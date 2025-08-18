রোমানিয়া এবং যুক্তরাজ্যে ধর্ষণ ও যৌন-পাচারের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ফৌজদারি তদন্ত, তথাকথিত “টক্সিক পুরুষতন্ত্রের রাজা” অ্যান্ড্রু টেট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখন তাদের প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে স্ব-বর্ণিত সুপরিচিত মিসোগিনিস্টকে লাথি মারার জন্য মেটা এবং টিকটোকের পরে যাওয়ার সময় এসেছে।
বর্তমানে তার ব্যাপক অভিযুক্ত ভাই ত্রিস্তানের সাথে দুবাইতে জড়িয়ে পড়েছেন, অনেক অভিযুক্ত টেট চায় যে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টরা ভাইবোনদের ইতিমধ্যে সুন্দর কলঙ্কিত ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করার জন্য প্রত্যেককে ৫০ মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করবে এবং “মানসিক সঙ্কট, ব্যবসায়িক হস্তক্ষেপ এবং অপব্যবহারের কারণ” ঘটায়।
কোনও অসম্মান নেই স্নেল ‘এস হ্যানস এবং ফ্রাঞ্জ, তবে এক্সওয়াই ক্রোমোসোমের মূর্ত প্রতীকগুলির চেয়ে আরও গিলি-ম্যান শোনাচ্ছে, এলএ-ভিত্তিক রেমন্ড ই। ব্রেনম্যান এবং মিয়ামি-সেট টমাস ম্যানিওটিস প্রতিনিধিত্ব করেছেন টেটস এখনও ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটোকের পাশাপাশি ইউটিউব এবং টুইটারের বেশ কয়েক বছর আগে বুট অফার দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও সত্যিই ব্যথা পেয়েছেন।
“এই মামলাটি বিবাদী, টিকটোক, ইনক। এর বাদী অ্যান্ড্রু টেট এবং ত্রিস্তান টেট – আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত উদ্যোক্তা, ভাষ্যকার এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে দু’জন পরিচিত এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সিদ্ধান্তের অবৈধ এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে – টিটকটোক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের চেয়ে বেশি ল্যাঙ্গিন ডকুমেন্টে ল্যাভিং এবং জালিয়াতি ফাইলিং এ ল্যাভিং এ ল্যাভিং এ ল্যাভিং এ ল্যাভিং এ ল্যাভিং এএ। “সেই সময়ে, বাদীরা সম্মিলিতভাবে কয়েক মিলিয়ন শ্রোতাদের নির্দেশ দিয়েছিল, আইনী অনলাইন উদ্যোগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উপার্জন তৈরি করেছিল এবং টিকটকের প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক দৃশ্যমান জনসাধারণের মধ্যে ছিল,” জুরি ট্রায়াল সিকিং ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে, “প্রাক্তন কিকবক্সার এবং তার ভাইকে ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে” 2022।
আমেরিকান এবং ব্রিটিশ দ্বৈত নাগরিক অ্যান্ড্রু এবং ত্রিস্তান টেটের মনে, এটিই সমস্ত স্মোকস্ক্রিন – এটি সত্যই বড় প্রযুক্তি তাদের মুক্ত বক্তৃতা এবং অর্থোপার্জনকে নিঃশব্দ করার জন্য আগ্রহী।
“টিকটকের বাদী অপসারণ তার ব্যবহারের শর্তাদি নিরপেক্ষ প্রয়োগের ভিত্তিতে কোনও বিচ্ছিন্ন প্রয়োগকারী পদক্ষেপ ছিল না, বরং এটি ছিল দুটি বিতর্কিত কিন্তু আইনী পুরুষদের খ্যাতি এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি সমন্বিত অভিযানের সমাপ্তি,” টিকেটকে বলা হয়েছে, “টিটসকে মেটককে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা টিকসকে চিহ্নিত করে।
টিকটোক এবং মেটার প্রতিনিধিরা সান্তা মনিকা কোর্টহাউসে ১৩ ই আগস্ট রাডারের অধীনে টেটস’ -এর বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ডেডলাইনটির অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি। মার্ক জুকারবার্গ-ওয়াকের পরে প্রাক্তন প্রাক্তন থেকে প্রচুর প্রযুক্তি এবং ট্রাম্প টেস্টোস্টেরনকে নমনীয় করে তুলছেনশিক্ষানবিশ হোস্ট হোয়াইট হাউসে ফিরে এসেছিল। একই টিমে নিষিদ্ধ/নিষিদ্ধ না করা চীনা ইন্টারনেট কোম্পানিকে বাইট-নির্মিত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ প্রাক্তনকে আবারও পটাস দ্বারা আরও একটি বহু মাসের সম্প্রসারণ দেওয়া হয়েছিল (যিনি একবার তার 2024 প্রচারের জন্য কার্যকর প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত টিকটোক বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন)।
