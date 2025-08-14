অ্যান্টি-ট্রাম্প পডকাস্ট মাইডাস্টাচ ভিউগুলির জন্য জো রোগানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে: এনপিআর

বেন মাইসেলাস লস অ্যাঞ্জেলেসের ভার্ডুগো পর্বতমালার পাদদেশে নিজের বাড়ির সামনে প্যাকিং করছেন, এক হাতে ফোনে কথা বলছিলেন, অন্যদিকে একটি স্টারবাক্স কফি কাপ।
সে তার কলটি গুটিয়ে দেয়। তাঁর 588 অপঠিত পাঠ্য বার্তা রয়েছে। তবে তিনি অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেন: তাঁর উন্মত্ত ইউটিউব শিডিউল।
“আমরা ইতিমধ্যে সকাল 4 টা, 5:30, 7, 7, এবং 8:30 এ একটি ভিডিও আপ আসবে,” মাইসেলাস বলেছিলেন।
তিনি যখন তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনটি মাল্টিজ টেরিয়ার চারপাশে স্কটল। মেইসেলাস কাচের দরজার পিছনে তার অফিসে হাঁটেন। একটি এলিভেটেড ল্যাপটপ একটি ডেস্কে বসে, একটি ক্যামেরা একটি ট্রিপডে সংযুক্ত করা হয় এবং উভয় পাশে উজ্জ্বল আলো দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেই তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপ এবং কথার প্রতি তার বিচ্ছিন্নতা করেন। এটি সমস্তই কাফের বাইরে, একটি দক্ষতা তিনি একজন বিচার আইনজীবী হিসাবে তার আগের ক্যারিয়ারের সময় সম্মানিত করেছিলেন।
“আমি যে সেরা উদ্বোধনী বিবৃতি দিয়েছি তা স্ক্রিপ্ট করা হয়নি। সেরা সমাপ্তি যুক্তিগুলি স্ক্রিপ্ট করা হয়নি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি দিনের খবরে একটি 14 মিনিটের ভিডিও রিফিং ছুঁড়ে ফেলেন, বেশিরভাগ ট্রাম্প-বাশিং মন্তব্য। তিনি এটি সম্পাদনা করতে এটি তার দলে প্রেরণ করেন। তারপরে তিনি মাইডাস্টাচ কর্মীদের সাথে একটি গ্রুপ চ্যাটে একটি শিরোনাম ওয়ার্কশপে তার ফোনটি ধরেন। ওয়ালস ক্লোজ ইন হিসাবে বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিপর্যয় রয়েছে “, তিনি অল-ক্যাপস স্টাইলটি মেনে চলেন যা মাইডাস্টাচের ভিডিওগুলির স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের সাথে চালাচ্ছেন এমন প্রগ্রেসিভ প্রগ্রেসিভ মিডিয়া অপারেশন।
মেইসেলাসের কাছে এটি হারিয়ে যায়নি যে ট্রাম্প, তাঁর মূল লক্ষ্য, একই অল-ক্যাপস পাঠ্য স্টাইলটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিখ্যাত করেছেন।
“আজকাল আপনাকে আগুনের সাথে আগুনের সাথে লড়াই করতে হবে,” হেসে মাইস্লাস বলেছিলেন।
‘আমি মনে করি আমাদের জো রোগানের বিপরীত দরকার’
রক্ষণশীলদের দ্বারা প্রভাবিত এবং “দ্য ম্যানোস্ফিয়ার” নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে এমন একটি অনলাইন স্ট্রিমিং ওয়ার্ল্ডে মাইডাস্টাচ দাঁড়িয়ে আছেন, পুরুষ শ্রোতাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং জো রোগানের নেতৃত্বে অনলাইন বিষয়বস্তু নির্মাতাদের একটি সংকলন।
এটি ইউটিউবের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা কয়েকটি বাম-ঝুঁকির ভিডিও পডকাস্টগুলির মধ্যে একটি এবং এটি এমনকি সময়ে সময়ে রোগানের লোভনীয় নং 1 অবস্থানকে হ্রাস করে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মের পডকাস্ট চার্ট। এটি কিছু লোককে ভাবতে উত্সাহিত করেছে যে মেইসেলাস বামদের রোগান হয়ে উঠবে কিনা, এমন একটি প্রশ্ন যা তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তবে যেভাবেই উত্তর দিয়েছেন।
“লোকেরা আমাকে চেয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মনে করি আমাদের জো রোগানের বিপরীত দরকার।”
