অ্যান্টি-ইএসজি চাপগুলি ব্রাজিলের অর্ধেকেরও বেশি সংস্থাকে বৈচিত্র্য ক্রিয়ায় সামঞ্জস্য করতে পরিচালিত করেছিল

টিমহাব প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে এক্সিকিউটিভরা স্বীকৃতি দেয় যে ‘ও-ওয়োক’ আন্দোলন সরাসরি তাদের অন্তর্ভুক্তি কৌশলগুলিকে প্রভাবিত করছে
অর্ধেকেরও বেশি ব্রাজিলিয়ান সংস্থাগুলি সংশোধন করেছে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিআইআই) অ্যান্টি-ডিআইআই আন্দোলন (“অ্যান্টি-ওয়োক” নামেও পরিচিত) নামে পরিচিত আন্দোলনের মুখোমুখি, টিমহাবের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।
১২০ জন ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে সম্পাদিত, সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পরিবর্তনের কারণটি রাজনৈতিক, সামাজিক বা খ্যাতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিত্রকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক দৃশ্যের চাপ ব্রাজিলের কর্পোরেট বাজারকে সরাসরি প্রভাবিত করছে।
টিমহাবের উপদেষ্টা গ্রাজি মেন্ডেস বলেছেন যে সমস্যাটি তথ্যের অভাব নয়, তবে প্রশাসনের সংকট। “স্বতন্ত্র দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং কর্পোরেট পদক্ষেপের মধ্যে একটি বিভেদ রয়েছে,” তিনি বলেছেন। প্রতিবেদন এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের উপর রাজনৈতিক দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে আরও জানতে, এখানে সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি দেখুন।