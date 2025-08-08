অ্যান্ড্রয়েড ফোন ধীর অনুভূতি? আমি কীভাবে একটি সেটিংকে তাত্ক্ষণিকভাবে গতি দ্বিগুণ করতে পরিবর্তন করেছি

একটি পূর্ণকালীন স্মার্টফোন পর্যালোচক হিসাবে, আমি আমার বছরের বেশিরভাগ সময় অ্যান্ড্রয়েড ফোন পরীক্ষা করে ব্যয় করি।
অভ্যাস অনুসারে, আমি হ্যান্ডসেটগুলি স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি শর্টকাট, টিপস এবং কৌশলগুলি তুলেছি, সেগুলি টুইট করছি যাতে রায় দেওয়ার সময় তারা যথাসম্ভব সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করে।
এছাড়াও: কীভাবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন ক্যাশে সাফ করবেন (এবং কেন এটি গতি বাড়ানোর সহজ উপায়)
একটি টিপ আমি সর্বদা পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং পথচারীদের কাছে জিজ্ঞাসা করি, “আমি কীভাবে আমার ফোনটি আরও দ্রুত করতে পারি?” সোজা তবে সাধারণত লুকানো: অ্যানিমেশন গতি সামঞ্জস্য করা।
এটি করার পদ্ধতিটি দ্রুত, সহজ এবং একেবারে বিনামূল্যে। বোনাস হিসাবে, আপনি অ্যাকশন মুভিতে “কম্পিউটারের পিছনে লোক” এর মতো অনুভব করবেন। এখানে পদক্ষেপগুলি।
https://www.youtube.com/watch?v=r9in5i4zu68
কীভাবে আপনার অ্যানিমেশন গতি পরিবর্তন করবেন
আপনার কি প্রয়োজন: বিকাশকারী বিকল্পগুলি সক্ষম করতে একটি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস এবং আপনার লক স্ক্রিনের পাসওয়ার্ড/পিন/প্যাটার্ন।
অ্যানিমেশন স্পিড সেটিংস অ্যাক্সেস করতে, আপনাকে প্রথমে বিকাশকারী বিকল্পগুলি সক্ষম করতে হবে। বিকাশকারী বিকল্পগুলিতে পারফরম্যান্স এবং ইউআই-নির্দিষ্ট সেটিংসের একটি তালিকা থাকে যা সাধারণত ডিফল্টরূপে লুকানো থাকে কারণ তারা উদ্দেশ্যযুক্ত, ড্রাম রোলবিকাশকারী!
এছাড়াও: একটি স্যামসাং ফোনের মালিক? 10 সেটিংস আমি সর্বদা সেরা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার জন্য প্রথমে পরিবর্তন করি
এটি সক্ষম করতে, আপনার সেটিংস> ফোনে স্ক্রোল করুন> সফ্টওয়্যার সম্পর্কিত তথ্য> এ আলতো চাপুন> এবং তারপরে আপনার বিল্ড নম্বরটি সাতবার আলতো চাপুন। যদি এটি আপনার প্রথমবার হয় তবে আপনার ফোনটি আপনাকে আরও কতবার পাঠ্যটি ট্যাপ করতে হবে তা বলার জন্য একটি টিকার প্রদর্শন করা উচিত।
যদি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয় তবে বিকাশকারী বিকল্পগুলি এখন সক্ষম করা হবে, যা আপনি আপনার ডিফল্ট সেটিংস পৃষ্ঠায় ফিরে গিয়ে এবং তালিকার নীচে নেভিগেট করে অ্যাক্সেস করতে পারেন।
আরও দেখান
এখন আপনি বিকাশকারী বিকল্পগুলিতে প্রবেশের জন্য কোডটি ক্র্যাক করেছেন, আপনি সেটিংস, টগলস এবং স্যুইচগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা সহ উপস্থাপন করবেন। ভয় দেখাবেন না; আমরা কেবল একটি জিনিসের জন্য এখানে আছি এবং এটি “অঙ্কন” বিভাগ। আপনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তালিকাটি নীচে স্ক্রোল করুন।
সেখান থেকে, আপনি তিনটি অ্যানিমেশন স্কেল সেটিংস দেখতে পাবেন:
- উইন্ডো অ্যানিমেশন স্কেল: অ্যাপস এবং উইন্ডো পপ-আপগুলির গতি।
- ট্রানজিশন অ্যানিমেশন স্কেল: হোম স্ক্রিন প্যানেল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে চলার গতি।
- অ্যানিমেটার সময়কাল স্কেল: সাধারণ ইউআই অ্যানিমেশনগুলির গতি, যেমন অ্যাপ্লিকেশনগুলি খোলার এবং বন্ধ করা, ফোনটি আনলক করা ইত্যাদি ইত্যাদি
এছাড়াও: গুগল নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড বিকাশের জন্য একটি লিনাক্স টার্মিনাল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে – এখানে কেন এটি বিশাল
প্রতিটিতে আলতো চাপুন এবং স্কেল রেটিংটি 1x (ডিফল্ট) থেকে নীচে .5x এ পরিবর্তন করুন। সংখ্যাটি যত কম হবে, অ্যানিমেশনটি সম্পাদন করতে তত দ্রুত সময় লাগে।
আপনি যদি আপনার ফোনে কোনও অ্যানিমেশন না চান তবে আপনি “অফ” এ মানটি সেট করতে পারেন।
আরও দেখান
এই মুহুর্তে, আপনার ফোনের চারপাশে সোয়াইপ করুন, আপনার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলি করুন এবং দেখুন যে আপনি গতির কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কিনা। আপনি যদি উপরের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেন তবে আপনার ফোনে স্ন্যাপিয়ার এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল বোধ করা উচিত; এর কোনওটিই প্লাসবো নয়।
জেডডনেটের সাথে প্রতি শুক্রবার টেকের সবচেয়ে বড় গল্পগুলি পান পর্যালোচনা নিউজলেটারে সপ্তাহ।