অ্যান্টি -টেরোরিজম সংশোধন বিল 2024 সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত দ্বারা পাস

জাতীয় সংসদে অ্যান্টি -টেরোরিজম সংশোধন বিল 2024 অনুমোদিত হয়েছিল।
হাউসে সংশোধনী বিলের সমর্থনে 125 ভোট এবং বিরোধী 45 টি ভোট। বিলের অধীনে, ধারা 11 ফোরের সাব -ক্লজ সংশোধন করা হয়েছিল।
সংশোধনী বিল অনুসারে, সশস্ত্র বাহিনী বা নাগরিক সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও ব্যক্তিকে 3 মাসের জন্য সুরক্ষায় রাখতে সক্ষম হবে; যে কেউ জাতীয় সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলার জন্য আটক করা যেতে পারে।
সংশোধনী বিল অনুসারে, মুক্তিপণ ও টার্গেট হত্যার জন্য অপহরণে জড়িত যে কাউকে আটক করা হবে। এই অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তির আটক সময়কাল অনুচ্ছেদ 10 এর অধীনে 3 মাস থেকে বাড়ানো হবে।
সংশোধনী বিল অনুসারে, আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি যৌথ তদন্ত দল তদন্ত করা হবে, অ্যান্টি -টেরোরিজম আইন সংশোধনী বিলটি 3 বছরের জন্য প্রয়োগ করা হবে।