মাইডাস্টাচের উত্সর্গীকৃত ভক্তরা, যারা নিজেকে “দ্য মাইডাস মাইটি” বলে অভিহিত করেছেন, তিনি উপলক্ষে মেইসেলাসকে পডকাস্ট চার্টে শীর্ষস্থানীয় স্থানটির জন্য রোগানকে সাহায্য করতে সহায়তা করেন, ইউটিউব ফারশাইন মাইডাস্টাচের 5 মিলিয়ন রোগানের 20 মিলিয়ন গ্রাহক। এবং ইউটিউব হ’ল যুদ্ধক্ষেত্র, যেহেতু এটি হয়ে গেছে সর্বাধিক জনপ্রিয় পডকাস্ট প্ল্যাটফর্ম।
মাইসেলাস, তার পক্ষে, রোগানের তুলনাগুলি পুনরায় উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করেছেন যে তিনি রোগানের চেয়ে কম বিভাজক, তবুও মাইডাস্টাচ পদ্ধতির লক্ষ্য রাজনৈতিক পার্থক্যকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নয়। এটি অবিস্মরণীয়ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট, মূলধারার ডেমোক্র্যাটদের সাথে একত্রিত একটি কেন্দ্র-বাম বিশ্বদর্শনকে চাপ দেওয়া, এমপিড-আপ এমএসএনবিসির মতো। মেইসেলাস বলেছেন যে তিনি কোনও ডিএনএ কেবল নিউজের সাথে ভাগ করে নেন না, তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি রাজনৈতিক বিরোধীদের নিয়ে বিতর্ক করেন না। এটি ডিজাইন দ্বারা। লোকেরা তারের সংবাদ রাজনৈতিক গোলটেবিলগুলিতে অসুস্থ, তিনি বলেছেন।
“তারা এখনও মনে করে যে লোকেরা বিভক্ত স্ক্রিনটি দেখতে চায় The এখানে বামগুলি এখানে। মাইসেলাস ড।
লক্ষ লক্ষ লোক এখনও প্রতিদিন কেবল সংবাদ খায়, তবুও মাইডাস্টাচ একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী।
ইউটিউব মেইসেলাসের চিত্রগুলি এনপিআরের সাথে ভাগ করে নিয়েছে যে মাইডাস্টাচ ইউটিউব চ্যানেল প্রতি মাসে প্রায় 300 মিলিয়ন ভিউ আঁকায়, প্রায় একই ফক্স নিউজ হিসাবে এবং এমএসএনবিসি ইউটিউবে মাসিক গ্রহণ করুন।
মাইসেলাস এবং তার ভাই ব্রেট (একজন প্রাক্তন ভিডিও সম্পাদক এলেন ডিজেনেরেস শো) এবং জর্ডি (যিনি এর আগে বিপণনে কাজ করেছিলেন), প্রায় 30 জন অবদানকারী সহ – ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী সহ সমালোচক মাইকেল কোহেনকে পরিণত করেছিলেন – ইউটিউবে প্রতি 90 মিনিটে ভিডিওগুলি পাম্প করে এবং ইনস্টাগ্রাম, টিকটোক এবং সাবস্ট্যাক সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের সামগ্রী সহ।
পোড সেভ আমেরিকা সহ অন্যান্য জনপ্রিয় প্রগতিশীল মিডিয়া সংস্থাগুলি, আরও নিখুঁত ইউনিয়ন এবং তরুণ তুর্কিরাও দ্বিতীয় ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদকে পুঁজি করছে, তবে এটি মিজেলাস ব্রাদার্সের স্নেহময় ব্যক্তিত্ব, সামগ্রীর নিখুঁত পরিমাণ, অ্যালগরিদমগুলি কাজ করার জন্য তাদের নকশাক, বা কিছু অনির্ধারিত সংমিশ্রণ, মাইডাস্টাচ হ’ল প্যাকের পেসেটার।
মাইসেলাস বলেছেন যে ট্রাম্পের বক্তৃতাগুলির প্রায়শই ঝাঁকুনির সাথে তিনি যেভাবে জুম করেন সেভাবে দর্শকরা উপভোগ করেন – ট্রাম্প তার “তাঁত” হিসাবে বর্ণনা করেছেন – যা মেইসেলাস বলেছেন যে বেশিরভাগ মূলধারার মিডিয়া উপেক্ষা করে।
“তারা বলত, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প জিনিসগুলিকে সাশ্রয়ী করে তোলার বিষয়ে কথা বলছেন।’ এবং আমি এই বক্তৃতাগুলি দেখেছি এবং এর মতো হতে চাই, ‘আক্ষরিক অর্থে আপনি এই বক্তৃতাগুলি দেখেছেন যা আমি সবেমাত্র দেখেছি?’ তিনি যা বলেছিলেন তা সম্ভবত তিনি তাঁর জন্য তাঁর কাজটি সম্পাদনা করেছিলেন। “এটাই আমি দেখেছি সবচেয়ে ক্রেজিস্ট বক্তৃতা” “
রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন থেকে স্ট্রিমিং পাওয়ার হাউস পর্যন্ত
