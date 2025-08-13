অ্যান্ড্রয়েড, হাইব্রিড, বা সাইবার্গ? এলিয়েন: পৃথিবীর সিন্থেটিক মানুষ ব্যাখ্যা করেছেন

“এলিয়েন: আর্থ” লুণ্ঠন অনুসরণ করে।
যদিও এটি একটি বহির্মুখী প্রজাতি থেকে এর নামটি আঁকায়, “এলিয়েন” ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রায়শই জৈবিক জগতের মতো সিন্থেটিক জীবনে যেমন আগ্রহী হয়। এটি পুরো প্রথম ছবিতে ফিরে যায়, যেখানে একটি দেরী টুইস্ট প্রকাশ করে যে নস্ট্রোমো সায়েন্স অফিসার অ্যাশ (আয়ান হলম) কেবল ওয়েল্যান্ড-ইউতানির জন্য কোনও ভাল-কর্পোরেট গুপ্তচর ছিলেন না, তবে অ্যান্ড্রয়েড ছিলেন।
ক্রমাগত চলচ্চিত্রগুলি কর্পোরেট-ডিজাইন করা “সিনথেটিকস” এর এই ধারণাটিতে ফিরে এসেছিল, ল্যান্স হেনরিকসেনের আইকনিক বিশপ চরিত্র থেকে শুরু করে মাইকেল ফ্যাসবেন্ডারের ডেভিডকে “প্রমিথিউস” এবং “এলিয়েন: চুক্তি” তে। পরেরটি প্রায়শই জীবন, মৃত্যু, পৌরাণিক কাহিনী এবং এটি মানব হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে বড় থিম্যাটিক ধারণাগুলির জন্য পরবর্তী রিডলি স্কট ফিল্মগুলিতে মুখপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখন, নতুন এফএক্স সিরিজ, “এলিয়েন: আর্থ,” সিন্থেটিক জীবনের চারপাশে দর্শনের প্রতি আগের চেয়ে আরও দৃ focus ় দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে।
প্রোডিজি কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত একটি গোপন গবেষণা সুবিধার চারপাশে সিরিজ কেন্দ্রগুলি কেন্দ্র করে, যেখানে চূড়ান্তভাবে অসুস্থ বাচ্চাদের তাদের চেতনা সিন্থেটিক প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে আপলোড করা হয়। “হাইব্রিডস” নামে পরিচিত এই চরিত্রগুলি প্রাক-বিদ্যমান সাইবার্গস এবং অ্যান্ড্রয়েডগুলিতে সিন্থেটিক জীবনের তৃতীয় রূপ উপস্থাপন করে। সিরিজের প্রথম পর্বের উদ্বোধনী পাঠ্যটি গ্রুপগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি মৌলিক পদগুলিতে ব্যাখ্যা করে – একটি সাইবার্গ এমন একজন মানুষ যিনি উল্লেখযোগ্য সাইবারনেটিক বৃদ্ধি পেয়েছেন, একটি অ্যান্ড্রয়েড একটি সম্পূর্ণ সিন্থেটিক যা একটি ল্যাবটিতে তৈরি করা হচ্ছে, তবে সংবেদনশীল এবং একটি হাইব্রিড একটি মানব মন একটি অ্যান্ড্রয়েড বডিতে স্থাপন করা হয়।
সাইবার্গস এবং হাইব্রিডগুলি উভয়ই এলিয়েন: পৃথিবীতে নতুন
“এলিয়েন: আর্থ” প্রোডিজিতে হাইব্রিডগুলি অন্বেষণ করে তার প্রথম দুটি পর্বের বেশিরভাগ অংশ ব্যয় করে, তবে সাইবার্গের ধারণাটি ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষে ঠিক ততটাই নতুন। চলচ্চিত্রগুলি মূলত সিনথেটিক্সের সাথে মোকাবিলা করেছে, তবে নতুন সিরিজের শুরুতে একটি সাইবার্গ চরিত্রের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে-ওয়েল্যান্ড-ইউতানি কর্মচারী এবং ম্যাগিনোট সুরক্ষা অফিসার মোর (বাবু সিজে)। উদ্বোধনী দৃশ্যে দেখা যায় যে জাহাজটিতে একটি সিন্থেটিক এবং একটি সাইবার্গ উভয়ই রয়েছে, তবে কৌতূহলীভাবে যথেষ্ট, এটি আগামীকালই পৃথিবীতে বোর্ডে বিভিন্ন এলিয়েন লাইফফর্মগুলির নিরাপদ আগমন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। শোটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টাইমলাইনে “এলিয়েন” এর কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়, তাই আপনি কর্পোরেট ওভারলর্ডদের কাছ থেকে গোপন প্রোটোকল নির্দেশনা গ্রহণকারী সিন্থেটিকটি প্রত্যাশা করতে পারেন, তবে শোটি বিষয়গুলি পরিবর্তন করে।
