অ্যান্ডি রেড চিফস ডিফেন্ডারকে নিরুৎসাহিত করার আঘাতের আপডেট দেয়

আবারও ক্যানসাস সিটি চিফদের পরে ইনজুরি বাগ এসেছে।
এবার, এটি তাদের সুরক্ষাগুলির একটি ব্যয় করেছে।
জেপিএ ফুটবলের খবরে বলা হয়েছে, প্রধান কোচ অ্যান্ডি রেড সবেমাত্র নিশ্চিত করেছেন যে ডিওন বুশ তার বাম অ্যাকিলিস টেন্ডার ছিঁড়ে ফেলার পরে পুরো মরসুমটি মিস করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: #চিফস এস দেওন বুশ তার অ্যাকিলিস ছিঁড়েছিলেন এবং অ্যান্ডি রেডের মতে পুরো 2025 মরসুমটি মিস করবেন। pic.twitter.com/9lp05utnqd
– জেপিএ ফুটবল (@জ্যাস্রিফুটবল) আগস্ট 10, 2025
বুশ শনিবার রাতের প্রিসন ওপেনার বনাম অ্যারিজোনা কার্ডিনালগুলিতে চোটটি সহ্য করেছিলেন।
যখন তার পা আটকে যায় তখন তিনি দিকনির্দেশগুলি পরিবর্তন করতে এবং ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি যোগাযোগ না করে আঘাতের সাথে পড়ে যান।
প্যাট্রিক মাহোমস এবং কোচ রিড তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মাঠে ছুটে এসেছিলেন এবং পরে তাকে মাঠ থেকে বের করে দিতে হয়েছিল এবং এমন একটি আবেগময় মুহূর্ত এবং বড় ধাক্কা মোকাবেলায় তার মাথার উপরে একটি তোয়ালে রাখতে হয়েছিল।
বুশ এখন নয় বছর ধরে লীগে রয়েছেন।
তিনি চিফদের ৫৩ সদস্যের রোস্টার তৈরি করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন, এবং কোচ রেড দাবি করেছিলেন যে তিনি শিবিরে অসামান্য কাজ করছেন।
তিনি যখন ২০২২ সাল থেকে চিফদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের বেশ কয়েকটি সুপার বাউল জিততে সহায়তা করেছেন, তবে এবার রোস্টার তৈরির জন্য তাকে একটি লক হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি, এবং এই আঘাতটি তার ভাগ্য সিল করে দিতে পারে।
সুপার বাউলে হৃদয় বিদারক ব্লোআউট ক্ষতি সহ্য করার পরে প্রধানরা ট্র্যাকটিতে ফিরে যেতে চাইছেন।
যেমন, সন্দেহের জন্য ত্রুটি বা উইগল রুমের জন্য কোনও মার্জিন থাকবে না।
এবং স্টিভ স্প্যাগনুওলো গেমের সবচেয়ে স্ট্যাকড ডিফেন্সগুলির মধ্যে একটি থাকার সাথে, তারা এগিয়ে যেতে এবং একটি ‘নেক্সট ম্যান আপ’ পদ্ধতির গ্রহণ করতে দ্রুত হবে।
