সাধারণভাবে, বাজারটি স্বাভাবিক মোডে কাজ করেছিল, যদিও কিছু দিন শোধনাগারগুলিতে ফ্রিল্যান্স পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরের কারণে, উত্তেজনার চাহিদা রেকর্ড করা হয়েছিল। আগস্ট 5-6 এ, এআই -92 এর অবশিষ্ট চাহিদা 102.6%এর পরিমাণ ছিল, এআই -95-62.6%। এক্সচেঞ্জটি অসাধু বাণিজ্য অনুশীলনের দৈনিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করছে: জুলাই – 2025 সালের জুলাইয়ের জন্য নয়টি মামলা প্রকাশিত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় তৃতীয় কম। এই বছর, অন -সাইট চেকগুলি traditional তিহ্যবাহী পর্যবেক্ষণে যুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও, 13 আগস্ট থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ এক্সচেঞ্জ তেল পণ্যগুলির উপর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন জারি করা শুরু করে। এই জাতীয় প্রতিবেদনগুলি তেল পণ্যগুলির জন্য এক্সচেঞ্জ মার্কেটে অংশগ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণাত্মক তথ্য দেয়, যার মধ্যে বিক্রয় পরিমাণ, কারখানার মেরামত, সরবরাহের ঘাঁটির প্রসঙ্গে দামের পরিবর্তন এবং নিয়ামকদের দ্বারা করা সিদ্ধান্ত সহ। এই সমস্ত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং বাজারে ঘাবড়ে যাওয়া হ্রাস করে।

– এক্সচেঞ্জে জ্বালানীর বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের জন্য আপনি কীভাবে বর্তমান মানের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবেন? এবং ফেডারেল অ্যান্টিমোনোপলি সার্ভিসের (এফএএস) প্রস্তাবটি 15% থেকে 17% এ বাড়িয়ে দিতে পারে?

– আমাদের অনুমান অনুসারে, মৌসুমী – এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত – মান বাড়ানো সত্যই চাহিদা এবং চাহিদা ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। তবে এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে স্ট্যান্ডার্ডের নিজেই বৃদ্ধি কেবলমাত্র অন্যান্য সরঞ্জামের সাথে একত্রে কাজ করে, জরুরি মামলায় বিড করার জন্য রিজার্ভগুলি প্রত্যাহার, তেল পণ্যগুলির বিনিময়ের জন্য জ্বালানি মন্ত্রকের সুপারিশ এবং ট্রেডিং অনুশীলনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশগুলির সাথে সম্মতি সহ। তাহলে প্রভাবটি স্পষ্ট হবে। তবে যাই হোক না কেন, এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হ’ল এফএএস এবং জ্বালানি মন্ত্রকের ক্ষমতা।

– আপনার মতে জ্বালানী বাজারে কোন কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি এই জাতীয় দামগুলি পুনরাবৃত্তি করার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে?

– বর্তমানে, এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং রেল দ্বারা পণ্য সরবরাহের অপারেটরের অংশগ্রহণের সাথে বিকাশ করছে। এই জাতীয় সরবরাহগুলি আপনাকে ক্লারিংয়ের মাধ্যমে (পণ্য, পরিবহন, আন্ডারলোডিং, ওভারলোডস, অতিরিক্ত সাধারণ ট্যাঙ্কস) মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় গণনা সম্পাদন করতে দেয়, ভোক্তার কাছে পুরো রুটের সাথে পণ্যগুলির চলাচলকে সম্পূর্ণরূপে সন্ধান করে এবং গন্তব্য স্টেশনটি লোড করার ক্ষেত্রে রুটটিও পরিবর্তন করতে দেয়।

বাজারে অনুমানযোগ্যতা প্রয়োজন। সরকারের স্থিতিশীল দৈনিক বিক্রয় এবং সময়োচিত যোগাযোগ ইতিমধ্যে তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। একটি ভাল উদাহরণ হ’ল গ্রীষ্মের ডিজেল জ্বালানীর বাজার, যেখানে মান বৃদ্ধি, কৃষকদের অনৈচ্ছিক এবং প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্য রফতানি বন্ধের দামগুলি ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, ডিজেল জ্বালানী সূচক আজ এক বছর আগের তুলনায় 6% কম।

– আপনার মতে কোন ভূমিকা কী দেশীয় জ্বালানী বাজারের স্থায়িত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও বিনিময় খেলতে পারে?

– এক্সচেঞ্জ চ্যানেলটি শিল্পের জন্য তার তাত্পর্য প্রমাণ করেছে। আমরা নিয়মিত পয়েন্ট সামঞ্জস্য করি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ আগস্ট, উদ্বোধনী নিলামে, আপনি রেলওয়ে সরবরাহের সাথে একটি লট সহ পেট্রল কেনার জন্য কেবল একটি আবেদন জমা দিতে পারেন। এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, তবে এটি ইতিমধ্যে বৃহত্তর সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের জন্য পেট্রোলকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে।

– আপনার মতে, এই জাতীয় দামের গতিশীলতা ভবিষ্যতে গ্রীষ্মের সময়কালের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে?

– কারণগুলির একটি সেটকে প্রভাবিত করা কোটগুলি: মরসুম, মেরামত, ফ্রিল্যান্স রিফাইনারিগুলির স্টপস। বিনিময় খণ্ডগুলি স্থিতিশীল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতাটি বিবেচনায় নেওয়া হবে।

সাক্ষাত্কারটি ওলগা সেমেনভ নিয়েছিলেন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।