টেট, যিনি ইলন মাস্ক ২০২২ সালের নভেম্বরে এখন টুইটারে ফিরে এসেছিলেন, তিনি আজ ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বিগ টেক প্লাসকে “আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলা প্রতিটি একক মেয়ে … বিবিসি, অস্ট্রেলিয়া ইউকে এবং ইউএসএ জুড়ে সমস্ত মূলধারার মিডিয়া যা আমাকে অপমান করেছে তা নিয়ে তিনি ৪০০ মিলিয়ন ডলার বাদ দিয়েছেন।” তার কঠোর ঘাঁটির দিকে ঝুঁকিয়ে টেট জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি “যে সমস্ত জায়গায় মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে” এবং “সমস্ত পুরুষ যারা মহিলা মিথ্যা কথা বলেছেন তারা তাদের জীবন নষ্ট করে এবং তাদের বাচ্চাদের দেখা বন্ধ করে দেয়” এর জন্য তিনি এটি করছেন। “
“এটি ভাল বনাম মন্দ এবং আমি এই লড়াইয়ে আমার পুরো ভাগ্য হারাব।”
মার্চ মাসে ইউএফসি বস ডানা হোয়াইটের সাথে তার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পরে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য কিছু ঘোষিত প্রিয়জনের সাথে ঝুলন্ত ঝুলন্ত থেকে টেট তার এবং তার ভাইয়ের নির্দোষতা ঘোষণা করে আসছে যেহেতু তাদের রোমানিয়ার গৃহীত বাড়িতে কর্মকর্তারা এই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং অন্যরা ধর্ষণ, যৌন-ট্র্যাফিকিং, এবং একসাথে একটি ফৌজদারি এন্টারটারে রেখেছিলেন। পূর্ব ইউরোপীয় জাতির আদালতের শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়টি উপরে ও নিচে যাওয়ার সাথে সাথে একটি ছোটখাটো চার্জ এবং আরও অনেক কিছু যুক্ত করা হয়েছিল এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে অর্থ পাচার এবং যৌনতা যুক্ত করা হয়েছিল।
নতুনভাবে মাগা ম্যানোস্ফিয়ারকে আলিঙ্গন করার পরে এবং ফ্লোরিডার গভর্নর রব ডেসান্টিসের কাছ থেকে হুমকির মুখোমুখি হওয়ার পরে, টেটস বসন্তে রোমানিয়ায় ফিরে আসেন এই ঘোষণা দিয়ে যে “নির্দোষ লোকেরা কোনও কিছু থেকে দৌড়ে যায় না।” এরপরে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে এসেছিল কারণ ব্রিটিশ প্রসেক্টররা যৌন নিপীড়ন এবং অন্যান্য অভিযোগের মতো অন্যান্য অভিযোগগুলি আবার ভাইদের আবারও অনুসরণ করে এবং দু’জনের কাছ থেকে প্রায় 4 মিলিয়ন ডলার সম্পদ অর্জন করে।
গত এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে, টেট ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র, এখন নিউ জার্সি ইউএস অ্যাটর্নি (কমপক্ষে এখন পর্যন্ত) এবং ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী আলিনা হাব্বা (একটি “বড় অনুরাগী”) এবং বিশেষ মিশন এবং অন্তর্বর্তীকালীন কেনেডি সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক রিক গ্রেনেলের জন্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে প্রশংসা ও সমর্থন পেয়েছেন।
বিটিডাব্লু – মেটা এবং টিকটোক একমাত্র নন, টেট $ 50 মিলিয়ন ডলারে মামলা করছে, এমনকি গত সপ্তাহেও নয়।
১৩ ই আগস্ট, তিনি প্রাক্তন বান্ধবী ইব্রিয়ানা স্টার্নকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও মামলা দায়েরের বিরুদ্ধে কোটারক্লেইম নিয়ে গিয়েছিলেন এবং 10 মার্চ বেভারলি হিলস হোটেলে তাকে যৌন নির্যাতন করার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। স্টার্নের “স্মিয়ার ক্যাম্পেইন” এর ফলে টেট হারিয়েছিল “স্পনসরশিপ এবং তার বিশ্বব্যাপী পুনঃস্থাপনের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি।”