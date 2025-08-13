‘অ্যান্ডি’ ল্যাপেজ বেল্ট্রেন মোরেনার দ্বিতীয় নম্বর হিসাবে নতুন সংস্থা তৈরি করেছেন

আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ বেল্ট্রেন তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি তার ব্যবসায়িক কেরিয়ারের সাথে অব্যাহত রেখেছেন: মোরেনার সংগঠনের সেক্রেটারি হওয়ার পাঁচ মাস পরে, তিনি গুয়াদালাজারায় অবস্থিত রেস্তোঁরা ও বারগুলি প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে রয়্যাল, এসএর সাতটি প্রতিষ্ঠাতা বিনিয়োগকারীদের একটি গ্রুপের অংশ হয়েছিলেন।
এটি তৃতীয় বেসরকারী সংস্থা যেখানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডরের পুত্র অংশ নিয়েছেন এবং এই সংস্থাটি এখন পর্যন্ত প্রেসের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়নি।
রয়্যাল জন্মগ্রহণ করেছেন ফেব্রুয়ারী 17, 2025, ল্যাপেজ বেল্ট্রেন যখন পুনরায় নিশ্চিত বা নিবন্ধনের জন্য সারা দেশে একটি তীব্র প্রচারণা মোতায়েন করেছিলেন, তবে কমপক্ষে ৩ %% লোক যারা ক্লডিয়া শেইনবাউমকে সর্বশেষ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। অ্যান্ডি ল্যাপেজ বেল্ট্রেন 22 সেপ্টেম্বর, 2024 সাল থেকে মোরেনিস্তা জাতীয় নেতৃত্বে যোগ দিয়েছিলেন।
গিন্ডা পার্টির গম্বুজটিতে পৌঁছানোর আগে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্র ইতিমধ্যে তার ব্যবসায়িক পোর্টফোলিওতে অন্য দুটি সংস্থায় অংশ নিয়েছিলেন: রোকো এস্টেট, 2023 সালে তার মায়ের নাম বহনকারী চকোলেট তৈরি করতে তৈরি করা হয়েছিল এবং যেখানে তিনি তার ভাই গঞ্জালোর সাথে সদস্য, এবং কসমিক ওয়াইনস, 2021 সালে ওয়াইন ওয়াইন ওয়াইনস ওপেনবানের জন্য প্রতিষ্ঠিত।
তার সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য, ল্যাপেজ বেল্ট্রন এবং মহাজাগতিক ওয়াইনগুলিতে তাঁর অংশীদারদের আর্কোস ভাল্লার্তা এবং আমেরিকান উপনিবেশের সীমাতে অবস্থিত গুয়াদালাজারার একটি বিখ্যাত লেখক রেস্তোঁরা, ট্যাপাটো নেবারহুড ম্যাগাজাইন দ্বারা বিশ্বের অন্যতম কুল প্লেস হিসাবে যোগ্য হয়ে উঠেছে।
এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাত্কার নেওয়া, প্যালরিয়ালের শেফ এবং অংশীদার ফ্যাবিয়ান দেলগাদো বলেছেন, ওয়াইন অ্যালোনসো মালদোনাদোর বিশেষজ্ঞের সুপারিশের জন্য তারা রয়্যালের অংশীদার হিসাবে ল্যাপেজ বেল্ট্রনকে সংহত করেছেন, যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পুত্রকে জানেন না।
"ঠিক আছে, আমরা তাকে চিনি না। আমি তাকে চিনি না। তিনি কখনও চাঙ্গারো খনিতে যাননি। তিনি কোনও ভূমিকা পালন করেন না, সত্য," ডেলগাদো নতুন ওয়াইন কোম্পানিতে আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেছিলেন।
দেলগাদো ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মালদোনাদো তাকে এবং প্যালরিয়াল, ফ্যাব্রিজিও সেকিয়া, আইজাক প্যাডিলা এবং জর্জি আলবার্তো সোটোমায়োরের অন্য তিন মালিককে গুয়াদালাজারায় প্রাকৃতিক ওয়াইন বিক্রি করে এবং অতীতে তার ইতিমধ্যে অংশীদারদের যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল।
