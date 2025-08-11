You are Here
অ্যান্ডারসন .প্যাক সুপার বাউলের উপস্থিতির জন্য ডাঃ ড্রেকে ভিক্ষা করলেন

অ্যান্ডারসন .প্যাক স্বীকার করেছেন যে তিনি ডাঃ ড্র্রে 2022 সুপার বাউলের হাফটাইম শোতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

সেই বছরের ইভেন্টে ডিআরই, স্নুপ ডগ, এমিনেম, কেন্ড্রিক লামার, মেরি জে ব্লিজ এবং প্যাকের সাথে ৫০ শতাংশের পারফরম্যান্স দেখেছিল যে ড্রামার হিসাবে অতিথির উপস্থিতি রয়েছে।

সাথে চ্যাট জন্য বসে চ্যাম্পস পান করুনসিল্ক সোনিক তারকা প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে তিনি মঞ্চে তার স্লটটি সুরক্ষিত করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: “তারা ইতিমধ্যে সুপার বাউলের জন্য একটি ফ্লায়ার ফেলেছিল। আমি সেই বিষ্ঠা ছিল না।

“আমি ড্রকে সরাসরি আঘাত করেছি।

প্যাক তখন এমিনেমের “নিজেকে হারান” এর অভিনয় চলাকালীন ড্রামিংয়ের সময় তিনি কী ভাবছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: “তারা যেভাবে এটি অর্কেস্টেট করেছিল, এটি কোনও বাধা ছাড়াই চলে গিয়েছিল That এটি নিশ্চিতভাবেই একটি বড় মুহূর্ত ছিল I আমি এমন ছিলাম, ‘আমার কি হাসি উচিত?’ আমি এটি সাহায্য করতে পারি না এবং আমি পছন্দ করি, ‘আমি সোজা মুখোমুখি হতে চলেছি।’ এবং তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি পুরো সময় চেষ্টা করেছি।

কেনড্রিক লামার তার রেকর্ড ব্রেকিং পারফরম্যান্সের জন্য তিন বছর পরে সুপার বাউলের মঞ্চে ফিরে আসবেন যা এসজেডএর অতিথির উপস্থিতিও দেখেছিল।

শোতে একটি ক্যামিও তৈরি করা স্যামুয়েল এল জ্যাকসন প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কেন্দ্রিকের অভিনয় “বিপ্লবী”।

তিনি পালোমা বিশ্বাসের পাগল খারাপ খারাপ পডকাস্টে বলেছিলেন: “তারা কী করছে তা আমি জানতাম না। এটি কিন্ডা ট্রিপ্পি ছিল কারণ এটি পোশাকের মহড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি যখন তাকালাম এবং আমি সেই মঞ্চের দিকে তাকালাম এবং আমি যাই, ‘ওহে ছিঃ, এটি একটি পতাকা। আহা, আমরা বিপ্লবী হয়ে আছি।’ কারণ আমি শুনছি না বা মনোযোগ দিচ্ছিলাম না। “

জ্যাকসন পুরো পারফরম্যান্স জুড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, চাচা স্যামের একটি সংস্করণ বাজিয়েছিলেন, মূলত কেন্ড্রিকের শোটি বর্ণনা করেছিলেন।

সেরেনা উইলিয়ামস এবং সরিষাও এই পারফরম্যান্সের সময় সংক্ষিপ্ত ক্যামোও তৈরি করেছিলেন যা ড্রাকের সাথে কেন্ড্রিকের গরুর মাংসের উল্লেখের জন্য বিতর্কিত হলে, “আমাদের মতো নয়” এর উপস্থাপনা দিয়ে শীর্ষে থাকলে বিতর্কিত হলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল।

“আমাদের মতো নয়” এর প্রকৃত পারফরম্যান্সের সময়, কেন্দ্রিক “সার্টিফাইড পেডোফিল” লাইনটি স্ব-সেন্সরড করে তবে তিনি কেটে যাওয়ার সাথে সাথে ক্যামেরায় ছিটকে গেলেন: “ড্রেক বলুন, আমি আপনাকে শুনেছি ‘ইমের ইয়ং / আপনি ভাল কখনও সেল ব্লক ওয়ান / এ (দুশ্চরিত্রা) এ যাবেন না যা তার সাথে কথা বলে এবং তারা প্রেমে থাকে / কেবল নিশ্চিত করে নিন যে আপনি নিজের লিল’ বোনকে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।”

