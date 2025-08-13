You are Here
অ্যান্টিরিফ প্রাণী বিসর্জনের বিরুদ্ধে সংবেদনশীলতার জন্য গ্রীষ্মের প্রচার শুরু করে | প্রাণী

অ্যান্টিফাইফ “আমার জায়গাটি আপনার সাথে রয়েছে” প্রচারটি চালু করেছিল, যা আগস্টের মাসে চলে বাইরে এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক। লক্ষ্যটি ছুটির দিনে বিসর্জনের বিরুদ্ধে সংবেদনশীল করা। “তবে সর্বোপরি, মনে রাখবেন যে প্রাণীর জায়গাটি কোনও জোফিলিক অ্যাসোসিয়েশনে বা সংগ্রহ কেন্দ্রে নেই, এটি মানুষের সাথে রয়েছে,” অ্যান্টিরিফের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রদ্রিগো লিভেরিও বলেছেন।

এই সমিতি অ -মুনাফা প্রাণী বিসর্জনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পরিবার এবং ব্যক্তিদের এমন প্রাণীদের সাথে সমর্থন করে যা অর্থনৈতিক বা সামাজিক অসুবিধার মুখোমুখি হয়, যথা সংহতি অ্যানিমাল ব্যাংক (বিএসএ) এর মাধ্যমে – এমন একটি উদ্যোগ যা প্রাণীদের জন্য খাদ্য ও পণ্য সংগ্রহ করে।

প্রচারটি তাদের ছুটির দিনে তাদের প্রাণীগুলির সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাধানগুলি সন্ধান করতে বা বিকল্পভাবে, দায়বদ্ধ বিকল্পগুলি যেমন খুঁজে পেতে উত্সাহিত করে পোষা সিটারপশুর হোটেল বা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের অবলম্বন।

উদ্যোগটি প্রাণীর কারণ সম্পর্কিত চারটি স্মরণীয় তারিখের সাথে একত্রিত। 8 আগস্ট, আন্তর্জাতিক ক্যাট দিবস সংকেত দেওয়া হয়েছিল এবং 10 আগস্ট, প্রাণী প্রটেক্টর ডে। এখানে 16 আগস্ট পরিত্যক্ত প্রাণীর আন্তর্জাতিক দিবস এবং 26 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ডগ ডে রয়েছে। পুরো মাস জুড়ে, সমিতি জনসংখ্যার সংবেদনশীলতার জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ প্রচার করছে।

প্রতি বছর অ্যান্টিরিফ প্রাণী বিসর্জনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। “এই বছর, আমরা ব্যবহার করছি বাইরে রাস্তাঘাট, মোটরওয়ে, পেট্রোলিনিরাস এবং সৈকতগুলিতে ডিজিটাল, যাতে লোকেরা যখন ছুটিতে যায় বা তাদের গাড়ি জ্বালানী দেয় তখন তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রাণীর জায়গাটি মানুষের সাথে রয়েছে বলে সংবেদনশীল হোক না কেন, “এটি করার জন্য, সমিতি প্রচারের স্থান রয়েছে এমন সত্তাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই সত্তাগুলি ছাড়াও, এই উদ্যোগটি ইংলিশ কর্টকেও যুক্ত করেছিল, যা অ্যান্টিরিফের জন্য অনুদান সংগ্রহের প্রচার করছে। অ্যাপস এবং স্টোরের মতো গ্রাহকরা লিসবন, গাইয়া-পার্টো এবং সুপারকার স্টোরগুলিতে 1, 3 এবং 5 ইউরোর মান অবদান রাখতে পারেন অনলাইন। পুরো পরিমাণ সমিতিতে বিপরীত হয়।

এই উদ্যোগটি প্রাণী বিসর্জন বৃদ্ধির পরে উত্থিত হয়েছিল, যা গ্রীষ্মে প্রতি বছর রেকর্ড করা হয়। “গত বছর একা, সরকারী সংগ্রহ কেন্দ্রগুলিতে ৪২,০০০ এরও বেশি প্রাণীকে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল। এই সংখ্যাটি জোফিল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সংগৃহীত প্রাণীগুলিকে cover েকে রাখে না, কেবল পৌরসভা ডিভাইস দ্বারা সংগৃহীত তাদের প্রতিফলিত করে,” এই সংখ্যাগুলি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন রডরিগো লিভারিরোকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