শেফ স্বীকার করেছেন যে তিনি ল্যাপেজ বেল্ট্রেন তার সঙ্গী হবেন যে "স্বাক্ষর করার আগে" "স্বাক্ষর করার আগে" তিনি শিখেছিলেন। "তারা আমাকে বলেছিল যে তিনি কিছুই পরিচালনা করবেন না, কেবল এটিই আমাদের অংশীদার।"
রয়্যাল অফ কনটেনটেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে, অংশীদাররা 50 হাজার পেসো রাজধানী সহ এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল: প্যাল্রিয়ালের চার মালিকের প্রত্যেকেই 6,250 পেসো অবদান রেখেছিল, যখন মালদোনাডো এবং কেসিংগার প্রতি 10,000 অবদান রেখেছিলেন, এবং ল্যাপেজ বেল্ট্রেন ছিলেন 5 হাজার সহ সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার।
রয়্যাল লোকালটি প্যালরিয়ালের ঠিক পাশেই লোপ ডি ভেগা স্ট্রিটের 121 নম্বরে অবস্থিত এবং ইতিমধ্যে গুয়াদালাজারার অন্যতম সেরা ওয়াইন বার হিসাবে স্থানীয় গাইডগুলিতে ক্যাটালোজ করা হয়েছে। "প্যালরিয়ালের নতুন প্রতিবেশী একটি খুব ভাল নির্বাচিত ওয়াইন জাহাজ, যদিও আপনি সেখানে একটি বিকেলও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয় করতে পারেন এবং সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয় করতে পারেন," তপাতাস পর্যালোচনাগুলি ইঙ্গিত দেয়।
গত রবিবার, 3 আগস্ট বিকেলে রিয়েলকোর একটি বিলাসবহুল অতিথি ছিল: শেফ তপাতো প্যাকো রুয়ানো, যিনি তার রেস্তোঁরা, মেয়রকে বিশ্বের সেরা তালিকায় স্থান দিতে সক্ষম হয়েছেন।
রয়্যাল এমন একটি দোকান বা বিক্রয় যেখানে প্রাকৃতিক ওয়াইনগুলি গ্রাস করা যায় যা অন্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এই ওয়াইনগুলি আঙ্গুর থেকে কিছু যুক্ত বা অপসারণ না করে ন্যূনতম হস্তক্ষেপের সাথে তৈরি পণ্য। তারা যে ব্র্যান্ডগুলি পরিচালনা করেছে তার মধ্যে একটি হ'ল জার্মান বার্গক্লোস্টার এক্স, যা ইন্টারনেট পৃষ্ঠাগুলিতে প্রায় 2,600 পেসো খরচ হয়। তাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত ছবি অনুসারে অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলি হ'ল লেস প্যারাডিটস, নারিয়া এমএসকেটি, লে পেটাইট বুইসন এবং গুট ওগাগৌ থিওডোরা।
এই প্রতিবেদনের জন্য, রিসকো প্রাঙ্গণটি তার কাভা'র কিছু ছবি তোলার জন্য পরিদর্শন করা হয়েছিল, যেখানে ফার্ম ফার্মেন্টস রেয়ার এর মাধ্যমে আমদানি করা বোতল রয়েছে, এটি একটি সংস্থা যা অ্যালোনসো মালদোনাডোর মালিকানাধীন।
রিয়েলস্কোতে ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের অংশীদাররা একই সময়ে নোহাগসুনা, ইয়াহিকিমোস, জামাইকা ক্যাফে এবং রেকর্ডস, ও.কিয়োসকিউ এবং বিরল গাঁজনগুলির মতো অন্যান্য সংস্থাগুলিতে অংশ নেয়, যার মাধ্যমে তারা মেক্সিকো সিটি এবং গুয়াদালাজারায় একটি ডজন ব্যবসা খুলেছে।
রয়্যালের নামটি হ'ল এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেস্তোঁরাগুলির নামগুলির ফিউশন: প্যালরিয়াল এবং বৃশ্চিক। দ্বিতীয়টি মেক্সিকো সিটির জুয়ারেজ পাড়ায় ভার্সাই স্ট্রিট 96 এ অবস্থিত। রিয়েল ফার্মটি এমন একটি সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছে যা ওয়াইন আমদানি ও বিক্রয় ছাড়াও বনভোজন পরিবেশন করতে পারে।
সংস্থাটি প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিশ্চিত করে: টেবিল, খাবার, চেয়ার, টেবিলক্লথস, শেফ, ওয়েটার এবং রাস্তার রান্নাঘর।
