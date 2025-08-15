‘অ্যান্ডোর’ এর সেরা পর্বগুলির একটিতে স্ক্রিপ্টটি পড়ুন এবং মহত্ত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন

এর সাথে কয়েকটি বিরল বিষয়গুলির মধ্যে একটি আন্ডোর যতটা ভাল তা হ’ল আমরা এর থেকে বেশি পাচ্ছি না, কোনও ফর্ম্যাটে-তবে একটি বিশেষত স্টিংস হ’ল আমরা স্ম্যাশ-হিটের পিছনে স্ক্রিপ্টগুলি দেখতে সক্ষম হয়ে এত কাছে এসেছি স্টার ওয়ার্স সিরিজ। আমরা মহত্ত্বের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম, কারণ একজন নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য পরিচালক এটি লিখেছিলেন, ২০২৩ সালে যখন টনি গিলরোয় এবং লুকাসফিল্ম ঘোষণা করেছিলেন যে মরসুমে ওয়ান এর স্ক্রিপ্টগুলি অনলাইনে প্রকাশিত হবে, কেবল তাদের কখনই পৌঁছায় না। গিলরোয় আমাদের এই বছরের শুরুর দিকে একটি অবিশ্বাস্যভাবে বৈধ কারণ দিয়েছিল-জেনারেটর এআই মডেলগুলিতে স্ক্রিপ্টগুলি খাওয়ানো এড়াতে-আমাদের আশা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে আমরা একইভাবে তত্কালীন পরবর্তী মরসুম 2 এর স্ক্রিপ্টগুলি দেখতে চাই।
তবে কমপক্ষে সেই ফ্রন্টে, আশার একটি ক্ষুদ্র ঝলক আছে।
আসন্ন টিভি পুরষ্কার মরসুমে আপনার বিবেচনা প্রচারের প্রচেষ্টার জন্য এর অংশ হিসাবে (যা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আন্ডোর এবং এর 14 এমি মনোনয়ন), ডিজনির অফিসিয়াল এফওয়াইসি ওয়েবসাইট জন্য একটি পোস্ট-ফাইনাল উত্পাদন স্ক্রিপ্ট অন্তর্ভুক্ত করতে আপডেট করা হয়েছে আন্ডোর সিজন 2 পর্ব 9, ড্যান গিলরয়ের দ্বারা “বিদ্রোহে স্বাগতম”। পর্বটি, নিজেই পরের মাসের th 77 তম এম্মিতে একটি নাটক সিরিজ বিভাগের জন্য অসামান্য লেখায় মনোনীত, তৃতীয় আইনটি শীর্ষে রেখেছে আন্ডোর ২ season তু, এবং ঘোরম্যান গণহত্যায় প্যালপাটাইনের ভূমিকার বিষয়ে ইম্পেরিয়াল সিনেটে এক জঘন্য বক্তব্য দেওয়ার পরে ক্যাসিয়ানকে সোম মোথমার কোরসক্যান্ট থেকে পালাতে সহায়তা করে।
যদিও আমরা নিজেই পর্বটি দেখার এবং পুনর্বিবেচনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি, স্ক্রিপ্টটি পড়ার পিছনে সৃজনশীল প্রক্রিয়াটির কিছু আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি দেয় আন্ডোরএবং গিলরয়ের লেখা থেকে কী কী ইমোটিভ বিটস এবং ইন্টেন্টটি এসেছে তা দেখার সুযোগ এবং কাস্টের অভিনয় এবং এটির ব্যাখ্যার মাধ্যমে কী প্রস্ফুটিত হয়েছিল বা স্বাভাবিকভাবে টুইট করা হয়েছিল। এটিও কেবল একটি অসাধারণ পড়ার অভিজ্ঞতা, এটি একটি প্রবাহকে ক্যাপচার করে যা শেষ পর্যন্ত স্ক্রিনে সিজল হয়ে যায়, একটি প্রবাহ এবং প্যাসিং করে, এমনকি যদি আপনি কোনও শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট পড়তে অভ্যস্ত না হন তবে তীব্র চটজলদি দিয়ে গ্লাইড করে। এটি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, এমনকি দ্বিতীয় মৌসুম থেকে বেছে নেওয়া স্ক্রিপ্টগুলির একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফসলের মধ্যেও এটিই অর্জন করেছে আন্ডোর মনোনয়ন।
তবে এটি যতটা ভাল, এটি এখন লুকাসফিল্ম এবং গিলরয়ের বাকী বাকী মুক্তি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্ডোর স্ক্রিপ্টগুলি আরও হৃদয়বিদারক। এটি একেবারে অবিশ্বাস্য হবে যে এখন শোটি নিখরচায় অনুধাবন করতে বা এমনকি একটি কফি টেবিল বই কিনতে সক্ষম হতে পারে যা একক জায়গায় 24 টি স্ক্রিপ্ট সংগ্রহ করে এবং পুনরায় অভিজ্ঞতার সাথে এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রা করে যা আমরা খুব কমই পাই স্টার ওয়ার্স উপাদান। এখনকার জন্য জেনারেটর এআইকে দোষারোপ করার জন্য আরও একটি বিষয়।
আপনি সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্টটি “বিদ্রোহে স্বাগতম” পড়তে পারেন এখানে।