মূলত লং আইল্যান্ড থেকে আসা, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, মেইসেলাস, 40, তাঁর আইনী কেরিয়ারে উচ্চ-প্রোফাইলের ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছিল যা তাকে স্পটলাইটে ফেলে দেয়। তিনি প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক এবং জাতিগত অবিচার কর্মী কলিন কেপার্নিকের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তিনি অসুস্থ পরিকল্পিত ফায়ার ফেস্টিভালের উপস্থিতদের জন্য একটি শ্রেণি-অ্যাকশন মামলা দায়ের করেছিলেন।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন, মহামারীটির মাঝে ভাইরা একটি রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করে এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনগুলি ট্রাম্পকে বিদ্রূপ করে যে প্রকাশ করেছিল যে অনলাইন ভাইরাল হয়েছে। অবশেষে, তারা রাজনৈতিক অভিযানকে দ্রুত প্রতিক্রিয়াবিরোধী সংবাদ সংস্থায় পরিণত করেছিল, যা এখন রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় মেয়াদে সুপারচার্জ করা হচ্ছে।
মাইডাস্টাচ এক বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিজ্ঞাপনের রাজস্বের সাথে ঝাঁকুনি দিচ্ছে – মেইসেলাস ঠিক কতটা তা বলতেন না – হতাশ প্রগতিশীলদের দর্শকদের সাথে আলতো চাপ দিয়ে যাদের মধ্যে কেউ কেউ traditional তিহ্যবাহী মিডিয়া দ্বারা পরিত্যক্ত বোধ করেন।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ জার্নালিজমের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন সম্পাদক এবং প্রাক্তন সম্পাদক বলেছেন, “শ্রোতারা এই দিকে এগিয়ে চলেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে, আউটলেটগুলি সহ ওয়াশিংটন পোস্ট এবং এমএসএনবিসি রাষ্ট্রপতি এবং তার নীতিমালার মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিশ্লেষকরা “ট্রাম্প বাম্প” বলে অভিহিত করেছেন। এবার প্রায়, অনলাইন স্ট্রিমাররা সবচেয়ে বড় বিজয়ী হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছে, গ্রুস্কিন বলেছিলেন।
“প্রতিদিন এখানে ক্ষোভের একাধিক উত্স রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং ক্ষোভের সাবস্ক্রিপশন, আনুগত্যের, মানুষের সময়ের খুব শক্তিশালী চালক।”
সর্বোপরি, যেহেতু অনলাইন স্ট্রিমাররা সাংবাদিকতা শিল্পের ন্যায্যতা এবং নিরপেক্ষতার মানগুলির সাথে আবদ্ধ নয়, তারা বেশিরভাগ মূলধারার আউটলেটগুলির চেয়ে এডিজিয়ারের সংবাদ এবং আরও ক্রুদ্ধ উপায়ে ব্যাখ্যা করতে এবং মন্তব্য করতে পারে বলে জানিয়েছেন, ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্কুল অফ জার্নালিজম বিভাগের সাংবাদিকতার অধ্যাপক এডওয়ার্ড ওয়াসারম্যান।
“আমি মনে করি না যে মিডিয়া এটি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা ট্রাম্পের উপর এই ধরণের আক্রমণ করার জন্য গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পারে, তবে এই পডকাস্টের লোকেরা যেভাবে পারে সেভাবে তারা সত্যই এটিকে ভয়েস দিতে পারে না।”
মাইসেলাস কিছুটা উঁচু ভাষায় নিউজ ইকোসিস্টেমে তাঁর ভূমিকা দেখেন – কেবল একটি রাজনৈতিক শক জকের একটি আপডেট সংস্করণ হিসাবে নয়, ওয়াশিংটনের ঘটনার বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করে একটি স্বাধীন কণ্ঠ হিসাবে।
তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের পদ ছাড়ার অনেক পরে শ্রোতারা এখনও তার মিডিয়া পোশাকে ঘুরবেন, এমনকি যদি রাষ্ট্রপতি এখন তার ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় চালক হন।
“আমি মনে করি না যে আপডেট হওয়া এবং সংবাদ গ্রহণের এবং জ্ঞানবান হওয়ার ধারণাটি সর্বদা চলে যেতে চলেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সর্বদা গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের অধিকারের প্রতি হুমকি হতে পারে,” মাইসেলাস প্রাক্তন নাগরিক অধিকার আইনজীবীর মতো শোনাচ্ছেন, তিনি বলেছেন। “আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করার প্রতিদিনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তবে তারপরে প্রজন্মের বিল্ডিং রয়েছে। আমরা এই নেটওয়ার্কটি বিল্ডিং রাখার চেষ্টা করছি।”