অপারেশন শুরু করার সাত মাস পরে, সরকারী স্বচ্ছতার পোর্টালগুলিতে কমপক্ষে 2025 সালের প্রথম দিন পর্যন্ত সত্যিকারের দরপত্র বা পুরষ্কারের কোনও সরাসরি নেই।
মোরেনা, উভয়ই তার নীতিমালা ঘোষণায় এবং তার বিধিগুলিতে, "রিপাবলিকান কৌতূহল" ধারণাটিকে তার নেতাদের, বিধায়ক এবং সরকারী কর্মচারীদের যে আচরণের অন্যতম অক্ষ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে তার অন্যতম অক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ বেল্ট্রনকে একটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা গেছে।
গত মাসে, ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের ছবিগুলি জাপানি ফাইভ -স্টার হোটেল ওকুরায় সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে সম্প্রচারিত হয়েছিল, পাশাপাশি টোকিওর অন্যতম একচেটিয়া পাড়া আওমায় অবস্থিত একটি প্রদা স্টোর থেকে একদল বন্ধুকে তাঁর ডেটিংয়ের চিত্র।
এই গ্রীষ্মে, মোরেনার সাথে যুক্ত অন্যান্য রাজনীতিবিদ এবং বিধায়করা পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গন্তব্যগুলিতে ছুটি কাটাতে বন্দী হয়েছিলেন।
জাপান ভ্রমণের কেলেঙ্কারির পরে, ল্যাপেজ বেল্ট্রেন তাঁর সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন যাতে তাঁর ছুটিতে তাকে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগ করা হয়েছিল। মোরেনা যোগাযোগ অফিসের মাধ্যমে ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না।
মোরেনিস্টা জাতীয় নেতা লুইসা মারিয়া মেয়র ন্যায়সঙ্গত যে ল্যাপেজ বেল্ট্রেন জাপানে নিজস্ব সংস্থান নিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, তবে আরও বলেছিলেন যে দলের সদস্যদের অবশ্যই "ন্যায্য পরিমাপ" মেনে চলতে হবে। মেয়র মন্তব্য করার জন্য উপলব্ধ ছিল না।
মোরেনার সংস্থার সেক্রেটারি হিসাবে, জাতীয় স্বচ্ছতা প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক আপ -তারিখের তথ্য অনুসারে ল্যাপেজ বেল্ট্রান প্রতি মাসে প্রায় 87 হাজার পেসো জিতেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের বেসরকারী সংস্থাগুলি ফিনকা রোকো, মহাজাগতিক এবং আসল ওয়াইনগুলির জন্য যে আয় পেতে পারে তা পাবলিক ডোমেনে নেই।
রিয়েলস্কোর ল্যাপেজ বেল্ট্রেনের শেফ এবং অংশীদার ফ্যাবিয়ান দেলগাদো টেলিফোনের সাক্ষাত্কারে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছেলের সাথে জড়িত হওয়া রাজনৈতিক বোঝা হতে পারে।
আপনি কি মনে করেন না যে এটি শব্দ উত্পন্ন করে?
"আহ্ ... ক্যারি। তারা আমাকে প্রথমবারের মতো ফোন করেছে।
তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি রাজনৈতিকভাবে খুব জটিল?
"অবশ্যই"।
কিন্তু আপনি পরে এটি সম্পর্কে ভাবেন নি?
"এটি ছিল, আমি তাকে অ্যালোনসোর জন্য ছোট করে দিয়েছি, যা আমাদের কুয়েট। তবে এখন আপনি এটি উল্লেখ করেছেন, এটি হতে পারে।"
আপনি কি কোনও আগ্রহের দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারেন?
"আচ্ছা, আমি আশা করি আমি তা করব না।"
ডেটা
* সেপ্টেম্বর 22, 2024, যে তারিখে ল্যাপেজ বেল্ট্রেন মোরেনার নেতৃত্বে যোগ দিয়েছিলেন।
* ফেব্রুয়ারী 17, 2025, তারিখে যেখানে রিয়েলস্কো সংস্থাটি জালিস্কোর গুয়াদালাজারায় তৈরি হয়েছিল।