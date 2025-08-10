অ্যান্টোনিও ব্যান্ডেরাস অবসর গ্রহণের বাইরে 65 বছর বয়সে

নিবন্ধ সামগ্রী
পর্যালোচনা এবং সুপারিশগুলি নিরপেক্ষ এবং পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয়। পোস্টমিডিয়া এই পৃষ্ঠায় লিঙ্কগুলির মাধ্যমে করা ক্রয়গুলি থেকে একটি অনুমোদিত কমিশন অর্জন করতে পারে।
মাদ্রিদ (এএফপি) – স্প্যানিশ চলচ্চিত্র তারকা আন্তোনিও ব্যান্ডেরাস তার জন্মদিনের জন্য রবিবার প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি এখন 65৫ এ পৌঁছেছেন বলে ধীর করার কোনও পরিকল্পনা নেই।
নিবন্ধ সামগ্রী
স্প্যানিশ ডেইলি এল পাসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে “দ্য মাস্ক অফ জোরো”, “ডেস্পেরাদো” এবং “ফিলাডেলফিয়া” এর মতো চলচ্চিত্রের ভূমিকায় পরিচিত বান্দেরাস বলেছিলেন, “যখন আমি 20 বছর বয়সী তখন আমি ভেবেছিলাম যে 65 বছর বয়সী শিশুরা একটি বেতের সাথে হাঁটছিল।”
নিবন্ধ সামগ্রী
“তারপরে, 65 বছর বয়সে আপনি অবসর নিয়েছিলেন। আর নয় – এখন এটি পরে।”
“সম্ভবত আমি এমন কাজ করছি যা আমার করা উচিত নয়,” 2017 সালে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া ব্যান্ডেরাস যোগ করেছেন।
অভিনেতা বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রতি সংগীত তত্ত্বের ক্লাস শুরু করেছেন এবং নিজেকে একটি পিয়ানো কিনেছেন।
“আমি মনে করি আমি সেই লোকদের মধ্যে একজন হব যারা থামলে মারা যায়। এবং আমি যা পছন্দ করি তাতে আমি কাজ করি; এটি আমার জীবনের ভাগ্য ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
১৯৮০ এর দশকে অভিনয় শুরু করা বান্দেরাস বলেছিলেন যে তিনি দক্ষিণ স্পেনের নিজের শহর মালাগায় 2019 সালে খোলা থিয়েটারটি চালাতে ব্যস্ত রয়েছেন।
তিনি গ্রীষ্মের কিছু অংশ বোস্টনের কিংবদন্তি শেফ অ্যান্টনি বোর্দেইনের একটি বায়োপিকের চিত্রগ্রহণে কাটিয়েছিলেন, “টনি” শিরোনামে, এবং তারপরে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জগুলিতে “উপরে এবং নীচে” একটি থ্রিলারে কাজ করার জন্য ভ্রমণ করেছিলেন।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন