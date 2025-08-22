You are Here
অ্যান্ড্রু কুওমো এনওয়াইসি মেয়র জরিপে 20 পয়েন্ট দ্বারা সমাজতান্ত্রিক মামদানি ট্রেল করেছেন
অ্যান্ড্রু কুওমো এনওয়াইসি মেয়র জরিপে 20 পয়েন্ট দ্বারা সমাজতান্ত্রিক মামদানি ট্রেল করেছেন

শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো তার ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ জোহরান মামদানির “” গল্পের “উপর” বিজনেস বিরোধী, কর্পোরেট “অবস্থানকে বিস্ফোরিত করেছেন।

“(মামদানির) অবস্থানগুলি কেবল নিউইয়র্কে কাজ করবে না,” কুওমো ফক্স নিউজ অ্যাঙ্কর মার্থা ম্যাককালামকে বলেছেন। “যদি এমন একটি শহর থাকে যেখানে আপনার সমাজতান্ত্রিক মেয়র থাকতে পারে না তবে এটি নিউ ইয়র্ক সিটি” “

সিয়ানা কলেজের এক জরিপে বলা হয়েছে, মমদানি নগরীর মেয়র দৌড়ে প্রায় ২০ পয়েন্ট নিয়ে নগরীর মেয়র দৌড়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে প্রাক্তন গণতান্ত্রিক গভর্নরের মন্তব্য এসেছে। কুওমো বর্তমানে মমদানির অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 25%এ রানার আপ হিসাবে বসে আছেন।

কুওমো তিনি এই দৌড় থেকে বাদ পড়বেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত দেয়নি, অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস “গাঁজার থেকে শুরু করে নার্সিং হোমের মৃত্যুর ১৫,০০০ সংস্কারকে জামিনে আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ বইগুলিতে বিপজ্জনক আইন রাখার জন্য তাকে সমালোচনা করেছিলেন।”

পরিবর্তে, কুওমো পূর্বাভাস দিয়েছিল যে মামদানির আবেদন “নাটকীয়ভাবে বাদ পড়বে”।

কুওমো যুক্তি দিয়েছিলেন, “আমি মনে করি না যে জনসাধারণ এমনকি অ্যাসেম্বলম্যান কে, তিনি কী প্রতিনিধিত্ব করেন, তার অবস্থানগুলি কী তাও জানেন।” “সুতরাং আমি মনে করি যে তারা তাঁর সম্পর্কে যত বেশি সন্ধান করবে, তারা তাকে যত কম পছন্দ করবে এবং তার আবেদন নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাচ্ছে।”

ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে তাকে “অভ্যন্তরীণ বিতর্ক” বলে অভিহিত করার মধ্যে কিউমো রিপাবলিকান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাথে তাকে “আরও প্রতিযোগিতামূলক” করে তোলে।

“আপনার কাছে একটি বিরোধী ব্যবসায় থাকতে পারে না, নিউইয়র্ক সিটির কর্পোরেট বিরোধী মেয়র। আমরা ব্যবসা এবং কর্পোরেশন ছাড়া কিছুই না, এবং সেটেরা।

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমি আইন-শৃঙ্খলা বিশ্বাস করি। জোহরান পলিস বিরোধী। আমি পুঁজিবাদে বিশ্বাস করি; জোহরান একজন সমাজতান্ত্রিক, এবং আমি মনে করি এটি আমাকে রিপাবলিকান এবং স্বতন্ত্রদের সাথে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

যখন ম্যাককালাম কুওমোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি “রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনের আশা করছেন, তা স্পষ্টভাবে বা পর্দার পিছনে”, কুওমো একটি দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, না, একেবারে না, “কুওমো জবাব দিয়েছিল।” আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তাঁর কথায় নিয়ে যাই যে তিনি জড়িত হবেন না।

কুওমো প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি শেষবারের মতো রাষ্ট্রপতির কাছে কথা বলেছিলেন বা একটি বার্তা রেখেছিলেন ২০২৪ সালের জুলাই, যখন ট্রাম্পকে বাটলার, পিএতে প্রায় তাকে ভাল করে শুভেচ্ছা জানাতে, এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। “

কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন দু’জন রাজনীতিবিদ কুখ্যাতভাবে লকডাউন নীতিমালা নিয়ে মাথা নিচু করেছিলেন, কুইমো পরীক্ষার প্রয়োজন ছাড়াই কোভিড-পজিটিভ রোগীদের স্বীকার করে নার্সিংহোমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৃত্যুর কারণ হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলেন।

বিচার বিভাগ বর্তমানে তদন্ত করছে যে কুইমো কংগ্রেসকে প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়ে আনতে এবং সংক্রামিত নার্সিং হোম কর্মীদের জন্য দোষ সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তার ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে কিনা।