আমরা এখনও আগামীকাল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি না, তবে স্পষ্টতই তাঁর নিজের মানবতার সাথে কিছু অভ্যন্তরীণ লড়াই রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে, আমরা তাকে তার মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে ডেটা আপলোড করতে দেখি, যা প্রকাশ করে যে তার মন এবং শরীর উভয়ই বাড়ানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটির জন্য লোকেরা কীভাবে নির্বাচিত হয় এবং এর সম্পূর্ণ বিড়ম্বনাগুলি অস্পষ্ট থেকে যায়, তবে মোর নিয়মিত মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা থেকে এটি স্পষ্টতই যে তিনি নিজেকে আর তাদের মধ্যেও বিবেচনা করেন না।
হাইব্রিডস এবং সাইবার্গগুলি উভয়ই জৈবিক মানুষ হিসাবে শুরু হওয়ার সাথে সাথে সত্যিকারের সিনথেটিক্সের চেয়ে বেশি মিল রয়েছে বলে মনে হয়। যাইহোক, প্রোডিজি বিশ্বাস করে যে সম্পূর্ণ সিন্থেটিক দেহের অমরত্বের কারণে হাইব্রিড মাইন্ড-ট্রান্সফার প্রযুক্তিটি সত্যিকারের ভবিষ্যত।
এলিয়েন: পৃথিবী আমাদের কী মানুষ করে তোলে তাতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে
“এলিয়েন: আর্থ” পর্ব 1 এর উদ্বোধনী পাঠ্যটি বলেছে যে, “ভবিষ্যতে, সিন্থেটিক অ্যান্ড্রয়েডস, সাইবার্গস এবং সংকরদের উল্লেখ করে 3 টি গুইস -এর জন্য প্রতিযোগিতাটি আসবে। এটি আরও বলেছে যে “যে কোনও প্রযুক্তি বিরাজ করে তা নির্ধারণ করবে যে কর্পোরেশন কোন মহাবিশ্বকে শাসন করে,” এই অংশটি বেশ উঁচু করে তোলে। উদ্বোধনী পর্বগুলি জুড়ে আমরা তিনটি মানব রূপ এবং নিয়মিত মানুষের মধ্যে বেশ কয়েকটি ইন্টারঅ্যাকশন দেখতে পাই। ম্যাজিনোটে, ক্রু সদস্যরা জাহাজ সিন্থকে অবিশ্বাস করে এবং আগামীকালকে আরও সমান হিসাবে অবিশ্বাস্য, তবে এখনও স্পষ্টতই সাইবার্গ বিরোধী মনোভাব রয়েছে। তিনি এই অনুভূতিগুলি পরে পরিশোধ করেন, এক জোড়া প্ররোচিত সৈন্যকে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করে বলার পরে, “আমি আপনার ভাই নই।”
নেভারল্যান্ড সুবিধার শিশুরা মূলত কিরশ (টিমোথি অলিফ্যান্ট) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়, এমন একটি সিন্থেটিক যিনি তাদের নিজের মতো করে তাদের যত্নশীল বলে মনে করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মানব মাস্টার্সকে তুচ্ছ করে। অ্যান্ড্রয়েডের জন্য কোন পৃথিবী থাকবে, যদিও আপনি যখন কোনও মানব মনকে সমান বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী শরীরে রাখতে পারেন?
এগুলি আকর্ষণীয় প্রশ্নগুলি, যদি না “এলিয়েন” চলচ্চিত্রগুলির অনুগত ভক্তরা যেভাবে প্রত্যাশিত হতে পারে until এখনও অবধি, শোটি যথাযথ সাই-ফাই হরর গল্পের চেয়ে অসিমভ/ক্লার্ক/ব্র্যাডবারি মডেলটিতে শোটি অনেক বেশি ধ্রুপদী সাই-ফাই হয়ে উঠেছে। এটি কিছু দর্শকদের বন্ধ করতে পারে, তবে এটি “এলিয়েন: আর্থ” বৃহত্তর ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং তার নিজস্ব একটি নিম্নলিখিত স্থাপন করতে সহায়তা করতে পারে, তবে এটি অবতরণকে আটকে রাখে।